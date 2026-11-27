Tam Triều Dâng, Hồng Diễm đọ sắc trên thảm đỏ khai mạc VIFW 2026, khoảnh khắc con gái lai Tây của Lan Phương bám mẹ không rời gây chú ý
Quy tụ những gương mặt đình đám của làng giải trí Việt, thảm đỏ AVIFW trở thành tâm điểm chú ý với màn đổ bộ của dàn sao Vbiz.
Tối 26/11/2026, thảm đỏ đêm khai mạc Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, khởi đầu cho mùa mốt thứ 22 đầy ấn tượng.
Quy tụ những gương mặt đình đám của làng giải trí Việt, thảm đỏ AVIFW trở thành tâm điểm chú ý với màn đổ bộ của diễn viên Tam Triều Dâng, Á hậu Mai Ngô, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, diễn viên Hồng Diễm, cặp đôi NSƯT Việt Anh - Quỳnh Nga cùng dàn nghệ sĩ gạo cội.
Khoảnh khắc con gái bám mẹ không rời trước khi lên thảm đỏ khiến ai xem cũng tan chảy.
Ngay sau thảm đỏ là khoảnh khắc khai mạc và sàn diễn Aquafina Vietnam International Fashion Week 22nd Edition 2026 lập tức bùng nổ với tiết mục mở màn đến từ Top 3 Aquafina Pure Fashion 2026 cùng sự xuất hiện đầy ấn tượng của ca sĩ Tóc Tiên cùng ca khúc “Em Tiên” trong tiếng hò reo phấn khích của khán giả.
Ca sĩ Tóc Tiên chiếm trọn tâm điểm khi khoác lên mình thiết kế ấn tượng thuộc bộ sưu tập “THE NEW ERA” của nhà thiết kế trẻ Trần Thảo Linh, bước ra từ cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2026.
Lấy sắc trắng tinh khiết làm chủ đạo, thiết kế ghi điểm với những đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật tạo khối điêu khắc đầy tính nghệ thuật cùng phần đuôi váy uyển chuyển theo từng chuyển động. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc sôi động, vũ đạo cuốn hút, thần thái trình diễn đầy nội lực của Tóc Tiên và sức sáng tạo của nhà thiết kế trẻ đã tạo nên màn khai màn mãn nhãn, thổi bùng năng lượng cho đêm diễn.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy là BST “Patterns of Life” của CANIFA by Lê Hà, khai thác những nhịp sống đa dạng trong đời thường, từ đó kết nối mỗi cá nhân, gia đình và thế hệ trong một không gian chung.
Sau đó khán giả được dẫn dắt vào thế giới của NTK Yazael by Angelo Cruciani (Italy) với bộ sưu tập “La Verita” (The Truth), mang đến dấu ấn sáng tạo từ nhà thiết kế quốc tế. Cuối cùng, NTK Đức Hùng mang đến cuộc hẹn đầy cảm xúc với BST “Hẹn với gió đông”.
Khép lại đêm khai mạc với những dấu ấn sáng tạo đa sắc màu, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 sẽ tiếp tục trở lại vào tối 27/11 với đêm diễn thứ hai, quy tụ những màn trình diễn được mong đợi. Với sự giao thoa giữa những cá tính sáng tạo và góc nhìn thời trang đa dạng, đêm diễn hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ thú vị trên sàn diễn AVIFW.