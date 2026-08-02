Tại sao bố nhất định phải thực sự chú tâm đồng hành cùng con, đặc biệt là con trai?

Những năm gần đây, tôi nhận ra ngày càng có nhiều ông bố tham gia vào việc chăm sóc con cái.

Ví dụ như ở khu chung cư của chúng tôi, có rất nhiều người cha thường xuyên dẫn con đi dạo và cùng chơi trò chơi với con. Nhiều người bảo: "Trẻ do bố nuôi dạy lớn lên thường xuất sắc hơn, đặc biệt là con trai, ảnh hưởng lại càng lớn."

Điều này chắc chắn không phải là tuyệt đối. Bởi vì cũng có không ít người đùa rằng: "Khi bố chăm con, những lúc không có nguy hiểm thì bố chính là mối nguy hiểm lớn nhất."

Vậy sự thật rốt cuộc là gì?

Dù thế nào đi nữa, trong quá trình trưởng thành của trẻ, việc người cha hiện diện hay vắng bóng đều mang lại ảnh hưởng rất lớn. Và đừng bao giờ coi nhẹ những lợi ích từ việc bố tham gia chăm sóc con.

1. Trẻ do bố đồng hành thường giàu sức sống, dám phiêu lưu, thể lực tốt và kiên cường

Khi dẫn các bé trai ra ngoài chơi, bạn sẽ thấy chúng rất thích phiêu lưu và thử thách.

Có lúc, bé sẽ chỉ vào một bức tường thấp rồi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ có dám nhảy xuống không?"

Có lúc, bé lại thách thức bạn: "Đuổi theo con đi!" hoặc "Thi với con xem ai nhanh hơn nhé!"

Các bà mẹ thường không mấy mặn mà với những trò leo trèo, nhảy nhót ấy. Nhưng các ông bố thì khác, bẩm sinh đã rất hợp với những vận động này.

Vì vậy, tôi thường chơi đùa cùng một nhóm trẻ ở quảng trường, cùng nhau rượt đuổi, luồn lách, leo trèo và nhảy nhót giữa các bậc thang, hàng rào. Lần nào các con cũng chơi vô cùng vui vẻ.

Ở khía cạnh này, các ông bố có ưu thế hơn hẳn . Ưu thế đó đến từ sự đồng điệu về giới tính, sức mạnh và tốc độ.

Nồng độ dopamine trong máu của con trai thường cao hơn, mà dopamine lại làm tăng khả năng phát sinh các hành vi bốc đồng và thích phiêu lưu. Nghĩa là so với bé gái, các bé trai bẩm sinh đã hiếu động hơn.

Vì thế, là con trai thì phải cho chạy nhảy, leo trèo nhiều để chúng được "xả bớt năng lượng".

Cho phép con tắm mưa hay nhảy vào vũng nước sau cơn mưa. Cho phép con phấn khích hò reo. Trong phạm vi an toàn và tầm kiểm soát, việc leo trèo phiêu lưu một chút cũng không sao.

Hơn nữa, tính cách có phần xởi lởi, phóng khoáng của các ông bố sẽ cho trẻ nhiều cơ hội tự do khám phá hơn. Khi được bảo vệ quá mức, trẻ sẽ chỉ biết cẩn trọng từng chút một và bỏ lỡ rất nhiều điều. Nhanh trí mà nói, những đứa trẻ thường xuyên vận động, va chạm nhiều lại ít khi bị ngã hay chấn thương hơn.

Chỉ cần nhắc nhở các ông bố một điều: Hãy đảm bảo mọi thứ nằm trong phạm vi an toàn.

Do đó, hãy chủ động hòa mình vào quá trình trưởng thành của con ngay từ khi trẻ còn chủ động tìm bạn để chơi cùng.

2. Nuôi dạy con trai càng cần đến tình yêu và sự kỷ luật của người cha

Đây là một việc vô cùng gian khổ và khó khăn, nhưng lại dùng để mô tả tình cha một cách vô cùng thỏa đáng.

Đối với rất nhiều người cha, nói câu "Bố yêu con" là một điều thật khó khăn. Ký ức của nhiều người về cha mình thường là: "Trong ký ức, bố tôi giống như một cỗ máy chỉ biết làm việc, tình cảm dành cho chúng tôi rất nhạt nhẽo."

Trong lúc nỗ lực tạo dựng điều kiện tốt nhất cho gia đình, hãy nhớ nói với các con những lời trìu mến, đùa vui những câu chuyện phiếm vui vẻ, và cùng con "lãng phí" một chút thời gian. Để các con cảm nhận được tình yêu thương nồng nhiệt từ bạn.

Người cha chính là người gánh vác và là người dẫn đường.

Bố vừa che chắn sóng gió cho gia đình, tạo môi trường tốt cho con trưởng thành, vừa cần dạy con quy tắc ứng xử, đạo lý làm người và chỉ ra phương hướng đúng đắn.

Trong quá trình lớn lên, con trai rất cần quy tắc, cần có người giám sát và giáo dưỡng. Vì thời gian ở bên mẹ nhiều hơn, chúng sẽ nắm bắt được "điểm yếu" của mẹ. Có những đứa trẻ thậm chí còn dùng tình yêu và sự dịu dàng của mẹ để điều khiển ngược lại mẹ.

Lúc này, rất cần người bố trở thành trợ thủ đắc lực, làm chỗ dựa vững chắc cho người mẹ. Nhất định phải rèn luyện cho con tính kỷ luật và ý thức tuân thủ quy tắc. Bởi vì nếu bạn không dạy dỗ tốt con mình, thế giới ngoài kia sẽ nghiêm trị nó một cách tàn nhẫn.

Một đứa trẻ thiếu đi sự giáo dưỡng của cha sẽ dễ bị "trầy da tróc vảy", vấp ngã đau đớn trong thời kỳ tuổi dậy thì, thậm chí những tổn thương tâm lý ấy vĩnh viễn không thể hồi phục hoàn toàn.

3. Bố tích cực chăm con, gia đình càng thêm hạnh phúc

Giữa con cái và người cha luôn có những cuộc trò chuyện rất đặc biệt, chẳng hạn như ngôn ngữ cơ thể.

Một người mẹ từng mô tả mối quan hệ giữa chồng và con trai mình:

"Có đôi khi, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chồng và con trai như một ẩn số. Họ lúc nào cũng quấn lấy nhau nô đùa, rượt đuổi, cù lét nhau. Cách họ đùa giỡn tôi hoàn toàn không học theo được, cũng chẳng thể hiểu nổi."



Giữa nam giới với nhau luôn có một thứ ngôn ngữ riêng. Đôi khi, có những trò chơi tôi và con trai chơi cùng mà mẹ không thể tham gia vào được. Chúng tôi thậm chí chỉ cần "ừm" một tiếng hoặc nói một từ đơn giản là đã biết bước tiếp theo phải làm gì. Tất cả những điều đó đều đến từ sự thấu hiểu ngầm được hình thành qua những lần nô đùa hàng ngày.

Tuy nhiên, sự tham gia của người cha không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ, mà quan trọng hơn cả là ảnh hưởng đến người mẹ .

Nhờ vậy, các bà mẹ sẽ có thêm thời gian để làm những việc của riêng mình chứ không phải lúc nào cũng xoay quanh con cái. Mẹ vui vẻ thì con cái cũng vui vẻ, không khí trong gia đình nhờ đó mà ấm êm, dễ chịu hơn rất nhiều.

Và còn một ảnh hưởng tối quan trọng nữa: Các bé trai đều sẽ coi bố là tấm gương để học tập và noi theo.

Cách người cha cư xử trong gia đình, sự tận tâm khi chăm sóc con cái và sự cống hiến cho gia đình ra sao... trẻ đều ghi nhận tất cả vào mắt. Để rồi mai này khi có gia đình nhỏ của riêng mình, chúng sẽ vô thức bộc lộ ra, giống hệt như hình bóng của người bố năm nào.