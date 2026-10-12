MC Ngô Mai Phương khoe khoảnh khắc con trai cưng chiều, nhường nhịn em gái: Mới hơn 2 tuổi đã ra dáng anh lớn trong nhà

Mới hơn 2 tuổi nhưng bé Leon - con trai đầu lòng của MC Ngô Mai Phương, đã khiến nhiều người thích thú bởi dáng vẻ của một người anh cực kỳ tình cảm. Trong những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ, cậu bé không chỉ quấn quýt em gái Lipu mà còn biết nhường nhịn, chăm sóc em bằng những hành động rất tự nhiên.

MC Ngô Mai Phương chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của hai con.

Ở nhà, Leon thường xuyên chủ động gọi em gái bằng giọng đầy yêu thương. Có lúc thấy Lipu ở cách mình một đoạn, cậu bé cất tiếng: "Em ơi ra đây với anh đi", sau đó tự mình tiến lại gần em, vòng tay ôm rồi thơm lên má em gái.

Chưa dừng lại ở một cái ôm, cậu anh còn ôm em liên tục như thể muốn thể hiện hết tình cảm dành cho cô em nhỏ. Sự nhiệt tình của Leon khiến Lipu cuối cùng phải lên tiếng: "Đủ... đủ", như muốn nhắn nhủ với anh trai rằng: "Anh ơi, thế là đủ rồi". Phản ứng đáng yêu của hai anh em tạo nên một tình huống vừa hài hước vừa ngọt ngào.

Khoảng cách tuổi không quá lớn nhưng anh Leon dường như đã sớm ý thức được mình là anh lớn trong nhà. Trong một khoảnh khắc khác, cậu bé còn chủ động nhường sữa cho em và gọi: "Em Pu ơi anh cho em này". Với những món đồ chơi đẹp, Leon cũng sẵn sàng chia sẻ cùng Lipu thay vì giữ riêng cho mình.

Những hành động tưởng chừng rất nhỏ lại khiến nhiều người chú ý bởi ở tuổi của Leon, việc có thêm một em bé trong nhà đôi khi dễ khiến trẻ cảm thấy hụt hẫng khi sự quan tâm của bố mẹ bị chia sẻ. Thế nhưng qua những hình ảnh mẹ Ngô Mai Phương đăng tải, Leon ngày càng thể hiện sự gần gũi và yêu thương dành cho cô em gái nhỏ.

Trước đó, khi Lipu mới chào đời, Leon cũng từng gây chú ý vì vẻ ngại ngùng mỗi khi đến gần em nhưng vẫn rất ra dáng anh trai. Thời điểm ấy, truyền thông nhận xét dù còn nhỏ, cậu bé đã có nhiều biểu hiện quan tâm đến thành viên mới trong gia đình.

MC Ngô Mai Phương hiện là mẹ của hai con "đủ nếp đủ tẻ". Con trai đầu lòng Leon chào đời vào tháng 1/2024, trong khi bé gái Lipu sinh tháng 7/2025. Như vậy, hai anh em chỉ cách nhau khoảng một năm rưỡi.

Theo chia sẻ trước đây của mẹ bỉm 2 con, khi bé Lipu chào đời, anh trai Leon mới khoảng 19 tháng tuổi. Việc hai con khá sát tuổi khiến gia đình có nhiều thuận lợi vì kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh vẫn còn mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán làm sao để phân bổ sự quan tâm cho cả hai bé. MC Mai Phương từng cho biết cô muốn con gái út có mẹ đồng hành trong những tháng đầu đời nhưng cũng không muốn bé Leon cảm thấy mình bị thiệt thòi khi có thêm em.

Leon cũng là em bé từng được mẹ chia sẻ có khả năng nói khá sớm, bập bẹ được nhiều từ đơn, từ đôi và nhận biết một số chữ, số khi còn nhỏ. Còn Lipu chào đời ngày 7/2025, nặng gần 3,2 kg. Cô bé nhanh chóng trở thành "công chúa nhỏ" được cả gia đình cưng chiều.

MC Ngô Mai Phương sinh năm 1997, từng giành danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam và được khán giả biết đến qua nhiều chương trình của VTV. Ngoài công việc MC, cô còn từng tham gia diễn xuất trong phim: Yêu hơn cả bầu trời, Đừng làm mẹ cáu. Sau khi lập gia đình cùng ông xã là tiến sĩ không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Mai Phương dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm và thường chia sẻ những câu chuyện đời thường khi nuôi hai con nhỏ.

Từ một Leon từng còn bỡ ngỡ khi em gái mới xuất hiện, giờ đây cậu bé ngày càng thể hiện rõ hình ảnh của một người anh tình cảm. Những câu nói như "Em ơi ra đây với anh đi", "Em Pu ơi anh cho em này"... có lẽ cũng chính là những khoảnh khắc khiến hành trình làm mẹ hai con của Ngô Mai Phương thêm nhiều tiếng cười và kỷ niệm đáng nhớ.