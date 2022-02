5 bà mẹ tuổi Dần hot nhất showbiz: Người có con gái xinh như Hoa hậu, riêng "ngọc nữ" Hà Tăng trở thành chuẩn mực cách dạy con

Thúy Diễm

Thúy Diễm sinh năm 1986, là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim và tạo được không ít dấu ấn. Cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân êm đẹp với đồng nghiệp - nam diễn viên Lương Thế Thành. Cả hai có một cậu con trai năm nay đã 3 tuổi tên là Bảo Bảo.

Với nữ diễn viên tuổi Dần này, từ khi có con, chị cảm thấy bản thân trưởng thành và sâu sắc hơn. Chị chia quỹ thời gian của mình làm hai phần: một nửa dành cho công việc và nửa còn lại cho gia đình. Mỗi lần nhận lời tham gia dự án phim ở xa, quay trong vài tháng thì trong thời gian tiếp theo chị sẽ không nhận công việc để dành thời gian bên con.

Trong gia đình, chị đóng vai 1 người mềm dẻo còn chồng thì nghiêm khắc hơn khi dạy dỗ con. Chị đặc biệt dạy con cách cư xử trước khi dạy con về kiến thức, chị luôn dặn con tôn trọng người lớn tuổi, phải biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và xin lỗi khi sai.

Mỗi khi con không nghe lời, Thúy Diễm nói không với đòn roi mà chỉ bắt phạt con không được xem tivi hoặc đứng khoanh tay để con sẽ thấy là mình sai. Nữ diễn viên cũng thường xuyên bày ra các trò chơi, các hoạt động để con cùng tham gia như cho con nhặt rau, quét nhà, làm các công việc nhà đơn giản.

Với trẻ con thường rất thích xem tivi hay YouTube nhưng gia đình Thúy Diễm luôn cố gắng hạn chế, chẳng hạn như giờ ăn không để con xem, những chương trình con yêu thích thì đều được sự giám sát ngồi xem chung của bố mẹ để đảm bảo các chương trình này đều có nội dung hợp lứa tuổi.

Diễm My 6X

Diễn viên Diễm My sinh năm 1962, là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt qua nhiều thế hệ. Nữ diễn viên 6X có một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí dù cô từng đột ngột rời bỏ sự nghiệp ở đỉnh cao. Khi nhắc đến "mỹ nhân không tuổi", người ta còn trầm trồ khi cô có 2 ái nữ vừa xinh xắn, ngoan ngoãn lại siêu giỏi giang đó là Thùy My và Quế My.



Theo cựu diễn viên, hai ái nữ là món tài sản lớn nhất chị và chồng tích góp được sau nhiều năm bên nhau. Cả hai vợ chồng vì thế tạo điều kiện tốt nhất để các con được nuôi dưỡng và phát triển toàn diện trong cuộc sống.



Thùy My là du học sinh ngành Truyền thông của một trường đại học Mỹ. Được biết cô được trau dồi ngoại ngữ cũng như tiếp xúc với môi trường học tập quốc tế từ nhỏ nên cô nàng thành thạo tới 4 thứ tiếng bao gồm Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh.

Còn em gái Quế My cũng tài năng không kém. Năm 2020, cô bạn sinh năm 2000 này đã đỗ cùng lúc 4 trường đại học danh tiếng ở bang California. Đó là Đại học Nam Califorina (USC), ĐH Công lập California ở LosAngles (UCLA), ĐH California Irvine (UCI) và ĐH Loyola Marymount (LMU). Trước đó Quế My học 2 năm tại một trường công lập ở bang California. Sau khi cân nhắc 4 trường đã đỗ, cô bạn quyết định theo học tại Đại học Nam California.

Tăng Thanh Hà

Ngọc nữ Tăng Thanh Hà cũng là một nghệ sĩ sinh năm Dần 1986. Cô từng khiến khán giả tiếc nuối khi cô chọn việc tạm chia tay ống kính sau khi kết hôn để chăm lo cho gia đình nhỏ. Cô là vợ của thiếu gia Louis Nguyễn - con trai của gia tộc giàu nức tiếng nhà Johnathan Hạnh Nguyễn. Được biết, cô vừa hạ sinh em bé thứ ba cách đây không lâu.

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh về cuộc sống thú vị thường ngày của các con. Một chi tiết thú vị trong những bài đăng này là cô tiết lộ khả năng ngoại ngữ của con mình ngay từ khi chỉ mới ở độ tuổi mẫu giáo. Theo đó, trong một lần nọ, nữ diễn viên khoe một khoảnh khắc vui chơi của con gái kèm cuộc hội thoại bằng tiếng Anh.



Riêng con trai Tăng Thanh Hà là Richard cũng từng khiến công chúng trầm trồ vì được mẹ khoe bài tập tiếng Anh vô cùng đáng yêu. Dù chỉ ở độ tuổi mẫu giáo, song không khó nhận ra cậu bé này cùng em gái mình rất có năng khiếu ngoại ngữ.

Có lần Tăng Thanh Hà còn khoe khoảnh khắc con trai mình hát bằng tiếng Anh lên MXH. Ngoài việc được trau dồi về tiếng Anh, 2 bé nhà ngọc nữ họ Tăng cũng liên tục được mẹ khuyến khích phát triển khả năng tư duy bằng nhiều phương pháp nuôi dạy con, nhiều hoạt động thú vị.

Một lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà để lộ mặt con trai cả

Linh Nga

Linh Nga là một bà mẹ tuổi Dần nổi tiếng đình đám khác của showbiz. Cô được mệnh danh là "chim công làng múa" của giới nghệ thuật Việt. Được biết, cô có cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước đó và hiện tại đang làm mẹ đơn thân để chăm sóc con gái Luna (tên thật là Linh Linh) năm nay đã lên 7 tuổi và đang học lớp 2.

Luna có gương mặt bầu bĩnh và tính cách sôi nổi. Thừa hưởng gen từ mẹ mà cô bé cũng yêu thích nghệ thuật từ nhỏ, em được mẹ cho học múa và đàn piano.

Nữ nghệ sĩ múa tài năng rất thường xuyên đưa con đi lưu diễn xa nên so với bạn bè đồng trang lứa, cô bé rất dạn dĩ nơi đông người. Cô hy vọng tiểu công chúa nhà mình lớn lên sẽ tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình. Tuy nhiên trên hết Linh Nga cho biết mình sẽ tôn trọng sở thích của con, không ép buộc con bất kỳ điều gì.

Ngoài ra, Luna rất được mẹ chăm chút bề ngoài nên lớn lên cô bé ngày càng xinh đẹp, nữ tính và điệu đà.

"Chim công làng múa" từng tâm sự con gái là động lực, nguồn năng lượng tích cực giúp cô vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống.

Diệp Chi

Diệp Chi sinh năm 1986, là nữ MC/BTV dành được rất nhiều thiện cảm từ khán giả sau loạt chương trình mà cô tham gia như Rung Chuông Vàng, Điều Ước Thứ 7, Cuộc Hẹn Cuối Tuần hay sâu sắc nhất là Đường Lên Đỉnh Olympia. Được biết, cô kết hôn với đồng nghiệp là MC Trung Kiên từ năm 2010 nhưng công chúng không còn thấy họ có những khoảnh khắc trên MXH nữa, nhiều thông tin cho rằng cặp đôi đã âm thầm ly hôn.

Diệp Chi có 1 cô con gái tên An Nhiên, sinh năm 2011 mà mọi người vẫn thường quen gọi với cái tên Sumo. Thành công trong công việc nhưng ở nhà nữ MC vẫn cho thấy mình là một bà mẹ chăm con khéo. Từ khi sinh Sumo, cô bé chỉ nặng 2,5kg, nhưng nhờ những phương pháp cho con ăn uống đủ chất dinh dưỡng và khoa học nên giờ đây, dù chỉ mới hơn 10 tuổi mà em đã lớn nhanh như thổi, thậm chí còn cao vượt mặt mẹ.

Diệp Chi cho biết mình không phải là bà mẹ quá khó tính nhưng nhờ lối sống ngăn nắp và độc lập của mình cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới con gái. Cô bé luôn tự giác dậy sớm, ăn đầy đủ bữa sáng và dành nhiều thời gian cho các hoạt động phong phú như tập vẽ, đi bộ, đọc sách, học nấu ăn... chứ không tiếp xúc nhiều với máy tính, điện thoại.

Cô bé giờ đây đã thạo việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa chén và chăm sóc bản thân. Ngoài ra thành tích học tập của em cũng rất tốt, lại còn rất thạo tiếng Anh.

Cựu MC của Đường Lên Đỉnh Olympia ngoài vai trò là một người mẹ, cô luôn là người bạn đồng hành trong quá trình trưởng thành của Sumo. Cô không ngại dành tặng cho con những nụ hôn, những lời động viên ngọt ngào, đặc biệt cô nói không với phương pháp giáo dục bằng đòn roi và hình phạt.

Ảnh: Sưu tầm