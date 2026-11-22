Thảm đỏ MAMA 2026 một lần nữa chứng kiến màn đổ bộ đầy ấn tượng của Hwasa. Tạm gác lại hình ảnh bốc lửa, táo bạo thường thấy trên sân khấu, thành viên nhóm MAMAMOO xuất hiện trong thiết kế đầm ren corset màu trắng kem trang nhã. Phom dáng ôm sát khéo léo tôn lên vòng một đầy đặn, vòng eo con kiến cùng đường cong hông quyến rũ. Kết hợp cùng mái tóc ngắn đen tuyền cắt tỉa gọn gàng và lối trang điểm sắc sảo, nữ ca sĩ dung hòa trọn vẹn nét gợi cảm lẫn vẻ thanh lịch, toát lên khí chất sang trọng đầy cuốn hút.



Từ lâu, Hwasa đã chinh phục công chúng nhờ diện mạo khác biệt và thần thái tự tin, thậm chí ngay cả cựu CEO Nvidia Jensen Huang cũng từng bày tỏ sự yêu thích dành cho cô. Thế nhưng, hành trình nhan sắc của nữ thần tượng không hề trải hoa hồng. Từng chịu nhiều lời chê bai về ngoại hình và màu da trong quá khứ, màn tái xuất với diện mạo thăng hạng cùng quá trình giảm cân từ 60kg xuống 48kg của cô đang trở thành tâm điểm bàn luận. Đâu là bí quyết giúp Hwasa tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục này?

Tạo hình thảm đỏ MAMA 2026 của Hwasa: Đầm ren corset trắng kem tôn trọn vòng eo con kiến

Mái tóc ngắn đen nhánh đi cùng layout trang điểm tinh tế giúp Hwasa khoe trọn chiếc cổ cao và bờ vai mảnh mai, mang đậm nét quyến rũ trưởng thành. Nữ ca sĩ diện mẫu đầm cúp ngực tông trắng kem, nổi bật với phần thân trên xử lý ren nổi 3D theo phom dáng corset ôm sát, làm nổi bật thềm ngực gợi cảm và vòng eo thon gọn. Phía dưới chân váy được tạo hiệu ứng bồng bềnh nhờ nhiều lớp vải voan xuyên thấu xếp tầng, kết hợp kỹ thuật xếp ly và rủ vải bất đối xứng ở phần hông giúp tổng thể đường nét thêm phần mềm mại. Đặc biệt, dải voan buông lơi tự nhiên từ một bên vai vừa tăng nét bay bổng, vừa giữ được sự quyến rũ đặc trưng. Đi kèm bộ trang sức tối giản, Hwasa đã phô diễn trọn vẹn sức hút riêng biệt, tạo nên một trong những khoảnh khắc thảm đỏ đáng nhớ nhất sự kiện.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang từng công khai "lọt hố", thuộc cả ca khúc mới của Hwasa

Trước đó, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn Nvidia Jensen Huang từng chia sẻ ông rất yêu thích âm nhạc của Hwasa. Nhân vật tầm cỡ của giới công nghệ thậm chí còn nhắc đích danh bản song ca Good Goodbye mà cô hợp tác cùng nam diễn viên Park Jung-min cũng như đĩa đơn mới phát hành trong năm nay là So Cute, khiến MC Yoo Jae-suk có mặt tại đó không khỏi ngỡ ngàng. Là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất làng công nghệ toàn cầu, sự am hiểu của ông Jensen Huang về K-pop khiến đông đảo cư dân mạng trầm trồ nhận xét ông đích thị là một người hâm mộ chân chính, qua đó càng giúp tên tuổi Hwasa phủ sóng mạnh mẽ.

Từng bị chê quá béo và đen nhẻm, suýt đánh mất cơ hội ra mắt

Được mệnh danh là "nữ hoàng quyến rũ" của K-pop hiện tại, nhưng thực chất chặng đường trước khi ra mắt của Hwasa lại vô cùng chông gai. Cô từng tiết lộ thời còn là thực tập sinh, ngoại hình của mình thường xuyên bị đặt lên bàn cân soi xét vì đi ngược lại quy chuẩn chung của các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Trong một buổi phỏng vấn, Hwasa cho biết cân nặng của cô từng vượt ngưỡng 60kg, buộc công ty quản lý phải đưa ra yêu cầu khắt khe rằng cô phải giảm xuống còn 48kg mới đủ điều kiện ra mắt. Nữ ca sĩ cũng từng hứng chịu không ít bình luận tiêu cực nhắm vào làn da ngăm và vóc dáng đầy đặn, song cuối cùng cô vẫn ghi danh thành công vào làng giải trí bằng chất giọng đặc biệt cùng bản lĩnh sân khấu cuốn hút.

Không ép cân cực đoan, giữ dáng nhờ chế độ ăn uống khoa học

Khác với nhiều thần tượng lựa chọn phương pháp nhịn ăn khắc nghiệt để ép cân, Hwasa từng chia sẻ cô chú trọng vào chất lượng dinh dưỡng thay vì cắt giảm khẩu phần một cách mù quáng. Nữ ca sĩ hạn chế tối đa đường tinh luyện và thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồng thời duy trì thói quen ăn uống đúng giờ giấc. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, Hwasa từng duy trì mức cân nặng ổn định quanh ngưỡng 51kg. Những năm gần đây, để phục vụ cho các đợt quảng bá tái xuất, cô cũng tiết lộ cân nặng của mình đã giảm xuống ngưỡng 40kg, nhưng nữ ca sĩ luôn nhấn mạnh sức khỏe quan trọng hơn những con số. Với Hwasa, vóc dáng đẹp là thành quả của thói quen sinh hoạt bền bỉ chứ không đến từ việc giảm cân cấp tốc.

Vũ đạo cường độ cao chính là "vũ khí" đốt mỡ tự nhiên

Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn uống, bí quyết giữ dáng lợi hại nhất của Hwasa nằm ở lịch trình tập luyện vũ đạo dày đặc mỗi ngày. Từ giai đoạn hoạt động sôi nổi cùng MAMAMOO cho đến khi theo đuổi sự nghiệp solo, cô luôn duy trì cường độ tập luyện cao, đòi hỏi nền tảng thể lực và sức mạnh cơ lõi dồi dào cho từng tiết mục. Việc nhảy liên tục không chỉ giúp tiêu hao lượng lớn calo mà còn giúp Hwasa rèn luyện được cơ bụng săn chắc, đôi chân thon gọn khỏe khoắn cùng hình thể tràn đầy sức sống, qua đó đập tan mọi định kiến khắt khe trước đây.

Điều quan trọng hơn cả cân nặng chính là sự tự tin của Hwasa

Có lẽ điều khiến công chúng nể phục nhất ở Hwasa không nằm ở việc cô đã giảm được bao nhiêu kilôgam, mà là bản lĩnh luôn kiên định sống đúng với bản sắc của chính mình. Nữ ca sĩ nhiều lần thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng vẻ đẹp của mỗi người không bao giờ nên bị đóng khung trong một khuôn mẫu duy nhất. Từ một cô gái từng bị chê thừa cân và lệch chuẩn thần tượng, Hwasa đã vươn lên trở thành biểu tượng gợi cảm được người hâm mộ toàn cầu yêu mến, đến mức cả nhân vật tầm cỡ như ông Jensen Huang cũng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ. Bằng hành trình của mình, cô đã chứng minh sức hút thật sự chưa bao giờ nằm ở những con số trên bàn cân, mà đến từ sự tự tin và thần thái tỏa ra từ bên trong.

Theo TVBS