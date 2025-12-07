Style mùa đông của Huyền Lizzie gói gọn trong 4 chữ: Đơn giản mà sang!

Huyền Lizzie là một trong những nữ diễn viên phim giờ vàng vô cùng quen thuộc với khán giả. Cô gây ấn tượng sâu đậm với nhan sắc xinh đẹp, vừa ngọt ngào, vừa trang nhã, nữ tính. Trên phim, Huyền Lizzie có thể áp dụng nhiều phong cách khác nhau nhưng ngoài đời, nữ diễn viên lại cực kỳ trung thành với những tông màu trung tính.

Dù là vào mùa hè hay đông, Huyền Lizzie vẫn có rất nhiều cách biến hóa xoay quanh các tông màu cơ bản như đen, trắng hay xám… Ngắm style mùa đông của Huyền Lizzie, chị em sẽ tìm thấy nhiều công thức đơn giản mà đẹp lung linh.

Set đồ trên của Huyền Lizzie bao gồm những item quen thuộc như áo thun trắng, cardigan mỏng và quần ống vẩy. Khi kết hợp các món đồ này lại với nhau, người mặc có được vẻ ngoài rất trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch, trang nhã. Bộ cánh còn mang đến hiệu quả tôn dáng tối ưu nhờ thao tác sơ vin và thiết kế quần ống vẩy.

Mang tông màu tối nhưng set đồ của Huyền Lizzie vẫn đậm chất tiểu thư ngọt ngào. Trong khi áo khoác dạ cổ tròn và chân váy ngắn tối màu mang đến sự trang nhã, sang trọng cho người diện, thì áo xếp diềm lại trở thành điểm nhấn yêu kiều cho bộ cánh. Để hoàn thiện vẻ tinh tế, Huyền Lizzie đã rất khéo léo diện quần tất đen và đi giày cao gót mũi nhọn. Combo này còn tôn lên đôi chân thon dài của nữ diễn viên.

Blazer là mẫu áo khoác cơ bản của mùa đông nhưng Huyền Lizzie không diện item này theo cách nhàm chán. Cô kết hợp áo blazer màu đen với áo sơ mi trắng và quần short/chân váy ngắn để tạo nên bộ cánh thời thượng, quyến rũ nhưng vẫn tinh tế. Những món đồ như quần tất đen, giày mũi nhọn hay túi xách màu đen đều là những mảnh ghép hoàn hảo của tổng thể.

Chị em sẽ không phải suy nghĩ nhiều khi mix bộ cánh trên. Bởi lẽ, áo blazer, áo trơn màu và quần short cùng tông màu đen đã tạo nên outfit hài hòa tuyệt đối về màu sắc. Ngoài ra, bộ cánh cũng rất trẻ trung, hiện đại nhờ chiếc quần short. Diện mạo của Huyền Lizzie càng thêm thời thượng nhờ kính mắt màu đen.

Áo thun và quần jeans đều là biểu tượng của sự trẻ trung. Khi kết hợp 2 item này lại với nhau, người mặc nghiễm nhiên có được bộ cánh gấp đôi hiệu quả hack tuổi. Huyền Lizzie cộng thêm điểm thanh lịch và sang xịn mịn cho tổng thể nhờ thao tác sơ vin, chiếc mũ nồi, cùng giày dép, túi xách màu đen.

Công thức áo cardigan và quần short nhung khá mới lạ, nhưng cũng chẳng kém phần hài hòa, đẹp mắt. Bộ cánh vốn dĩ đã nữ tính, yêu kiều nhưng càng trở nên ngọt ngào hơn nữa nhờ chiếc mũ nồi.

Chân váy bí ngô vẫn chưa hề lỗi mốt nhờ sự trẻ trung, ngọt ngào. Bằng cách kết hợp mẫu chân váy này với áo cardigan màu trắng, dáng lửng, Huyền Lizzie có được bộ cánh đầy nữ tính, tươi xinh và còn toát lên nét trang nhã. Tổng thể trang phục mang đến hiệu quả tôn dáng và sang tới mùa xuân năm sau mặc vẫn đẹp.

Áo dạ dáng dài là một lựa chọn quen thuộc trong mùa đông. Huyền Lizzie đã khiến mình nổi bật hơn rất nhiều bằng cách tô điểm cho set áo khoác dạ dáng dài một chiếc khăn họa tiết, đồng thời đi boots cao cổ. Nhờ vậy, cô không chỉ có được outfit ấm áp mà vẻ ngoài còn rất sang trọng.

Thi thoảng, Huyền Lizzie tô điểm cho phong cách những sắc màu rực rỡ hơn, nhưng vẫn giữ tinh thần trang nhã, không quá cầu kỳ. Cụ thể, sự kết hợp giữa áo len mỏng màu đỏ đô và quần jeans xanh tạo nên bộ cánh rất trẻ trung, năng động. Ngoài ra, outfit này còn toát lên vẻ sang xịn mịn.

Mẫu váy nhung tông màu đen, dáng ngắn rất phù hợp với mùa lễ hội hay những buổi hẹn hò tối lãng mạn. Thiết kế này mang đến nét yêu kiều, sang chảnh nhưng cũng chẳng kém phần ngọt ngào. Vẻ ngoài của Huyền Lizzie càng thêm long lanh nhờ kiểu tóc búi và khuyên tai mini.

Ảnh: FBNV