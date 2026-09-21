Tập 4 Bố Ơi: Bùi Công Nam lần đầu làm “bố” của 5 đứa trẻ, cùng dàn sao lăn xả đón Trung thu ở Hội An

Bùi Công Nam lúng túng khi bất ngờ phải chăm 5 đứa trẻ

Xuất hiện trong tập 4, Bùi Công Nam nhận nhiệm vụ đặc biệt: trở thành “bố tập sự” và chăm sóc cùng lúc 5 đứa trẻ là con của MC Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Huy R và diễn viên Phương Nam.

Chưa có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ, nam ca sĩ không giấu được vẻ bối rối, thậm chí có phần “sốc” khi vừa gặp đã được các bé gọi là “bác”. Tuy vậy, anh không vội đưa cả nhóm đi làm nhiệm vụ mà dành thời gian hỏi tên, tuổi, tên ở nhà và trò chuyện để làm quen với từng bé.

Bùi Công Nam chuẩn bị mâm cổ trung thu cho các con

Giữa một nhóm trẻ đang hào hứng nói cười, Bùi Công Nam nhanh chóng nhận ra Ốc - cô bé duy nhất trong nhóm - có phần rụt rè và buồn hơn các bạn. Anh chủ động đến gần hỏi: “Sao nãy giờ con buồn vậy con?”, sau đó nhẹ nhàng trò chuyện để cô bé cảm thấy thoải mái hơn.

Sự quan tâm của “bố tập sự” tiếp tục được thể hiện khi anh hỏi các con đã ăn sáng chưa. Phát hiện cả nhóm vẫn chưa có một bữa ăn đúng nghĩa, thậm chí có bé mới chỉ ăn một vài chiếc kẹo, Nam lập tức lên kế hoạch đưa các con đi ăn.

Khi Đậu nói mình đã ăn hai chiếc kẹo, nam ca sĩ nghiêm túc giải thích: “Hai cái kẹo thôi là chưa gọi là ăn sáng, cái đó gọi là ăn vặt nha”.

Trên đường đi, anh cũng không quên nhắc các bé phải lễ phép chào hỏi khi gặp người lớn. Những lời dặn dò tưởng chừng rất đơn giản lại cho thấy Bùi Công Nam không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của chương trình mà thực sự chú ý tới từng sinh hoạt nhỏ của các con.

Bùi Công Nam chuẩn bị mâm cổ trung thu cho các con

Bài toán bữa sáng với 85.000 đồng

Thử thách đầu tiên của Bùi Công Nam nhanh chóng xuất hiện khi chương trình chỉ giao cho anh 200.000 đồng để lo bữa sáng cho 5 đứa trẻ.

Trước khi tới quán ăn, chiều theo mong muốn của các bé, Nam đã mua bánh và nước hết 115.000 đồng. Như vậy, cả nhóm chỉ còn 85.000 đồng để ăn sáng.

Bùi Công Nam luôn nắm tay Ku Phin và Nguyên Ốc là 2 em nhỏ nhất đoàn

Ban đầu, nam ca sĩ vẫn tin rằng số tiền còn lại đủ để các bé có một bữa ăn no. Tuy nhiên, khi xem thực đơn, anh mới nhận ra một suất cơm đùi gà đã có giá 100.000 đồng, vượt quá toàn bộ ngân sách đang có.

Không bỏ cuộc, Bùi Công Nam bắt đầu tính toán từng món. Anh đề nghị gọi một phần lớn để các bé cùng chia sẻ, đồng thời nhờ người bán làm những phần nhỏ phù hợp với sức ăn của trẻ để tiết kiệm chi phí.

Dù phải cân đối ngân sách, anh vẫn hỏi từng bé muốn ăn gì thay vì tự quyết định tất cả. Bùi Công Nam vừa tính tiền, chia khẩu phần, vừa cố gắng bảo đảm cả 5 đứa trẻ đều được ăn đủ no.

Bùi Công Nam và 5 bé

Sau khi lo phần ăn cho các con, nam ca sĩ cũng chưa có bữa sáng cho mình. Biết người bán định làm tặng anh một phần cao lầu - món đặc sản Hội An, Nam nhanh trí hỏi lại: “Chị tặng em nhé”. Lời đề nghị vui vẻ được chấp nhận, giúp anh có một suất ăn mà không phải tiêu thêm tiền của các bé.

Trong suốt bữa sáng, “bố tập sự” vẫn quan sát từng đứa trẻ. Thấy Ku Phin gặp khó khăn khi cầm đũa, anh lập tức đổi sang nĩa cho bé. Trước khi rời quán, Nam còn nhắc các con hát tặng và nói lời cảm ơn cô bán hàng.

Không có một khoảnh khắc quá lớn hay lời nói hoa mỹ, hình ảnh “bố tập sự” của Bùi Công Nam được tạo nên từ những việc rất nhỏ: nhận ra một em bé đang buồn, nhớ hỏi các con đã ăn chưa, quan sát cách trẻ dùng đũa và dạy các bé biết chào hỏi, cảm ơn người lớn.

Bùi Công Nam ân cần chăm các bé

Các ông bố đồng loạt “biến hình” trong đêm Trung thu

Sau bữa sáng, Bùi Công Nam cùng các bé tiếp tục đi chợ, mua đồ trang trí và chuẩn bị mâm cỗ Trung thu.

Khi đến sạp trái cây, thay vì tự chọn theo ý mình, anh hỏi: “Các con thích ăn quả gì?”. Trong lúc mua sắm, Nam cũng thường xuyên hỏi các bé có khát nước hay cần thêm thứ gì không.

Hành trình khép lại bằng một đêm văn nghệ Trung thu đặc biệt dành cho các em nhỏ và người dân Hội An. Tại đây, những ông bố quen thuộc của chương trình đồng loạt “biến hình” thành các nhân vật bước ra từ câu chuyện đêm rằm.

Các bố “lăn xả” để con có một đêm trăng rằm đáng nhớ

Huy R gây chú ý khi không ngại giả gái để hóa thân thành Chị Hằng. Phương Nam đảm nhận vai Chú Cuội, còn Bùi Công Nam trở thành cây đa. Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện với tạo hình phù thủy bóng đêm, mang đến nhiều tình huống hài hước trên sân khấu.

Dù phần dàn dựng không quá cầu kỳ, sự nhiệt tình của các ông bố đã tạo nên một tiết mục gần gũi, vui nhộn. Trước đó, Bùi Công Nam và Phương Nam còn có màn song ca góp vui trong đêm hội.

Không chỉ đứng trên sân khấu biểu diễn, các bố và các con còn cùng mời bánh, phá cỗ, trò chuyện với những nghệ nhân và khách mời tại Hội An. Các bé được hướng dẫn mời bánh người lớn bằng hai tay, biết chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình.

Các bố hóa trang thành các nhân vật đêm trung thu

Một đêm trăng rằm để các con nhớ khi lớn lên

Mở đầu chương trình, MC Thành Trung nhắc đến Trung thu như dịp để các thế hệ trong gia đình quây quần bên nhau.

Nếu với thế hệ ông bà, cha mẹ, bánh nướng và bánh dẻo từng là những món quà quý, không phải lúc nào cũng có, thì trẻ em ngày nay đã quen thuộc hơn với những thức quà ấy. Bởi vậy, điều làm nên ý nghĩa của Trung thu không chỉ nằm ở mâm cỗ mà còn là âm nhạc, văn hóa và thời gian gia đình ở bên nhau.

Với Bùi Công Nam, Trung thu cũng gắn với những ký ức tuổi thơ rất riêng. Nam ca sĩ kể từng tham gia múa lân, cầm đầu lân còn người bạn cầm phần đuôi. Có lần chiếc đuôi bất ngờ bị đứt mà anh vẫn không hề hay biết. Chuyện nhỏ nhưng trở thành một kỷ niệm được anh nhớ đến tận bây giờ.

Các bố con mời bánh cảm ơn các nghệ nhân đã giúp đỡ khi các bố con ở Hội An

Từ trải nghiệm của mình, Bùi Công Nam mong các bé cũng có một mùa Trung thu đủ vui và ấm áp để khi lớn lên vẫn còn điều đáng nhớ. Đó có thể là khoảnh khắc cùng bố mẹ cắt bánh, trò chuyện, phá cỗ hoặc bật cười khi thấy bố hóa thân thành một nhân vật ngộ nghĩnh trên sân khấu.

Một ngày làm “bố tập sự” có thể chưa đủ để Bùi Công Nam trở nên thành thạo trong việc chăm sóc trẻ. Anh vẫn có lúc lúng túng trước những yêu cầu bất ngờ của 5 em nhỏ. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và cách anh để tâm đến từng nhu cầu nhỏ đã giúp nam ca sĩ ghi điểm.

Còn với các ông bố, việc hóa thân thành Chị Hằng, Chú Cuội, cây đa hay phù thủy bóng đêm có thể chỉ là một màn trình diễn trong chương trình. Nhưng với những đứa trẻ, đó có thể trở thành ký ức đặc biệt về một đêm Trung thu tại Hội An - nơi các bố đã không ngại “biến hình”, lăn xả và làm đủ mọi cách chỉ để nhìn thấy nụ cười của con.

Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026. Tìm hiểu thêm về Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 tại: Fanpage: https://www.facebook.com/booiminhdidau Tiktok: https://www.tiktok.com/@booiminhdidauthe5 Youtube: https://www.youtube.com/@TVHub



