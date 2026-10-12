Em bé của mẹ xinh xắn đáng yêu nhưng lại ghét đánh răng? Hãy thử những cách này, hiệu quả hơn quát tháo nhiều!

Mỗi sáng và tối, phòng tắm lại trở thành nơi giống “chiến trường” nhất trong nhà. Bố mẹ cầm bàn chải đuổi theo, con bịt miệng bỏ chạy. Cuối cùng, người lớn mất kiên nhẫn, giữ chặt con để đánh vội vài lượt, còn trẻ khóc đến mức nước mắt dính cả lên bàn chải.

Nhiều gia đình từng trải qua giai đoạn này: Càng quát, con càng chống đối; con càng chống đối, răng càng khó được làm sạch. Cứ thế thành một vòng luẩn quẩn.

Thực ra, trẻ không thích đánh răng phần lớn không phải vì cố tình làm trái ý bố mẹ, mà vì cảm giác ấy khiến con khó chịu. Bàn chải chạm vào lợi gây nhột, kem đánh răng có quá nhiều bọt khiến con muốn nôn, hoặc đơn giản là con thấy việc này nhàm chán.

Hiểu con đang phản đối điều gì sẽ hữu ích hơn nhiều so với ép buộc.

1. Chọn bàn chải và kem đánh răng khiến con dễ chịu

Đừng vội mua cho con loại bàn chải của người lớn với lông cứng, đầu bàn chải to. Miệng trẻ nhỏ, lợi còn mềm nên cần dùng bàn chải trẻ em có đầu nhỏ, lông mềm. Khi bàn chải chạm vào lợi mà không gây đau, con sẽ bớt phản đối.

Với kem đánh răng, hãy chọn loại dành cho trẻ em có chứa fluor. Các hương vị trái cây như dâu, nho, táo có thể khiến con thích thú hơn. Cho con tự chọn một loại mình thích, có khi vừa mở nắp, con đã chủ động ghé lại ngửi.

Một số trẻ không thích vị cay hoặc cảm giác nhiều bọt của kem đánh răng. Có thể bắt đầu bằng việc đánh răng không dùng kem trong vài ngày, giúp con quen với cảm giác bàn chải ở trong miệng, sau đó từ từ thêm lượng kem bằng một hạt gạo.

Đừng xem nhẹ bước này. Nhiều trẻ phản đối đánh răng vì trải nghiệm đầu tiên quá khó chịu. Khi đó, việc giúp con lấy lại cảm giác tin tưởng sẽ khó hơn.

2. Biến việc đánh răng thành trò chơi

Biến đánh răng thành trò chơi có thể hiệu quả hơn nhiều so với giảng giải.

Bố mẹ có thể chơi trò “quái vật trong răng”: Kể với con rằng có những con quái vật nhỏ đang sống trong các kẽ răng, còn bàn chải là chú cảnh sát. Mỗi sáng và tối, chú cảnh sát phải đi tuần để đuổi chúng đi.

Đánh răng xong, cho con soi gương và tự kiểm tra: “Quái vật đã chạy hết chưa?”.

Một cách khác là dùng đồng hồ cát hoặc bộ hẹn giờ, nói với con rằng phải đợi cát chảy hết mới được dừng. Khi mải quan sát những hạt cát, con sẽ bớt cảm thấy thời gian đánh răng dài và khó chịu.

Bố mẹ cũng có thể chơi trò “con đánh cho mẹ, mẹ đánh cho con”. Để con giúp bố mẹ đánh răng trước, sau đó đổi lượt. Việc thay phiên nhau sẽ khiến con thấy vui và bớt căng thẳng.

Sách tranh cũng là một trợ thủ hữu ích. Những câu chuyện như Chuyện mới trên phố Răng hay Cá sấu sợ, nha sĩ cũng sợ có thể khiến trẻ đọc xong tự nói: “Con không muốn có nhà mọc trong răng đâu”, rồi chủ động đòi đánh răng.

3. Đừng biến đánh răng thành cuộc đấu xem ai thắng

Nếu hôm nay con không muốn đánh răng, đừng lập tức giữ chặt để ép con làm. Có thể lùi một bước và nói: “Vậy hôm nay mẹ chỉ đánh mặt ngoài của ba chiếc răng, còn phía trong con tự làm nhé”, để con có một chút cảm giác được chủ động.

Hoặc cho con lựa chọn:

“Con muốn đánh răng hàm trên trước hay hàm dưới trước?”

“Con muốn đứng đánh hay ngồi trên chiếc ghế nhỏ?”

Khi có quyền lựa chọn, trẻ thường hợp tác hơn nhiều.

Việc tập đánh răng không thể nóng vội. Trẻ hơn 2 tuổi vẫn chưa thuần thục những động tác nhỏ của bàn tay, nên mong con tự đánh thật sạch là điều chưa thực tế. Giai đoạn này chủ yếu là giúp con hình thành thói quen. Khi lớn hơn, bàn tay có đủ sức và thao tác tốt hơn, con sẽ dần đánh răng thành thạo.

Điều bố mẹ cần làm lúc này là giúp con cảm thấy đánh răng không phải hình phạt, mà là một việc nhỏ mỗi ngày cùng làm với bố mẹ. Khi xây dựng tốt thói quen ấy, đến giai đoạn thay răng hay chỉnh nha sau này, bố mẹ cũng sẽ bớt phải lo lắng.