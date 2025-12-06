Nữ diễn viên giảm thần tốc 14kg: Khán giả khen U40 mà trẻ như gái 18, mặc đồ bình dân sang như hiệu

Lâm Vỹ Dạ là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu bằng lối diễn duyên dáng và tính cách hài hước. Thời gian gần đây, nữ diễn viên khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khác hẳn sau hành trình giảm cân ngoạn mục. Cô cho biết mình đã giảm 14kg chỉ trong vòng 4 tháng.

Sự thay đổi này giúp nhan sắc của Lâm Vỹ Dạ thăng hạng rõ rệt, visual của mẹ 2 con được khen trẻ trung như đôi mươi. Cùng với đó, phong độ thời trang của cô cũng lên hương thấy rõ khi set đồ nào diện lên cũng đẹp, thanh lịch và sang xịn.

Lâm Vỹ Dạ (1989) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt

Nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi giảm 14kg trong vòng 4 tháng

Mới đây, Lâm Vỹ Dạ gây bùng nổ mạng xã hội với đoạn clip hút gần 5 triệu lượt xem trên TikTok, khoe trọn nhan sắc rạng rỡ và vóc dáng thon gọn sau khi giảm cân thành công. Phong cách thời trang của cô cũng được chú ý không kém: trẻ trung, thanh lịch và rất hợp dáng. Ngắm loạt outfit gần đây của Lâm Vỹ Dạ, dân tình liên tục khen ngợi vì bộ nào cũng đẹp mắt, từ những outfit điệu đà cho đến các set đồ casual đơn giản.

Diện áo len cổ vuông cùng quần jeans, Lâm Vỹ Dạ ghi điểm với vẻ trẻ trung và vóc dáng thon gọn sau khi giảm 14kg. Set đồ đơn giản nhưng cực tôn dáng, đúng gu nhiều chị em vì dễ mặc, dễ phối

Đi sự kiện, Lâm Vỹ Dạ chọn diện áo cúp ngực kết hợp chân váy trắng dài, tổng thể tinh tế mà vẫn rất nữ tính. Chi tiết thắt nơ ở cổ tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp outfit thêm phần cuốn hút

Một outfit điệu đà khác trong BST của Lâm Vỹ Dạ là chiếc đầm hai dây cổ vuông nổi bật với họa tiết chấm bi. Thiết kế trẻ trung và tôn dáng, giúp nữ diễn viên khoe trọn vóc dáng mảnh mai sau hành trình giảm cân "thần sâu"

Diện váy trễ vai màu trắng, Lâm Vỹ Dạ khéo léo hoàn thiện outfit với phụ kiện vòng cổ và khuyên tai. Thiết kế ghi điểm nhờ phần ren tinh tế, tạo điểm nhấn mềm mại, nữ tính mà vẫn giữ được nét thanh lịch cho tổng thể

Lâm Vỹ Dạ có chiều cao khiêm tốn nhưng sau khi giảm cân, cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục hơn. Với chiếc váy xanh dáng dài, nữ diễn viên chọn thiết kế cổ vuông tay phồng để tạo hiệu ứng tôn dáng. Cô hoàn thiện set đồ bằng giày cao gót, giúp tổng thể thanh thoát và mềm mại hơn

Diện đồ casual với áo thun dài và quần jeans ống loe, Lâm Vỹ Dạ vẫn ghi điểm ấn tượng nhờ phong thái trẻ trung, thanh lịch. Có thể thấy giảm cân là quyết định vô cùng đúng đắn, giúp nhan sắc và phong độ thời trang của cô ngày càng thăng hạng.



