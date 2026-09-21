Mẹ trẻ 24 tuổi sinh năm con gồm 1 trai và 4 gái; sau 7 tháng chăm con, người bố sụt 11 kg

Ngoài sữa mẹ, mỗi tháng năm em bé uống hết khoảng 40 hộp sữa công thức và dùng hơn 30 chiếc bỉm mỗi ngày.

Ngày 20/9 đánh dấu tròn 207 ngày kể từ khi năm em bé người Tân Cương chào đời tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Nhân dịp này, bố mẹ lần đầu đưa cả năm con đến tham quan Hoàng Hạc Lâu.

Dưới chân tòa tháp nổi tiếng, năm em bé được đặt nằm ngay ngắn thành một hàng để chụp ảnh. Riêng bé út, cũng là em bé bụ bẫm nhất, được nằm một xe đẩy riêng.

Đưa năm em bé ra ngoài cùng lúc là việc không hề đơn giản. Trước khi xuất phát, người bố phải lần lượt kiểm tra, “điểm danh” từng con để bảo đảm không thiếu đồ dùng và không nhầm lẫn.

Cả gia đình phải huy động hai ô tô cùng năm xe đẩy trẻ em. Bố, mẹ và cô ruột của các bé thay nhau bế con, người nào cũng gần như không còn tay trống.

Lần này, tên của từng bé được gắn rõ trên xe đẩy. Năm em bé lần lượt có tên là Yunus, Zamire, Zarefa, Mihreya và Mihrema. Những cái tên mang ý nghĩa về tình yêu, lòng tốt, sự nhân hậu và bình yên, gửi gắm những mong ước tốt đẹp của cả gia đình dành cho các con.

Trước đó, ngày 26/2, sản phụ Dili, 24 tuổi, quê ở Tân Cương, đã sinh năm tại Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán. Năm em bé gồm một bé trai và bốn bé gái.

Kể từ khi các con chào đời, cuộc sống của hai vợ chồng gần như xoay quanh việc cho bú, thay bỉm và dỗ dành từng bé. Sau bảy tháng chăm con, người bố đã sụt khoảng 11 kg.

Theo gia đình, mỗi em bé có một nhịp sinh hoạt và giai đoạn quấy khóc khác nhau. Có lúc bé này vừa ngủ thì bé khác lại thức, khiến người lớn phải thay nhau túc trực gần như suốt ngày đêm.

Chi phí nuôi năm con cũng là một áp lực không nhỏ. Ngoài nguồn sữa mẹ, cả năm bé uống hết khoảng 40 hộp sữa công thức mỗi tháng. Trung bình mỗi ngày, gia đình phải sử dụng hơn 30 chiếc bỉm.

Dù việc chăm sóc năm em bé cùng lúc vô cùng vất vả, những hình ảnh cả gia đình bên nhau vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Chuyến đi đến Hoàng Hạc Lâu cũng đánh dấu lần đầu tiên năm bé được bố mẹ đưa ra ngoài vui chơi đông đủ sau hơn nửa năm chào đời.

Nguồn: Sohu