Nhan sắc của nữ diễn viên U40 khiến Huyền Lizzie dè chừng

Với kịch bản thú vị cùng dàn diễn viên sở hữu visual nổi bật, Cách Em 1 Millimet nhanh chóng chinh phục khán giả phim giờ vàng ngay từ những tập đầu. Mới đây, sự xuất hiện của nhân vật My do Thùy Dương đảm nhận đã tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Là đối thủ của Ngân (Huyền Lizzie) vì cũng có tình cảm mập mờ với Viễn, người đẹp sinh năm 1988 nhận được nhiều lời khen bởi visual trẻ trung, quyến rũ cùng thần thái sắc sảo, cuốn hút trong từng khung hình. Nhiều khán giả còn cho rằng Thùy Dương thật sự là “đối thủ xứng tầm” của Huyền Lizzie và màn tái xuất màn ảnh này đã góp phần khiến mạch phim thêm hấp dẫn và kịch tính hơn.

Màn tương tác thân thiết của My và Viễn khiến khán giả không khỏi thích thú.

Thùy Dương gây ấn tượng với visual trẻ trung nhưng vẫn toát lên nét sắc sảo rất riêng. Gương mặt đầy đặn với các đường nét hài hòa, sống mũi thon gọn và ánh mắt sắc giúp cô dễ dàng thể hiện khí chất của một nhân vật đầy quyền lực, thành đạt. Mái tóc búi gọn càng làm lộ rõ đường viền gương mặt thanh thoát, đồng thời mang đến cảm giác chỉn chu và hiện đại. Kết hợp cùng lối makeup sắc nét, tập trung vào đôi mắt và màu môi đậm càng tôn lên nhan sắc cuốn hút của Thùy Dương. Ở độ tuổi U40, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với làn da căng, sáng và hầu như rất ít khuyết điểm.

Tạo hình người phụ nữ hiện đại, thành đại cùng thần thái tự tin của Thùy Dương khiến người xem không khỏi ấn tượng.

Chỉ mới xuất hiện vài phút nhưng vai diễn của Thùy Dương đã nhận được "cơn mưa" lời khen với vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất cuốn hút. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng nữ diễn viên còn "lấn lướt" cả Huyền Lizzie.

Người đẹp sinh năm 1988 cũng từng tạo dấu ấn với vai diễn trong bộ phim Người Phán Xử.

Dù ít tham gia các dự án phim truyền hình nhưng nhan sắc đời thường của Thùy Dương luôn được đánh giá cao. Nữ diễn viên ngày càng trẻ trung, tươi tắn với làn da căng khỏe, dù chỉ trang điểm nhẹ cũng đủ toát lên thần thái cuốn hút. Đôi mắt to tròn long lanh kết hợp cùng đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa giúp Thùy Dương không chỉ "hack tuổi" mà còn tạo cảm giác tràn đầy sức sống. Mái tóc thường được cô để tự nhiên hoặc búi gọn gàng càng tôn lên nét thanh lịch, nhẹ nhàng, một vẻ đẹp giản dị mà vẫn đầy tinh tế, dịu mắt. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, cân đối của nữ diễn viên cũng làm không ít người phải ngưỡng mộ.

Sắc vóc chuẩn chỉnh, trẻ đẹp của Thùy Dương ở độ tuổi U40.