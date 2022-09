Tăng cường miễn dịch - Hàng rào giúp trẻ phòng ngừa các bệnh hô hấp và tiêu hoá

VitaDairy - Một trong 3 công ty sữa bột trẻ em lớn nhất Việt Nam (nguồn Nielsen IQ 2021). Luôn tiên phong và dẫn đầu phân khúc Dinh dưỡng miễn dịch bằng việc bổ sung sữa non ColosIgG 24H trong các sản phẩm dinh dưỡng, VitaDairy được Bộ Y tế lựa chọn là đối tác đồng hành trong chuỗi hội thảo dinh dưỡng miễn dịch giai đoạn II: 2022-2024 được tổ chức tại các tỉnh Thành trên cả nước, là đối tác lớn nhất toàn cầu, độc quyền nguyên liệu sữa non ColosIgG 24H tại Việt Nam của tập đoàn sữa non Pantheryx - Hoa Kỳ.

Trải qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, VitaDairy thành công trong việc ứng dụng sữa non - đặc biệt là sữa non Colos IgG 24h vào các sản phẩm dinh dưỡng giúp tăng cường miễn dịch, mang lại hệ miễn dịch khỏe.

VitaDairy hiểu rằng hệ miễn dịch là nền tảng sức khỏe của mỗi con người, một người khỏe mạnh khi có hệ miễn dịch đủ mạnh. Vì thế, tăng cường miễn dịch cho trẻ bằng các giải pháp dinh dưỡng là mối quan tâm hàng đầu trong những sáng tạo sản phẩm của VitaDairy.