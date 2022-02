Tăng Thanh Hà cũng làm điều này như bao nhiêu bà mẹ để giúp con làm chủ cảm xúc, nuôi dưỡng tình cảm yêu thương

Hiếm khi khoe hình ảnh các con lên mạng xã hội nên mỗi lần các bé nhà Hà Tăng xuất hiện đều nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, ngọc nữ khoe hình ảnh của con trai cả là bé Richard lúc mới chào đời và bây giờ. 7 năm trôi qua, hiện tại cậu bé đã lớn phổng phao, ra dáng thiếu niên nhí lắm rồi. Richard không chỉ khôi ngô, tuấn tú mà còn học giỏi, chăm chỉ và yêu thương em gái mình nữa.

Bên cạnh đó, mọi người cũng để ý đến người bạn thân đặc biệt nằm bên cạnh cậu bé. Đó chính là chú cún cưng đã được Hà Tăng nuôi từ lâu. Dù có con nhưng cô vẫn luôn giữ 2 chú cún bên cạnh và hiện tại chúng đều là những thành viên không thể thiếu của gia đình. Bất kể cuộc vui hay họp mặt nào của gia đình đều có thêm các chú cún đáng yêu này tham dự.

Những hình ảnh siêu đáng yêu Hà Tăng đăng tải.

Có thể thấy Richard rất yêu thương chú cún này. Và cả Chloe, con gái Hà Tăng cũng vậy. Do được ở bên thú cưng từ nhỏ nên các bé đã hình thành trong mình tình yêu đặc biệt với những chú cún cưng. 2 chú chó này cũng đã lớn, dài và to hơn rất nhiều so với Richard, lúc nào cũng ở bên một cách thật dịu dàng.

Có lẽ đây cũng là cách Hà Tăng muốn giúp các con thêm yêu quý động vật, học cách yêu thương, bao dung và chăm sóc người khác. Có cún cưng trong nhà sẽ giúp các bé tự lập hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn và đặc biệt là học được thêm nhiều kỹ năng mới. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm lưu ý như sau:

Lợi ích khi cho bé nuôi thú cưng

- Tăng cường khả năng vận động và chơi đùa: Để chăm sóc thú cưng bé sẽ phải vận động, chơi đùa với vật nuôi, giúp phát triển thể chất, sức khỏe cho trẻ.

- Tập cách sống có trách nhiệm: Một đứa trẻ không được hình thành cách sống có trách nhiệm và quan tâm đến người khác thì thường rất ương bướng, ích kỷ. Khi nuôi thú cưng, trẻ sẽ sớm phát triển ý thức về trách nhiệm và biết chăm sóc người khác. Thú nuôi cần được quan tâm và để mắt mọi nơi mọi lúc nên những đứa trẻ thích thú cưng thường học được cách đồng cảm và từ bi.

- Gia tăng sự bình tĩnh: Một số trẻ khi ở bên vật nuôi lại cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên người khác. Giống như người lớn, trẻ có xu hướng quay sang các con vật khi cảm thấy buồn, giận dữ hoặc khó chịu.

- Làm giảm căng thẳng: Âu yếm thú cưng giúp trẻ có cảm giác an toàn. Nhiều người khi buồn bực thường chơi với những thú cưng để cảm thấy thoải mái trở lại.

Những điều cần chú ý khi nuôi thú cưng

- Tìm hiểu kĩ thông tin về vật nuôi: Nó sẽ lớn đến mức nào? Những điều gì liên quan đến việc chăm sóc thú cưng? Con bạn có bị dị ứng không? Chi phí chăm sóc thú cưng là bao nhiêu? Con bạn có thể chăm sóc thú cưng không? Nếu bạn nuôi nhiều loài khác nhau, chúng có dễ gây xung đột với nhau không?

- Dạy trẻ phải sờ thú cưng nhẹ nhàng và biết khi nào không nên tiếp xúc với thú cưng (khi nó đang sợ hãi hoặc giận dữ). Hướng dẫn trẻ đừng để thú cưng liếm mặt và phải rửa tay trước khi ăn nếu chơi với vật nuôi.

- Với trẻ sơ sinh: Không bao giờ để cũi của bé ở gần mèo hay bất kỳ một con vật nào khác. Không để trẻ mới biết đi ở một mình với vật nuôi vì có thể khiến vật nuôi khó chịu và chúng có thể cắn lại trẻ.

- Trường hợp nhà bạn đang nuôi một chú thú cưng và bạn đang mang thai, hãy cẩn thận khi xử lý chất thải của mèo hoặc phân của những loại vật nuôi khác. Hãy đeo găng tay khi làm điều này để giảm nguy cơ bị nhiễm ký sinh trùng toxoplasmosis có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

- Nếu thú cưng bị ốm, hãy đưa chúng đến bác sĩ thú y. Bác sĩ sẽ cho bạn biết thú cưng đang bị bệnh gì và nó có lây cho trẻ nhỏ hay không.

- Tình trạng dị ứng vật nuôi khá phổ biến. Trẻ có thể bị kích thích bởi các tuyến bã trong da mèo hoặc nước bọt của chó. Thậm chí, dù ngừng nuôi những động vật này, những tác nhân gây dị ứng vẫn có thể tồn tại trong nhà đến 6 tháng.

