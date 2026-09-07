Mẹ Salim khoe ảnh Pam Yêu Ơi biểu diễn ở trường, cô bé cả MXH từng mong “lớn chậm thôi” nay đã 5 tuổi lớn bổng rồi

Mới ngày nào còn là cô bé bụ bẫm với đôi má phúng phính, liên tục gây sốt trên mạng xã hội qua những bức ảnh được mẹ Salim chia sẻ, Pam Yêu Ơi nay đã lớn bổng và ngày càng ra dáng thiếu nữ.

Trong những khoảnh khắc được mẹ Salim chia sẻ tại lễ khai giảng năm học mới, Pam xuất hiện trong bộ đồ biểu diễn, mái tóc được bộc 2 ngoe xinh xắn. Hình ảnh cô bé trưởng thành hơn hẳn so với những lần xuất hiện trước đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mặc dù đã lớn bổng, nhưng những biểu cảm ngộ nghĩnh, tinh nghịch đậm chất "Pam Yêu Ơi" vẫn khiến mọi người không thể nhịn cười khi ngắm nhìn cô bé.

Năm 2026 là năm thứ 2 Pam tham dự lễ khai giảng tại trường và khác với mọi năm, năm nay bé Pam 5 tuổi và tham gia đội văn nghệ biểu diễn tại trường. Hiện bé Pam đang theo học mầm non tại một trường quốc tế ở Hà Nội.

Nhớ lại năm đầu tiên tham dự lễ khai giảng, Pam cột tóc 2 chùm, kẹp nơ hình trái tim vô cùng đáng yêu, cô bé mặc bộ đồng phục màu hồng ngọt ngào. Ban đầu, bé Pam vui vẻ khi có ba mẹ bên cạnh, tuy nhiên đến lúc các cô giáo đưa học sinh ra ngoài xếp hàng, ái nữ của Salim bật khóc. Cô bé hoảng hốt vì tưởng bố mẹ đi về nên vội đuổi theo, ôm chặt chân mẹ. Sau khi được bố mẹ và cô dỗ dành, Pam đã dần bình tĩnh và tham gia buổi lễ khai giảng.

Vẫn là được mẹ Salim chia sẻ tại lễ khai giảng năm học mới, những mỗi năm bé Pam lại lớn dần hơn. Vẫn là bộ đồng phục của trường, mái tóc được tết gọn gàng, hình ảnh cô bé trưởng thành hơn hẳn so với những lần xuất hiện trước đây, đến mẹ Salim cũng phải thốt lên: "Lớn quá đi thôi".

Pam có tên thật được các báo ghi nhận là Nguyễn An Hải Đường, sinh ngày 3/4/2022, là con gái của Salim (Hoàng Kim Ngân) và Nguyễn Hải Long. Cô bé nổi tiếng trên mạng xã hội từ khi còn chưa tròn 1 tuổi bắt đầu từ bức ảnh được mẹ salim chia sẻ trên Instagram.

Pam chính là em bé Việt đầu tiên có loạt ảnh đạt 1 triệu like trên Instagram cá nhân.

Một trong những khoảnh khắc khiến Pam được yêu thích mạnh mẽ là đoạn tương tác với mẹ Salim xoay quanh câu nói "Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi?". Trong đoạn clip được lan truyền rộng rãi, Pam đáp lại "đây rồi", tạo thành một câu nói viral trên mạng xã hội. Từ đó, cụm từ "ngoan xinh yêu" gần như gắn liền với hình ảnh của Pam.

Những biểu cảm đặc trưng, gương mặt được cư dân mạng gọi vui là "Pam mặt vuông", cùng những khoảnh khắc đời thường được bố mẹ chia sẻ khiến cô bé liên tục xuất hiện trên MXH.

Có lẽ điều khiến những bức ảnh khai giảng của Pam được quan tâm không chỉ nằm ở vẻ ngoài đáng yêu, mà còn ở cảm giác "nhìn con lớn lên qua từng mùa tựu trường". Từ cô bé 2 tuổi còn chạy theo ôm chân mẹ trong ngày đầu đến lớp, Pam nay đã có dáng vẻ của một cô học sinh nhỏ, chững chạc hơn và ngày càng tự tin.

Mới ngày nào còn là em bé được mẹ quấn khăn trắng, chỉ một bức ảnh cũng đủ cán mốc triệu like; vậy mà giờ "Pam chu chu" đã lớn bổng, mặc đồng phục, đến trường và bước vào một chặng đường mới của tuổi thơ.