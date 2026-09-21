Dù sắp ngất, người mẹ vẫn cố đặt con vào cũi an toàn: Clip chưa đầy 1 phút khiến nhiều người nghẹn lòng

Một đoạn video chỉ dài hơn 30 giây đang khiến nhiều người dùng mạng xã hội xúc động. Trong lúc cơ thể dần mất sức, người mẹ vẫn cố ôm chặt con, đưa em bé đến cũi an toàn rồi mới ngã xuống sàn.

Đoạn clip được ghi lại bằng camera an ninh trong phòng khách của một gia đình. Ban đầu, người mẹ vẫn đi lại bình thường, trên tay bế một em bé còn rất nhỏ. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, bước chân của cô bắt đầu chậm lại, cơ thể có dấu hiệu loạng choạng.

Xót xa người mẹ sắp ngất vẫn cố đặt con vào nơi an toàn

Dường như nhận ra mình sắp không thể đứng vững, cô lập tức tiến về phía chiếc cũi đặt giữa phòng. Dù cơ thể đã yếu đi rõ rệt, người mẹ vẫn cố cúi xuống, nhẹ nhàng đặt con vào bên trong.

Sau khi chắc chắn em bé đã nằm ở nơi an toàn, cô mới buông tay khỏi thành cũi. Gần như ngay sau đó, người mẹ khuỵu xuống rồi ngã hẳn ra sàn.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng khiến người xem không khỏi thót tim. Nếu cô ngất khi vẫn còn ôm con, em bé có thể rơi xuống nền nhà hoặc bị đè lên người. Chiếc cũi lúc ấy không chỉ là nơi nằm của con mà còn trở thành điểm đến cuối cùng người mẹ cố gắng hướng tới trước khi mất sức.

Điều khiến nhiều người xúc động nhất là trong khoảnh khắc bản thân đang gặp nguy hiểm, phản xạ đầu tiên của người mẹ vẫn là bảo vệ con.

Không có tiếng nói hay lời giải thích nào trong video. Chỉ có dáng người mẹ cố bám vào thành cũi, đôi tay đưa con xuống thật thấp, rồi cơ thể đổ xuống sàn. Chính sự im lặng ấy lại khiến đoạn clip trở nên ám ảnh hơn.





Sau khi video được chia sẻ, nhiều người cho biết họ vừa thương vừa lo cho người mẹ. Đặc biệt, những phụ nữ từng chăm con nhỏ càng dễ đồng cảm với tình cảnh này. Những đêm thức trắng, ăn uống thất thường, thiếu ngủ kéo dài hay phải bế con liên tục đều có thể khiến cơ thể người chăm sóc kiệt sức.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào đoạn video không thể xác định nguyên nhân khiến người mẹ ngất xỉu. Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều vấn đề như hạ đường huyết, tụt huyết áp, mất nước, thiếu máu, kiệt sức hoặc một bệnh lý khác. Người bị ngất, nhất là khi tình trạng xuất hiện đột ngột hoặc tái diễn, cần được thăm khám để tìm nguyên nhân.

Đoạn clip cũng là lời nhắc thiết thực dành cho những người thường xuyên ở một mình với trẻ nhỏ. Nếu đang bế con mà cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay bủn rủn hoặc tầm nhìn tối lại, đừng cố đứng hay tiếp tục di chuyển quá lâu.

Hãy lập tức đặt trẻ vào cũi, nôi hoặc một khoảng sàn bằng phẳng, không có vật sắc nhọn và cách xa cầu thang. Sau đó, người lớn nên ngồi hoặc nằm xuống để tránh bị ngã, đồng thời gọi người thân đến hỗ trợ. Nếu người bệnh bất tỉnh lâu, khó thở, co giật, đau ngực hoặc bị chấn thương sau cú ngã, cần gọi cấp cứu ngay.

Nuôi con nhỏ không chỉ cần tình yêu mà còn cần một người chăm sóc đủ khỏe mạnh. Người mẹ trong đoạn clip đã dùng chút tỉnh táo cuối cùng để bảo vệ con trước khi bảo vệ chính mình. Nhưng phía sau khoảnh khắc khiến nhiều người cảm phục ấy cũng là một lời nhắc nhở: mẹ không phải lúc nào cũng có thể gồng lên một mình.

Chăm sóc sức khỏe và chủ động nhờ giúp đỡ không phải là yếu đuối. Bởi muốn bảo vệ con lâu dài, trước hết người mẹ cũng cần được nghỉ ngơi, quan tâm và bảo vệ.