Tài tử Jung Kyung Ho có cô người yêu mặc quá đẹp, U40 ai cũng muốn sành điệu như thế này

Jung Kyung Ho nổi tiếng với những vai diễn chất lượng, trong các bộ phim quen thuộc với khán giả Việt như Xin lỗi, Anh yêu em, Những bác sĩ tài hoa hay Khóa học yêu cấp tốc… Nam tài tử còn có mối tình bền chặt với Sooyoung, thành viên của nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD. Bạn gái của Jung Kyung Ho không chỉ xinh đẹp, sở hữu vóc dáng không thua kém người mẫu, cô còn sở hữu gu thời trang sành điệu ở độ tuổi U40. Dù chỉ xây dựng style với những item không quá cầu kỳ, Sooyoung vẫn sành điệu tới từng set đồ, khiến phụ nữ ở mọi độ tuổi muốn tham khảo.

Vào những ngày thời tiết lạnh hẳn, áo chần bông chính là "bảo bối" giúp giữ ấm hiệu quả mà vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Sooyoung thậm chí còn mặc áo màu trầm nhưng cô không bị cộng tuổi vì đã khéo léo layer bên trong áo thun trắng, kết hợp cùng quần denim xuyệt tông. Thao tác sơ vin đơn giản nhưng đã nâng tầm cả bộ trang phục.

Sooyoung diện tông màu pastel theo cách rất tinh tế. Bí kíp của cô chính là kết hợp cùng item màu tím nhạt hay hồng pastel với đồ màu trắng và be. Kết quả, tổng thể trang phục của cô rất tươi tắn nhưng không kém phần hài hòa, sang xịn mịn. Phụ nữ độ tuổi U40 cũng nên diện đồ pastel thường xuyên vì tông màu này nổi bật nhưng vẫn đủ nhã nhặn.

Áo gile len mỏng thích hợp để diện trong những ngày ấm áp. Item này vốn phóng khoáng nhưng vẫn có cách kết hợp thật thanh lịch. Sooyoung đã mix áo len gile với quần ống suông và sơ vin gọn gàng. Bộ càng càng thêm sang nhờ chiếc thắt lưng và túi xách màu trung tính. Sooyoung tô điểm sợi dây chuyền mảnh, từ đó tăng thêm nét long lanh mà vẫn đảm bảo sự tinh tế.

Chị em sẽ cần công thức trên cho mùa lễ hội. Áo len cộc tay vốn được đánh giá cao ở sự trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch. Bằng cách kết hợp áo len cộc tay với chân váy ngắn màu nâu, Sooyoung có được bộ cánh ngọt ngào, nữ tính. Nét sang chảnh của outfit được tăng thêm nhờ quần tất đen, boots cao cổ và túi xách tối giản màu đen.

Nếu như áo cổ yếm tôn lên nét quyến rũ, nữ tính của người mặc thì quần âu lại mang đến sự chỉn chu, từ đó tạo nên tổng thể thanh lịch. Sơ vin là thao tác không thể thiếu để phát huy vẻ đẹp của bộ đồ. Outfit này còn có nét ngọt ngào, tươi trẻ nhờ tông màu xanh lá non kết hợp với màu trắng.

Đơn giản nhưng cực kỳ cá tính và thời thượng chính là công thức gồm áo thun đen mix cùng quần kaki. Phom dáng ôm nhẹ của mẫu áo không chỉ tôn lên nét mềm mại, mà còn giúp vẻ ngoài trông chỉn chu, sang xịn hơn. Chỉ cần sơ vin và tô điểm thắt lưng da mảnh, đeo túi xách màu đen, Sooyoung đã có được tổng thể trang phục rất cuốn hút mà không cần phải cầu kỳ.

Với những item cơ bản, ai cũng có sẵn trong tủ đồ, Sooyoung tạo nên bộ cánh sành điệu. Nếu như áo thun trắng và quần jeans xanh là bảo chứng cho vẻ ngoài trẻ trung, năng động thì blazer màu be mang tới nét thanh lịch. Bộ cánh này rất dễ ứng dụng, phù hợp với những ngày chị em lười mix đồ, nhưng vẫn muốn xuống phố với vẻ ngoài sành điệu, ấn tượng.

Sooyoung gợi ý set đồ layer đầy phóng khoáng bao gồm áo sơ mi kẻ kết hợp với áo hai dây len, quần kaki. Nhờ tông màu xám làm chủ đạo, bộ cánh toát lên nét cá tính, thoải mái, là gợi ý lý tưởng cho buổi dạo phố hoặc chuyến du lịch.

Áo len cổ chữ V là món thời trang rất phổ biến trong mùa lạnh. Sooyoung đã thêm nét mới mẻ cho set đồ bằng cách layer bên trong áo cổ chữ V một chiếc áo thun trắng, rồi kết hợp với quần jeans xanh. Tổng thể trang phục của Sooyoung ghi điểm trẻ trung, nhưng cũng toát lên nét thanh lịch, trang nhã.

Chị em đừng bỏ qua áo khoác da, item xu hướng của năm nay và phù hợp với mọi độ tuổi. Sooyoung kết hợp áo khoác da cùng áo thun trắng và quần denim xanh thẫm. Thao tác sơ vin là rất cần thiết để tạo sự chỉn chu, tôn dáng. Mũ lưỡi trai rất phù hợp với outfit cá tính.

Ảnh: Sưu tầm