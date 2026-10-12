Tập 7 Bố Ơi: Mưa gió quật đổ sân khấu, người dân vẫn nán lại hỗ trợ ghi hình

Phát sóng ngày 11/10 trên VTV3, tập 7 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 nhìn lại những kỷ niệm của các cặp bố con tại Hội An, đồng thời giới thiệu những hình ảnh hậu trường chưa từng xuất hiện trên sóng.

Trong đó, sự cố thời tiết trước đêm diễn Trung thu mang đến cho khán giả một góc nhìn khác về chuyến đi: Phía sau những khoảnh khắc vui vẻ của các gia đình là những tình huống bất ngờ mà cả ê-kíp phải cùng nhau xử lý.

Sân khấu đổ sập khi khách mời và người dân đã có mặt

Khi sân khấu Trung thu đã được chuẩn bị, khách mời cùng bà con địa phương cũng có mặt đông đủ, thời tiết bất ngờ chuyển xấu. Gió lớn kèm mưa khiến sân khấu đổ sập, làm gián đoạn kế hoạch ghi hình.

Trước tình huống này, Bác Leng Keng - đạo diễn Nguyễn Nam - cùng ê-kíp nhanh chóng tìm cách khắc phục. Những thước phim hậu trường ghi lại cảnh mọi người tất bật xử lý sự cố, phối hợp để buổi ghi hình có thể tiếp tục.

Với một chương trình thực tế ngoài trời, thời tiết là yếu tố khó kiểm soát. Các chuyến đi của bố con vì vậy không chỉ có những thử thách được chuẩn bị sẵn, mà còn có những tình huống phát sinh ngay tại địa điểm ghi hình.

Lần hé lộ hậu trường này giúp khán giả hình dung rõ hơn công việc phía sau máy quay, khi một buổi diễn đã sẵn sàng vẫn có thể phải thay đổi vì mưa gió.

Người dân không bỏ về dù trời mưa

Giữa lúc ê-kíp khắc phục sân khấu, nhiều người dân địa phương vẫn ở lại chờ đợi và hỗ trợ chương trình.

Khi MC Thành Trung ngỏ lời mong bà con tiếp tục góp mặt trong buổi ghi hình, mọi người hưởng ứng, không bỏ về dù thời tiết bất lợi. Sự kiên nhẫn và đồng hành ấy trở thành một trong những chi tiết đáng nhớ của chặng Hội An.

Những hình ảnh này cũng cho thấy các chuyến đi của Bố ơi mình đi đâu thế? luôn có sự góp sức của người dân nơi chương trình đặt chân đến. Bên cạnh những trải nghiệm của các gia đình, cách bà con đón tiếp và hỗ trợ đã tạo nên những kỷ niệm riêng cho từng địa phương.

Với các em nhỏ, chuyến đi còn là dịp chứng kiến người lớn cùng giải quyết khó khăn. Để có một đêm diễn, ngoài phần tham gia của bố con còn có công sức chuẩn bị, khắc phục sự cố và chờ đợi của nhiều người.

Những chuyến đi từng đối diện với thời tiết khắc nghiệt

Sự cố tại Hội An không phải lần đầu thời tiết trở thành thử thách với các gia đình tham gia chương trình.

Ở mùa 5, diễn viên Trung Ruồi, người đồng hành cùng con gái Dứa, từng kể về những đêm nóng bức tại Ninh Bình và Nghệ An. Có lúc nhiệt độ ban đêm vẫn ở mức 35 độ C, trong khi nơi nghỉ không có điều hòa. Các bố con cũng từng thực hiện thử thách ngoài đồng cỏ giữa buổi trưa nắng nóng lên tới 40 độ C.

Từ cái nóng của mùa trước đến mưa gió ở Hội An trong mùa này, những câu chuyện hậu trường bổ sung một phần ít được nhìn thấy trong hành trình của các gia đình.

Riêng ở tập 7, bên cạnh sự cố sân khấu, hình ảnh người dân vẫn nán lại giữa trời mưa đã để lại một kỷ niệm ấm áp cho chặng đi Hội An.