Tâm lý học gia đình chỉ ra 2 sai lầm khiến con cái nghèo khó cả đời, rất nhiều cha mẹ mắc phải mà không hề hay biết

Rất nhiều cha mẹ cả đời chăm chỉ làm lụng, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, dồn hết mọi thứ để nuôi dạy con cái, nhưng cuối cùng lại nhận ra con lớn lên bình thường, chật vật, tài vận không thuận, cuộc sống lúc nào cũng eo hẹp. Phần lớn phụ huynh không hiểu vì sao, cứ nghĩ rằng do con chưa đủ nỗ lực hoặc không gặp may.

Nhưng ít ai biết rằng, sự nghèo khó của con cái chưa bao giờ là do thua kém về năng lực hay cơ hội, mà là thua ngay từ những sai lầm trong cách giáo dục của cha mẹ. Nền tảng và phương pháp giáo dục từ gia đình gốc đã âm thầm định hình tầm nhìn, sự tự tin và cả tài vận của con ngay từ những năm tháng đầu đời.

Nhà giáo dục Đào Hành Tri (Trung Quốc) từng nói rằng thành bại của giáo dục gia đình không nằm ở việc cho con bao nhiêu vật chất, mà nằm ở việc nuôi dưỡng nhân sinh quan và định hình tâm thái cho con. Sai lệch trong nhận thức của cha mẹ chính là rào cản khó vượt qua nhất trong cả cuộc đời con.

Nhìn từ góc độ tâm lý học gia đình và bản chất con người, tầm cao trong cuộc đời của một đứa trẻ phần lớn đều do cha mẹ từng chút một nâng đỡ hoặc kìm hãm mà thành. Cái gọi là con cái "nghèo" cả đời phần lớn không phải nghèo về vật chất mà là nghèo về tâm thái, nghèo về nhận thức. Nếu cha mẹ nhiều năm liền mắc phải 2 sai lầm dưới đây, vô tình sẽ dần khóa chặt phúc khí và tài vận của con, ảnh hưởng đến cả hướng đi cuộc đời con sau này.

Sai lầm thứ nhất: Than nghèo kể khổ quá mức, nuôi lớn tâm lý tự ti, nhút nhát

Trong cuộc sống, rất nhiều gia đình bình thường có thói quen than nghèo trước mặt con. Dù điều kiện gia đình không đến mức khó khăn, cha mẹ vẫn thường xuyên nói với con rằng nhà mình không có tiền, kiếm tiền không dễ dàng, cố tình cắt giảm chi tiêu của con, phủ nhận nhu cầu của con, nhồi nhét vào đầu con suy nghĩ rằng phải tiết kiệm, không được lãng phí. Ban đầu cha mẹ chỉ muốn con biết điều, tiết kiệm, biết trân trọng, nhưng cuối cùng lại tạo ra một sự tiếc nuối lớn trong giáo dục.

Thói quen than nghèo kể khổ trước mặt con, dù xuất phát từ ý tốt, đôi khi lại vô tình gieo vào lòng con cảm giác thiếu thốn kéo dài đến tận khi trưởng thành (Ảnh minh họa)

Xét theo quy luật phát triển tâm lý con người, cảm giác thiếu thốn từ thời thơ ấu sẽ khắc sâu vào tận xương tủy. Những đứa trẻ lâu ngày bị nghe than nghèo sẽ mang trong lòng sự tự ti, nhút nhát và cảm giác không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Khi lớn lên, các em thường làm việc rụt rè, không dám thử sức, không dám đột phá, gặp chuyện gì cũng có thói quen lùi bước, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Trong tận sâu tâm hồn các em luôn tồn tại cảm giác thiếu thốn, dù trưởng thành có nỗ lực kiếm tiền đến đâu cũng rất khó giữ được của cải, dễ sa vào việc so đo những khoản tiền nhỏ mà bỏ lỡ đại cục, rơi vào vòng luẩn quẩn càng tiết kiệm càng nghèo, càng bận rộn càng túng thiếu, đây chính là biểu hiện điển hình của sự nghèo khó về mặt tâm lý.

Sai lầm thứ hai: Gặp chuyện là áp chế, phủ nhận, hủy hoại sự tự tin và tầm nhìn của con

Bên cạnh đó còn có một kiểu cha mẹ khác, tự mang trong mình lối tư duy giáo dục tiêu cực, quen với cách nuôi dạy áp chế. Khi con làm tốt thì không bao giờ khen ngợi, vì sợ con kiêu ngạo sẽ thụt lùi. Khi con chỉ cần mắc một sai sót nhỏ, cha mẹ lại nghiêm khắc trách móc, so sánh, châm biếm, phủ nhận nỗ lực và lựa chọn của con. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bị áp chế lâu dài, nhìn bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng thực chất trong lòng đã chịu nhiều tổn thương chằng chịt.

Nhìn từ góc độ thực tế cuộc sống, tài vận và vận mệnh của một người phụ thuộc vào sự tự tin, tầm nhìn và bản lĩnh. Những đứa trẻ lâu năm bị phủ nhận sẽ trở nên cực kỳ hay hoài nghi bản thân, thiếu chính kiến, không dám đưa ra quyết định.

Khi bước ra xã hội, các em rất dễ bị người khác chèn ép, không dám giành lấy nguồn lực, không dám nắm bắt cơ hội, sống thận trọng quá mức, làm việc thiếu dứt khoát. Tầm nhìn bị giới hạn, sự tự tin bị bào mòn, dù có năng lực kiếm tiền cũng thiếu đi bản lĩnh để nắm bắt cơ hội, khó lòng thành công.

Một lời động viên đúng lúc từ cha mẹ có thể tạo nên sự khác biệt lớn cho sự tự tin và tầm nhìn của con trong suốt hành trình trưởng thành sau này (Ảnh minh họa)

Nuôi con giàu có thực sự là nuôi dưỡng tâm hồn và tầm nhìn

Sự nghèo khó thực sự chưa bao giờ là thiếu thốn vật chất, mà là sự cằn cỗi trong tâm hồn. Hai sai lầm giáo dục lớn nói trên, một sai lầm hủy hoại sự tự tin của con, một sai lầm giới hạn tầm nhìn của con, đủ để ảnh hưởng đến cả cuộc đời con sau này.

Giáo dục gia đình tốt chưa bao giờ là cố gắng dành dụm tiền bạc để lại cho con, mà là từ bỏ việc than nghèo, ngừng áp chế con. Cha mẹ nên dành nhiều sự công nhận hơn, truyền cho con nhiều sự tự tin hơn, dạy con biết nhìn nhận cuộc sống một cách đúng đắn, dám thử sức, biết ung dung lựa chọn và buông bỏ. Chỉ khi tâm hồn con giàu có, tầm nhìn con rộng mở, tự mang trong mình sự tự tin và dũng khí, con mới có thể nắm bắt được cơ hội trong cuộc đời, tích lũy phúc khí và tài vận cho chính mình.

Nuôi con, trước hết cần nuôi dưỡng tâm hồn. Dạy con, trước hết cha mẹ cần tự tu dưỡng chính mình. Tránh xa hai sai lầm giáo dục lớn nói trên, nuôi dạy nên những đứa con có tâm hồn giàu có, tầm nhìn rộng mở, chính là phúc phần tốt đẹp nhất của mỗi gia đình.

Theo Sohu