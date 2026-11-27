Tối 26/11/2026, thảm đỏ đêm khai mạc Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, khởi đầu cho mùa mốt thứ 22 đầy ấn tượng.

Quy tụ những gương mặt đình đám của làng giải trí Việt, thảm đỏ AVIFW trở thành tâm điểm chú ý với màn đổ bộ của diễn viên Tam Triều Dâng, Á hậu Mai Ngô, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, diễn viên Hồng Diễm, cặp đôi NSƯT Việt Anh - Quỳnh Nga cùng dàn nghệ sĩ gạo cội.

Diễn viên Tam Triều Dâng xuất hiện trẻ trung, sắc sảo tại thảm đỏ đêm khai mạc Aquafina Vietnam International Fashion Week 22nd Edition 2026.

Diễn viên Hồng Diễm xuất hiện trên thảm đỏ với set đồ chuẩn thu đông, mái tóc khác lạ càng giúp nữ diễn viên hack tuổi cực khéo. Nhìn Hồng Diễm thế này không ai nghĩ rằng nữ diễn viên đang bước vào tuổi ngoài 40.

Á hậu Mai Ngô chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ đêm khai mạc với bộ cánh cắt khoét vừa táo bạo, gợi cảm vừa cá tính sắc lạnh.

Diễn viên Lan Phương đưa con gái tới thảm đỏ thời trang. Cô chọn cho mình một thiết kế đầm trễ vai gợi cảm phô diễn bờ vai trần mềm mại. Con gái Lan Phương gây ấn tượng với mái tóc đen dài và gương mặt lai Tây xinh xắn.

Khoảnh khắc con gái bám mẹ không rời trước khi lên thảm đỏ khiến ai xem cũng tan chảy.

NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga sánh đối trên thảm đỏ đêm khai mạc AVIFW mùa thứ 22.

Nam diễn viên Thanh Sơn cũng xuất hiện trên thảm đỏ. Sau bộ phim điện ảnh "Tử Chiến Trên Không" (vai cảnh vệ hàng không Bình), anh được truyền thông Trung Quốc ví như "Tom Cruise phiên bản Việt" nhờ ngoại hình và các cảnh hành động trong phim.



"Anh Tạ - Mưa Đỏ" nay đã bớt "khắc khổ", diễn viên Nam Phương xuất hiện với bộ suits cách diệu chuẩn nam thần trên thảm đỏ thời trang.

NSND Lan Hương nền nã trong thiết kế đầm dài sắc tím oải hương, điểm xuyết thắt lưng ánh kim tinh tế.

NSND Thu Hà gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung trong áo khoác nhung vàng tay loe, phối chân váy da ngắn và boots cao cổ.

NSND Minh Hòa đầy quý phái trong thiết kế đầm nhung đỏ rượu vang thêu hoa nổi, kết hợp áo choàng nhung đen sang trọng.

NSƯT Quang Thắng và diễn viên Kim Oanh hội ngộ trên thảm đỏ đêm khai mạc AVIFW mùa thứ 22.

NSND Trọng Trinh, Hoa hậu Ngọc Hân cùng diễn viên Thanh Hương và dàn gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng tại thảm đỏ đêm khai mạc AVIFW.

Diễn viên Bảo Hân từng gây sốt trong bộ phim "Về nhà đi con".

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024: Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi diện những bộ váy áo nổi bật duyên dáng trên thảm đỏ thời trang.

NTK Hà Linh Thư

NTK Đỗ Mạnh Cường và con trai

Ngay sau thảm đỏ là khoảnh khắc khai mạc và sàn diễn Aquafina Vietnam International Fashion Week 22nd Edition 2026 lập tức bùng nổ với tiết mục mở màn đến từ Top 3 Aquafina Pure Fashion 2026 cùng sự xuất hiện đầy ấn tượng của ca sĩ Tóc Tiên cùng ca khúc “Em Tiên” trong tiếng hò reo phấn khích của khán giả.

Ca sĩ Tóc Tiên chiếm trọn tâm điểm khi khoác lên mình thiết kế ấn tượng thuộc bộ sưu tập “THE NEW ERA” của nhà thiết kế trẻ Trần Thảo Linh, bước ra từ cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2026.

Lấy sắc trắng tinh khiết làm chủ đạo, thiết kế ghi điểm với những đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật tạo khối điêu khắc đầy tính nghệ thuật cùng phần đuôi váy uyển chuyển theo từng chuyển động. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc sôi động, vũ đạo cuốn hút, thần thái trình diễn đầy nội lực của Tóc Tiên và sức sáng tạo của nhà thiết kế trẻ đã tạo nên màn khai màn mãn nhãn, thổi bùng năng lượng cho đêm diễn.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy là BST “Patterns of Life” của CANIFA by Lê Hà, khai thác những nhịp sống đa dạng trong đời thường, từ đó kết nối mỗi cá nhân, gia đình và thế hệ trong một không gian chung.

BST “Patterns of Life” của CANIFA by Lê Hà

Sau đó khán giả được dẫn dắt vào thế giới của NTK Yazael by Angelo Cruciani (Italy) với bộ sưu tập “La Verita” (The Truth), mang đến dấu ấn sáng tạo từ nhà thiết kế quốc tế. Cuối cùng, NTK Đức Hùng mang đến cuộc hẹn đầy cảm xúc với BST “Hẹn với gió đông”.

NTK Yazael by Angelo Cruciani (Italy) với bộ sưu tập “La Verita” (The Truth).

NTK Đức Hùng với BST “Hẹn với gió đông”.

Khép lại đêm khai mạc với những dấu ấn sáng tạo đa sắc màu, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 sẽ tiếp tục trở lại vào tối 27/11 với đêm diễn thứ hai, quy tụ những màn trình diễn được mong đợi. Với sự giao thoa giữa những cá tính sáng tạo và góc nhìn thời trang đa dạng, đêm diễn hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ thú vị trên sàn diễn AVIFW.