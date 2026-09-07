Các ông bố “mưu sinh” giữa Hội An, Phương Nam bật khóc khi đọc thư của bố sau hơn 20 năm ít trò chuyện Bị thu hết điện thoại và tiền, Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Huy R cùng các con phải tự làm đồ thủ công rồi mang bán để kiếm tiền ăn tối. Cũng trong hành trình này, diễn viên Phương Nam xúc động khi lần đầu được nghe những tâm sự bố đã giữ kín suốt hơn 20 năm.

Tập 2 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 đưa các gia đình bước vào thử thách “mưu sinh” giữa phố cổ Hội An. Không điện thoại, không tiền mặt, các ông bố phải cùng con học làm đồ thủ công, trực tiếp mang sản phẩm ra phố chào bán để kiếm tiền cho bữa tối.

Từ một nhiệm vụ tưởng như vui chơi, thử thách nhanh chóng trở thành bài kiểm tra về khả năng xoay xở của mỗi gia đình. Thành Trung phát huy lợi thế ăn nói, Lê Dương Bảo Lâm không ngại lăn xả tìm khách, trong khi Huy R loay hoay đến tận tối vẫn chưa bán được chiếc đèn lồng nào.

Các bố con dẫn nhau đi bán hàng tại phố cổ Hội An

Tự làm đồ thủ công để kiếm tiền mua cơm

Sau khi bị bác Leng Keng thu hết điện thoại và tiền, các bố con được giao nhiệm vụ tìm hiểu một nghề thủ công đặc trưng của Hội An. Sản phẩm hoàn thành sẽ được mang ra phố bán, còn số tiền kiếm được dùng để mua bữa tối.

Bố con Thành Trung và Phương Nam tìm đến nghệ nhân Bùi Quý Phong để học vẽ mặt nạ giấy bồi. Có hơn 45 năm gắn bó với nghề, nghệ nhân gọi những tác phẩm của mình là “mặt nạ thời gian” bởi mỗi chiếc mặt nạ đều có thể lưu giữ một khoảnh khắc, ký ức và dấu ấn riêng của người làm.

Các bố con học làm lồng đèn

Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, các em nhỏ tự tay thực hiện từng nét vẽ. Trong khi đó, các ông bố không chỉ quan tâm đến việc hoàn thiện sản phẩm mà còn bắt đầu tính toán cách định giá và thuyết phục khách hàng.

Ở một địa điểm khác, bố con Lê Dương Bảo Lâm và Huy R được Nghệ nhân Ưu tú Huỳnh Văn Ba cùng con trai Huỳnh Văn Trung hướng dẫn làm đèn lồng. Các thành viên lần lượt trải nghiệm những công đoạn như dựng khung, dán nan và hoàn thiện chiếc đèn.

Lê Dương Bảo Lâm gây bất ngờ khi tỏ ra khá khéo léo, được khen bôi keo đều tay. Nam diễn viên lập tức hài hước giải thích: “Tại ở nhà dán mi giả riết nên quen đó ạ”.

Tuy nhiên, làm ra sản phẩm mới chỉ là một nửa thử thách. Khó khăn thực sự bắt đầu khi các bố con phải bước ra phố, tự tìm khách và thuyết phục người khác trả tiền cho món đồ do mình làm ra.

Phương Nam cảm ơn nghệ nhân hướng dẫn vẽ mặt nạ

Thành Trung dùng “sức mạnh mồm mép” để bán mặt nạ

Trước khi bắt đầu, Phương Nam tự nhận: “Mồm em không khéo nhưng tay em khéo”. Trái lại, Thành Trung thẳng thắn nói về lợi thế của mình: “Tay không khéo nhưng mồm khéo”.

Khi bước vào cuộc bán hàng, nam MC nhanh chóng chứng minh khả năng ăn nói và ứng biến. Thành Trung xác định nhóm khách hàng phù hợp là những du khách Việt Nam có thể nhận ra mình. Anh cho rằng nếu tiếp cận khách nước ngoài, rào cản ngôn ngữ sẽ khiến việc giới thiệu ý nghĩa sản phẩm trở nên khó khăn hơn.

2 ông bố Thành Trung và Dương Lâm giành khách

Không chỉ tìm khách cho mình, Thành Trung còn đề nghị hỗ trợ Phương Nam bán mặt nạ nhưng vui vẻ “chốt” trước mức hoa hồng 10%.

Khi gặp một vị khách nhận ra mình, Thành Trung lập tức giới thiệu chiếc mặt nạ, kể về giá trị văn hóa của sản phẩm và không quên nhấn mạnh rằng các bố con cần kiếm tiền cho bữa tối. Daino và Goku cũng nhanh chóng nhập cuộc, phụ họa theo lời bố: “Cô mua mặt nạ để tối nay em được ăn cơm vì nhà em nghèo lắm ạ”.

Cuối cùng, chiếc mặt nạ được bán với giá 250.000 đồng. Thành Trung lập tức tính toán số tiền này đủ mua ba suất cơm gà và một phần nước uống cho các con. Cuộc mua bán trở thành màn tung hứng vui nhộn giữa người bán, khách mua và các em nhỏ.

Lê Dương Bảo Lâm lăn xả tìm khách

Khác với chiến thuật của Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm lựa chọn cách tiếp cận trực tiếp. Nam diễn viên mang đèn lồng ra phố, chủ động chào mời những người đi ngang qua, kể cả du khách nước ngoài.

Màn giao tiếp bằng câu tiếng Anh pha tiếng Việt “Hello, you sale lồng đèn” khiến các thành viên bật cười. Dù gặp không ít khó khăn, anh vẫn liên tục tìm cách thu hút sự chú ý và kể câu chuyện về công sức hai bố con đã bỏ ra để hoàn thiện sản phẩm.

Lê Dương Bảo Lâm tích cực bán hàng

Có lúc, Thành Trung đề nghị mua chiếc đèn lồng với giá 50.000 đồng để giúp đồng nghiệp sớm hoàn thành nhiệm vụ. Lê Dương Bảo Lâm lập tức từ chối: “Lòng tự trọng của em cao lắm, anh Trung à. Có những giọt mồ hôi của em trong đây!”.

Ngay khi phát hiện một vị khách tiềm năng, nam diễn viên vội vàng chạy đến chào mời. Các ông bố cùng lúc “ra quân”, người giới thiệu sản phẩm, người trả giá, người tìm cách thuyết phục, tạo nên màn tranh khách náo nhiệt giữa phố cổ.

Sự chủ động và lăn xả cuối cùng cũng giúp Lê Dương Bảo Lâm đạt được mục tiêu. Không chỉ đơn thuần bán một chiếc đèn lồng, anh còn cố gắng giúp khách hàng hiểu được giá trị của món đồ do hai bố con tự tay thực hiện.

HuyR vỡ mộng vì tưởng chương trình chỉ “chill chill”

Nếu Thành Trung và Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng bắt nhịp với việc bán hàng, Huy R lại gặp nhiều khó khăn hơn. Khi các gia đình khác đã kiếm đủ tiền và chuẩn bị trở về ăn tối, hai bố con anh vẫn lang thang trên phố Hội tìm khách.

Huy R thừa nhận trước khi tham gia chương trình, anh từng nghĩ đây sẽ là một hành trình nhẹ nhàng, nơi các bố con cùng chơi và thực hiện những nhiệm vụ “chill chill”. Thực tế khiến anh nhanh chóng vỡ mộng vì thử thách vất vả hơn nhiều so với hình dung ban đầu.

Để tìm mức giá phù hợp, hai bố con đi khảo sát giá đèn lồng tại các cửa hàng xung quanh. Sau khi tham khảo thị trường, Huy R dự kiến bán sản phẩm với giá khoảng 80.000 đồng rồi tiếp tục tìm đến những khu vực đông người.

Tuy nhiên, khi trời dần tối, chiếc đèn lồng vẫn chưa tìm được người mua. Việc không bán được hàng đồng nghĩa hai bố con chưa có tiền mua cơm. Dù đã thấm mệt sau một ngày dài, Huy R vẫn phải vượt qua sự ngại ngùng để chủ động tiếp cận khách hàng.

Chứng kiến đồng nghiệp loay hoay, Thành Trung trêu rằng với khả năng ăn nói hiện tại, Huy R rất khó bán được hàng. Nam MC còn gợi ý hai bố con nên “diễn tấu hài” hoặc tạo một tình huống vui vẻ để thu hút người đi đường.

Thử thách không chỉ giúp các ông bố hiểu hơn giá trị của sức lao động mà còn cho các em nhỏ trực tiếp trải nghiệm quá trình làm ra một sản phẩm, định giá và tìm cách thuyết phục người khác ghi nhận công sức của mình.

Phương Nam bật khóc vì bức thư bố gửi

Phương Nam đọc thư bố

Bên cạnh tiếng cười từ thử thách mưu sinh, tập 2 còn mang đến khoảnh khắc xúc động khi diễn viên Phương Nam bất ngờ nhận được thư của bố trong hành trình đồng hành cùng con gái Nguyên Ốc.

Bức thư bắt đầu bằng lời gọi giản dị: “Gửi Nam của bố”.

Trong thư, bố Phương Nam thừa nhận không nhớ từ bao giờ hai bố con lại ít nói chuyện với nhau. Mỗi lần gặp, họ chỉ hỏi han vài câu về cuộc sống rồi ai lại trở về với công việc của người ấy.

“Có lẽ đàn ông nhà mình đều như vậy, thương thì nhiều mà nói thì ít”, ông viết.

Người bố nhắc lại thời điểm Phương Nam thi vào cấp ba nhưng không đỗ trường như mong muốn. Khi ấy, ông đưa con đi theo mình trong những chuyến làm ăn, tin rằng chỉ cần hai bố con cùng cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn. Sau kết quả thi không như kỳ vọng, ông đã tự trách bản thân, cho rằng mình khiến con bỏ lỡ một cơ hội.

Phương Nam rơi nước mắt khi đọc thư bố

Nhưng càng lớn tuổi, người bố càng nhận ra điều ông “nợ” con không phải một kỳ thi mà là những năm tháng Phương Nam cần bố nhất. Trước đây, ông từng nghĩ kiếm tiền và bảo đảm cuộc sống là cách tốt nhất để chăm lo cho gia đình. Sau này, ông mới hiểu có những khoảng trống không món quà nào bù đắp được, như những bữa cơm thiếu một thành viên hay những lúc con gặp khó khăn nhưng không biết tìm ai để tâm sự.

Nhìn con trai làm bố, ông nhận ra những điều mình từng bỏ lỡ

Qua hành trình Phương Nam đồng hành cùng Nguyên Ốc, người bố nhận thấy con trai đang dành cho con gái những điều ông từng không thể làm được. Đó là sự kiên nhẫn lắng nghe, những cuộc trò chuyện và cái ôm dành cho con mỗi khi cô bé cần.

Bố Phương Nam kể bản thân cũng từng lớn lên với một khoảng trống lớn. Ông nội của nam diễn viên ra chiến trường và hy sinh khi ông mới hai tuổi. Đến khi trưởng thành và có con, ông mới hiểu rằng yêu thương là một chuyện, nhưng biết cách thể hiện tình yêu lại là một chuyện khác.

Trong mắt ông, Phương Nam đã làm được điều mà thế hệ trước còn bỏ lỡ: bước qua những thiếu thốn của chính mình để trở thành một người bố gần gũi hơn.

Ông không mong con trai phải trở thành người bố hoàn hảo. Điều ông mong muốn là sau này, khi Nguyên Ốc nhớ về tuổi thơ, trong những ký ức đẹp nhất của cô bé luôn có hình bóng của bố. Cô bé có thể quên từng đi những đâu, nhưng sẽ không quên cảm giác được đồng hành cùng bố.

Phương Nam trò chuyện cùng con gái sau 1 ngày 2 bố con cùng tham gia thử thách của chương trình

Đọc xong bức thư, Phương Nam không giấu được xúc động. Nam diễn viên chia sẻ chỉ đến khi có con gái, anh mới thực sự có một buổi ngồi xuống trò chuyện với bố. Sau hơn 20 năm, đó có lẽ là lần đầu tiên hai bố con nói chuyện với nhau “như hai người đàn ông”, chia sẻ những điều từng giữ kín.

Việc trở thành bố cũng giúp Phương Nam hiểu thêm những áp lực và trách nhiệm mà bố anh từng âm thầm gánh vác. Trong khoảnh khắc xúc động, anh gửi lời xin lỗi đến bố vì trước đây chưa đủ trải nghiệm để hiểu những khó khăn của ông.

“Con xin lỗi bố. Xin lỗi vì ngày trước con chưa hiểu cuộc sống. Con không biết những gì bố đã phải trải qua, không hiểu được những áp lực và những điều bố đã âm thầm gánh vác cho gia đình”, Phương Nam chia sẻ.

Bức thư khép lại nhưng mở ra cuộc trò chuyện mà hai bố con đã bỏ lỡ hơn 20 năm. Với Phương Nam, có lẽ chỉ khi trở thành bố của Nguyên Ốc, anh mới bắt đầu hiểu đầy đủ hơn tình yêu mà bố đã dành cho mình.

Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TV Hub phối hợp thực hiện. Chương trình phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật hằng tuần trên VTV3.