Tối 25/11, sự kiện khai trương boutique BVLGARI tại Hà Nội thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam và quốc tế. Trong số đó, màn xuất hiện chung của Chi Pu và Orm Kornnaphat nhanh chóng trở thành tâm điểm. Một người là nữ nghệ sĩ quen thuộc với danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam", người còn lại là ngôi sao hàng top được yêu mến qua dòng phim bách hợp Thái Lan. Đáng chú ý, sau sự kiện, dân tình còn phát hiện cả hai đã theo dõi nhau trên Instagram.

Trên thảm đỏ, Chi Pu và Orm Kornnaphat mang đến hai sắc thái thời trang khác biệt nhưng cùng hướng đến vẻ quyến rũ, sang trọng. Chi Pu lựa chọn thiết kế đầm dạ hội quây ngực tông vàng champagne, ôm nhẹ phần thân trên và buông rủ mềm mại xuống chân váy. Những đường đính kết ánh kim chạy dọc thân váy tạo hiệu ứng bắt sáng mỗi khi nữ ca sĩ chuyển động. Mái tóc đen uốn lọn cổ điển cùng lối trang điểm sắc sảo càng làm nổi bật diện mạo đậm chất glamour.

Chi Pu và mỹ nhân Thái Lan Orm Kornnaphat "bùng nổ visual" khi đứng chung khung hình tại tiệc boutique BVLGARI ở Hà Nội.

Đồng hành với bộ trang phục là loạt trang sức BVLGARI thuộc bộ sưu tập Serpenti Viper, gồm vòng cổ và vòng tay. Những đường nét uốn lượn đặc trưng của biểu tượng rắn mang đến điểm nhấn mạnh mẽ, cân bằng với vẻ mềm mại của chiếc đầm dạ hội.

Trong khi đó, Orm Kornnaphat xuất hiện với thiết kế đầm trắng có phom dáng tối giản, phần cổ trễ vai và chi tiết khăn choàng tạo độ bay bổng. Nữ diễn viên lựa chọn trang sức thuộc bộ sưu tập Divas’ Dream, kết hợp vòng cổ, khuyên tai cùng đồng hồ. Các thiết kế mang mô típ hình quạt đặc trưng của BVLGARI giúp tổng thể thêm phần thanh lịch, nữ tính. Cả hai đều sử dụng những món trang sức thuộc các bộ sưu tập biểu tượng của nhà kim hoàn Italy, với chất liệu vàng và đá quý, tạo nên tổng thể phụ kiện có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Chi Pu diện đầm vàng champagne phối trang sức Serpenti Viper, trong khi mỹ nhân Thái Lan thanh lịch với đầm trắng trễ vai cùng trọn bộ phụ kiện Divas’ Dream.

Không dừng lại ở màn đọ sắc trên thảm đỏ, Chi Pu và Orm còn có dịp ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc tối sau sự kiện. Những khung hình được chia sẻ cho thấy cả hai trò chuyện, tương tác khá tự nhiên và thoải mái. Khoảnh khắc hai nghệ sĩ xuất hiện cạnh nhau nhanh chóng được người hâm mộ chú ý, đặc biệt khi họ đến từ hai thị trường giải trí khác nhau và có khoảng cách tuổi tác 9 năm.

Một chi tiết khác khiến cộng đồng mạng thích thú là tài khoản Instagram của cả hai đã xuất hiện trong danh sách theo dõi của đối phương. Từ một cuộc gặp gỡ tại sự kiện thời trang, màn kết nối bất ngờ này lập tức trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận. Với những khán giả yêu thích Chi Pu và cặp đôi LingOrm, đây còn là dịp để hai cộng đồng người hâm mộ có thêm một điểm giao thú vị.

Thay sang trang phục mới cho buổi tiệc tối thân mật, cặp chị em Việt - Thái được xếp ngồi cạnh nhau và liên tục trò chuyện. Dân tình nhanh chóng soi ra chi tiết Chi Pu và Orm Kornnaphat cũng đã nhấn theo dõi tài khoản Instagram của nhau sau màn hội ngộ.

Chi Pu vốn không phải gương mặt xa lạ với BVLGARI. Nữ ca sĩ từng góp mặt trong nhiều sự kiện của thương hiệu tại Việt Nam, trong đó có những dịp giới thiệu các sáng tạo trang sức cao cấp. Tháng 8/2025, cô cùng Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và nhiều nghệ sĩ khác tham dự sự kiện High Jewellery Caravan của nhà kim hoàn Ý. Đến tháng 1/2026, Chi Pu tiếp tục xuất hiện tại sự kiện chào đón năm mới của BVLGARI ở TP.HCM. Những lần đồng hành này giúp nữ ca sĩ duy trì sự hiện diện trong các hoạt động thời trang, trang sức cao cấp của thương hiệu.

Chi Pu duy trì mối quan hệ thân thiết với BVLGARI, thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế trang sức của nhà mốt Italy.

Về phía Orm Kornnaphat, nữ diễn viên sinh năm 2002 hiện là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng phim bách hợp Thái Lan. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi kết hợp cùng Lingling Kwong trong series The Secret of Us, từ đó tạo nên cặp đôi LingOrm có lượng người hâm mộ đông đảo tại nhiều quốc gia. Sức hút của bộ đôi nhanh chóng vượt khỏi màn ảnh, đưa cả hai đến với những hoạt động thời trang và thương mại quốc tế.

Riêng Orm, mối quan hệ với BVLGARI được xây dựng từ trước khi cô chính thức đảm nhận vai trò Friend of the House tại Thái Lan vào tháng 2/2026. Nữ diễn viên từng xuất hiện trong các ấn phẩm và hoạt động của thương hiệu, đặc biệt gắn liền với những thiết kế thuộc bộ sưu tập Serpenti.

Orm Kornnaphat ghi dấu ấn với BVLGARI trong vai trò Friend of the House, đồng thời là mảnh ghép của bộ đôi Đại sứ Dior: LingOrm.

Trước đó, cô và Lingling Kwong tiếp tục ghi dấu ấn khi được Dior công bố là bộ đôi đại sứ thương hiệu, mở rộng sức ảnh hưởng của cặp đôi trong địa hạt thời trang xa xỉ với liên tiếp những màn phá đảo Paris Fashion Week. Từ màn ảnh Thái Lan đến hàng ghế đầu các show diễn quốc tế, LingOrm đang cho thấy sức hút thương mại đáng kinh ngạc của những ngôi sao bước ra từ dòng phim girl love.

Ảnh: TikTok, IGNV