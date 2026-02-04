Tết đưa con về quê, 3 việc này thà mâu thuẫn với họ hàng cũng nhất định phải ngăn lại

Hôm nay tôi vừa đọc một bản tin mà thấy xót xa vô cùng: Một người lớn tuổi dùng đũa chấm rượu cho bé 5 tháng tuổi nếm thử, khiến gan của bé bị tổn thương.

Trong dịp Tết, rất nhiều bi kịch tương tự dễ xảy ra ở quê nhà. Nếu Tết này bạn đưa con về quê, nhất định phải theo sát 3 việc dưới đây – thà làm phật lòng họ hàng, cũng tuyệt đối không cho phép họ làm.

1. Người lớn dùng đũa gắp thức ăn cho trẻ

Ở đây xin nhấn mạnh một điều: không phải chê người lớn tuổi, mà ngay cả bản thân tôi cũng không gắp thức ăn cho con mình.

Người lớn gắp thức ăn cho trẻ có 2 tác hại lớn:

Lây truyền bệnh tật

Vi khuẩn trong khoang miệng: người lớn tuổi có thể mắc sâu răng, viêm nha chu, nhiễm vi khuẩn HP… Thông qua nước bọt dính trên đũa hoặc thìa, vi khuẩn rất dễ truyền sang trẻ, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Tạo sự lệ thuộc

Rất nhiều đứa trẻ khi mẹ chăm thì tự ăn rất tốt. Nhưng chỉ cần ông bà chăm khoảng một tuần, là không biết tự bưng bát, không biết cầm đũa, quen cảnh “há miệng chờ ăn”, hình thành tâm lý lười biếng. Khi quay lại với mẹ sau Tết, việc chăm con sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Gợi ý: Khi người lớn bắt đầu gắp thức ăn cho trẻ, hãy chủ động lên tiếng:

“Bé tự ăn được rồi, không cần gắp đâu, để tránh bé phụ thuộc.”

Sau đó ra hiệu cho trẻ tự gắp.

Khi bảo vệ con, đừng vì ngại ngùng. Nếu không, người chịu thiệt chính là bạn.

2. Cho trẻ uống rượu, hút thuốc

Đặc biệt là bé trai, cứ mỗi lần về quê, đến bữa ăn là sẽ bị “trêu”:

“Biết uống rượu chưa?”, “Hút một điếu không?”

Dưới danh nghĩa “rèn luyện đàn ông từ sớm”, người lớn đang làm những việc gây tổn hại nghiêm trọng cho trẻ.

Có người là vì không hiểu rõ tác hại. Là cha mẹ, chúng ta phải biết rõ nguy cơ và biết cách từ chối.

Nguy hại tiềm ẩn:

Gan của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, chỉ một lượng cồn rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc, tổn thương não.

Cách xử lý:

Nếu có người “đùa” con, hãy lập tức đứng lên ngăn lại:

“Trẻ còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển đầy đủ. Đợi đến khi đủ 18 tuổi, nhất định cho uống hai ly.”

Nếu đối phương không hiểu lời từ chối khéo, vẫn cố tình ép, thì không cần khách sáo nữa:

“Xin lỗi, con tôi không uống.”

Hãy luôn nhớ: sức khỏe của con quan trọng hơn bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào.

3. Tránh xa những người hay hỏi: “Con thích bà ngoại hay bà nội?”

Mỗi lần về quê là lại có người hỏi trẻ:

“Con thích bà nội hay bà ngoại?”

Trả lời “con thích cả hai” cũng không được. Bắt buộc phải chọn một trong hai. Gặp kiểu người này, thật sự không cần nể nang. Có thể để trẻ đáp lại:

“Thế bác thích con trai hay con gái?”

“Bác thích cháu lớn hay cháu bé?”

Với những người thích gây chuyện, cha mẹ cần học cách nhận diện. Nhiều khi ngoài mặt họ tỏ ra quan tâm, nhưng thực chất là đang chờ xem bạn lúng túng.

Có người còn nói với trẻ:

“Mẹ con thích chị hơn, không thích con đâu.”

Cha mẹ nên nói trước với con: tình yêu của mẹ dành cho các con là như nhau, bất kể lúc nào.

Ngày nay, rất nhiều người trẻ không muốn về quê ăn Tết, nguyên nhân lớn nhất chính là phải đối mặt với đủ loại quan hệ xã hội phức tạp.

Gần đây còn thấy nhiều video “luyện trước” cách xưng hô: Có người không phân biệt được thím với mợ, có người không phân biệt được cô bà với dì bà, thậm chí không biết gọi cậu hay cậu ông.

Tết này, bạn đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị lì xì, chuẩn bị quà biếu, chuẩn bị cách xưng hô, chuẩn bị ứng xử khéo léo trong đủ mọi tình huống…