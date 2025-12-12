Top 3 loại sữa công thức phù hợp cho trẻ có NGUY CƠ dị ứng đạm bò
Trẻ NGUY CƠ dị ứng khác với Trẻ ĐÃ dị ứng, vì vậy trẻ có thể sử dụng sữa thủy phân một phần (PHF).
Dị ứng đạm bò là một trong những vấn đề phổ biến nhất ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong 6 tháng đầu đời. Với những trẻ có nguy cơ cao dị ứng như bố hoặc mẹ có cơ địa dị ứng, anh chị bị dị ứng đạm bò, gia đình có nhiều người mắc dị ứng, bé đã thử sử dụng và có các dấu hiệu như nổi mẩn hay nôn trớ nhưng chưa có chỉ định cụ thể từ y bác sĩ... Lúc này, việc lựa chọn đúng loại sữa không chỉ giúp con tiêu hóa tốt hơn mà còn giảm nguy cơ phát triển dị ứng trong tương lai.
Điều quan trọng nhất là: Trẻ NGUY CƠ dị ứng khác với Trẻ ĐÃ dị ứng, vì vậy trẻ có thể sử dụng sữa thủy phân một phần (PHF) – không phải sữa điều trị. PHF giúp cắt nhỏ protein, giảm tính sinh dị ứng, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của con.
Khi nào dùng sữa thủy phân một phần PHF
|Tình huống
|PHF phù hợp?
|Trẻ có bố/mẹ bị dị ứng
|✔
|Trẻ có tiền sử viêm da cơ địa
|✔
|Trẻ tiêu hóa kém, đầy hơi
|✔
|Trẻ đã dị ứng đạm bò
|❌
|Trẻ có triệu chứng dị ứng rõ
|❌
Lưu ý: Trong trường hợp sử dụng sữa thủy phân một phần (PHF), trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ dị ứng, cha mẹ cần phải đưa con đến thăm khám tại các cơ sở y tế.
Dưới đây là Top 3 loại sữa công thức phù hợp cho trẻ có nguy cơ dị ứng đạm bò mà mẹ có thể tham khảo.
1. Nestlé Nan Supreme Pro
Nestlé NAN Supreme Pro là dòng sữa công thức cao cấp của Nestlé Thụy Sĩ, được phát triển dựa trên nghiên cứu nhiều năm về dinh dưỡng nhi khoa và miễn dịch đường ruột. Đây là một trong những sản phẩm nổi bật dành cho trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc cần tăng cường miễn dịch từ sớm.
Đạm sữa chất lượng cao – Dễ tiêu hóa, giảm gánh nặng đường ruột
NAN Supreme Pro sử dụng đạm Whey bán thủy phân (PHF) giúp protein trở nên nhẹ hơn, dễ tiêu hơn và giảm nguy cơ gây quá tải tiêu hóa.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với:
Trẻ hay nôn trớ, đầy hơi, khó tiêu
Trẻ có cơ địa nhạy cảm
Trẻ trong giai đoạn hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện
Sự kết hợp giữa đạm chất lượng cao và tỉ lệ cân đối giúp trẻ hấp thu tốt và tăng cân ổn định.
Hệ dưỡng chất hỗ trợ phát triển não bộ
Sản phẩm bổ sung các thành phần quan trọng cho trí não gồm:
DHA & ARA theo tỷ lệ khoa học
Các vitamin nhóm B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng
Nhờ đó, trẻ có nền tảng tốt cho phát triển nhận thức, ghi nhớ và khả năng tập trung.
Tăng cường miễn dịch từ bên trong nhờ hệ 2’-FL HMOs
NAN Supreme Pro nổi bật với công nghệ HMOs (2’-FL) – dưỡng chất có cấu trúc giống HMOs trong sữa mẹ, giúp:
Nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột
Tăng cường hàng rào miễn dịch
Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, rối loạn tiêu hóa
HMOs hiện là thành phần được nhiều nghiên cứu chứng minh hỗ trợ hiệu quả trong việc giảm viêm và tăng sức đề kháng sớm cho trẻ.
Chất béo dễ hấp thu – Không dầu cọ
Dòng Supreme Pro hoàn toàn không chứa dầu cọ, giúp hạn chế táo bón và cải thiện sự mềm mại của phân.
Hệ chất béo dễ hấp thu giúp trẻ tận dụng năng lượng tốt hơn và tăng trưởng khỏe mạnh.
Bổ sung canxi – vitamin D – kẽm hỗ trợ chiều cao và đề kháng
Công thức cung cấp:
Canxi & Vitamin D cho xương chắc khỏe
Kẽm & Sắt giúp miễn dịch khỏe, ăn uống ngon miệng
Các khoáng chất cần thiết cho giai đoạn tăng trưởng mạnh của trẻ
Vị nhạt thanh tự nhiên – Gần với sữa mẹ
Hương vị tự nhiên, không quá ngọt giúp trẻ:
Dễ làm quen
Giảm nguy cơ sâu răng
Duy trì thói quen ăn uống lành mạnh
Nestlé NAN Supreme Pro là lựa chọn lý tưởng cho trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm, trẻ cần tăng sức đề kháng hoặc ba mẹ muốn tìm một dòng sữa cao cấp hỗ trợ toàn diện: tiêu hóa – miễn dịch – trí tuệ – phát triển thể chất.
Bảng thành phần (Nestlé NAN Supreme Pro số 1)
|Thành phần
|Đơn vị
|Trong 100 g bột
|Trong 100 ml pha chuẩn
|Năng lượng
|kcal
|511
|67.0
|kJ
|2138
|280
|Chất đạm
|g
|9.72
|1.27
|– Đạm whey
|g
|9.72
|1.27
|Chất béo
|g
|26.6
|3.49
|– Acid Linoleic (Omega 6)
|g
|3.8
|0.5
|– Acid Alpha-Linolenic (Omega 3)
|mg
|320
|42.0
|– ARA
|mg
|57
|7.47
|– DHA
|mg
|57
|7.47
|Carbohydrate tổng
|g
|59.48
|7.80
|2’-O-Fucosyllactose (2’-FL)
|mg
|798
|105
|Lacto-N-tetraose (LNT)
|mg
|264
|35
|Difucosyllactose (DFL)
|mg
|110
|14.4
|3’-O-Sialyllactose (3’-SL)
|mg
|43
|5.6
|6’-O-Sialyllactose (6’-SL)
|mg
|125
|16.4
|Nucleotides tổng
|mg
|15
|1.97
|Taurine
|mg
|27
|3.54
|L-carnitine
|mg
|12
|1.57
Các Vitamin
|Vitamin
|Đơn vị
|Trong 100 g bột
|Trong 100 ml pha chuẩn
|Vitamin A
|IU
|1600
|210
|Vitamin D
|IU
|260
|34.1
|Vitamin E
|IU
|18
|2.36
|Vitamin K
|µg
|35
|4.59
|Vitamin B1
|mg
|0.50
|0.07
|Vitamin B2
|mg
|1.0
|0.13
|Vitamin B6
|mg
|0.36
|0.05
|Vitamin B12
|µg
|1.20
|0.16
|Niacin
|mg
|5.4
|0.71
|Acid Folic
|µg
|80
|10.5
|Acid Pantothenic
|mg
|5.5
|0.72
|Biotin
|µg
|11
|1.44
|Vitamin C
|mg
|70
|9.18
|Choline
|mg
|52
|6.82
|Inositol
|mg
|36
|4.72
Khoáng chất
|Khoáng chất
|Đơn vị
|Trong 100 g bột
|Trong 100 ml pha chuẩn
|Canxi
|mg
|330
|43.3
|Phốt pho
|mg
|186
|24.4
|Magnesi
|mg
|50
|6.56
|Sắt
|mg
|6.2
|0.81
|Kẽm
|mg
|5.9
|0.77
|Mangan
|µg
|98
|12.8
|Đồng
|mg
|0.50
|0.07
|Iod
|µg
|85
|11.1
|Natri
|mg
|150
|19.7
|Kali
|mg
|500
|65.6
|Clorid
|mg
|480
|62.9
|Selen
|µg
|15.5
|2.03
Lợi khuẩn
|Thành phần
|Đơn vị
|Trong 100 g bột
|Trong 100 ml
|Bifidobacterium lactis (Bifidus BL)
|cfu
|1×10⁸
|1.3×10⁷
Giá tham khảo
|Sản phẩm
|Độ tuổi
|Giá tham khảo (Hộp 400g)
|Giá tham khảo (Hộp 800g)
|Nestlé NAN Supreme Pro số 1
|0 - 12 tháng (hoặc 0-6 tháng)
|385.000 – 400.000 VNĐ
|655.000 – 670.000 VNĐ
|Nestlé NAN Supreme Pro số 2
|12 - 24 tháng
|350.000 – 370.000 VNĐ
|605.000 – 670.000 VNĐ
|Nestlé NAN Supreme Pro số 3
|2 - 6 tuổi
|345.000 – 365.000 VNĐ
|570.000 – 585.000 VNĐ
2. Abbott Similac Total Comfort
Abbott Similac Total Comfort là dòng sữa công thức được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ trẻ nhỏ hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ đầy hơi, khó chịu sau bú hoặc gặp vấn đề với sữa công thức thông thường. Với thành phần dịu nhẹ và cân đối, Total Comfort giúp bé hấp thu tốt hơn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng toàn diện cho sự phát triển.
Công thức dịu nhẹ – dễ tiêu hóa
Similac Total Comfort sử dụng đạm thủy phân một phần hoặc dạng đạm dễ tiêu đặc biệt, giúp giảm gánh nặng tiêu hóa cho trẻ.
Nhờ đó, bé có thể giảm các triệu chứng như: đầy hơi, trướng bụng, nôn trớ nhẹ, khó tiêu sau bú, đặc biệt ở những trẻ nhạy cảm với sữa thường.
Hỗ trợ phát triển não bộ & thị lực
Sữa bổ sung DHA, Lutein và Vitamin E — các dưỡng chất quan trọng cho phát triển não bộ và thị giác của trẻ trong giai đoạn đầu đời.
Giúp bé: Tăng cường khả năng ghi nhớ; Phát triển tư duy – thị lực rõ nét.
Tăng cường miễn dịch & sức khỏe tổng thể
Similac Total Comfort được bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như:
Prebiotic (FOS/GOS) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột
Vitamin A, C, D, Kẽm, Sắt… giúp tăng cường hệ miễn dịch
Hỗ trợ phát triển sức khỏe tổng thể, ăn ngon hơn
Đây là nền tảng giúp bé chống lại tác nhân gây bệnh và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa.
Dinh dưỡng cân đối cho sự tăng trưởng
Sản phẩm cung cấp:
Canxi & Vitamin D hỗ trợ phát triển xương – răng
Năng lượng và chất béo cân đối giúp bé tăng cân khỏe mạnh
Các khoáng chất và vitamin cần thiết cho hoạt động mỗi ngày
Giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não.
Similac Total Comfort là lựa chọn phù hợp cho bé:
Có hệ tiêu hóa nhạy cảm
Dễ bị đầy hơi, khó chịu sau bú sữa thường
Trẻ chuyển từ sữa thường sang cần sữa dịu nhẹ hơn
Trẻ không mắc dị ứng đạm bò rõ ràng
Trẻ cần sữa dễ tiêu, giảm rối loạn tiêu hóa nhẹ
Abbott Similac Total Comfort là dòng sữa công thức dịu nhẹ, cân đối và giàu dưỡng chất, giúp bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm hấp thu tốt hơn mà vẫn phát triển toàn diện. Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các bé cần sữa dễ tiêu, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng.
Bảng thành phần
|Thành phần
|Đơn vị
|Trong 100g bột
|Trong 100ml pha chuẩn
|VITAMIN
|Vitamin A
|IU
|1730
|263
|Vitamin D
|IU
|303
|46
|Vitamin E (tự nhiên)
|IU
|15,8
|2,4
|Vitamin K
|mcg
|48,0
|7,3
|Vitamin C
|mg
|71,7
|10,9
|Vitamin B1
|mg
|0,66
|0,10
|Vitamin B2
|mg
|0,66
|0,10
|Niacin
|mg
|8,42
|1,28
|Vitamin B6
|mg
|0,86
|0,13
|Acid Folic
|mcg
|105
|16
|Vitamin B12
|mcg
|2,89
|0,44
|Biotin
|mcg
|19,7
|3,0
|Acid pantothenic
|mg
|2,63
|0,40
Khoàng chất
|Thành phần
|Đơn vị
|Trong 100g bột
|Trong 100ml pha chuẩn
|KHOÁNG CHẤT
|Natri
|mg
|191
|29
|Kali
|mg
|836
|127
|Clo
|mg
|553
|84
|Canxi
|mg
|750
|114
|Phốt pho
|mg
|434
|66
|Magiê
|mg
|48,0
|7,3
|Sắt
|mg
|6,58
|1,00
|Kẽm
|mg
|3,68
|0,56
|Đồng
|mcg
|428
|65
|Mangan
|mcg
|197
|30
|Selen
|mcg
|17,8
|2,7
|Iốt
|mcg
|144,1
|21,9
Giá tham khảo
|Sản phẩm
|Độ tuổi
|Khối lượng
|Giá tham khảo (VNĐ)
|Abbott Similac Total Comfort 0+ (HMO)
|0-12 tháng
|360g
|~305.000
|Abbott Similac Total Comfort 1+
|1-2 tuổi
|360g
|~300.000
3. Mead Johnson Enfamil A+ GentleCare
Enfamil A+ GentleCare là dòng sữa công thức thuộc thương hiệu Mead Johnson Nutrition, được phát triển dành riêng cho các bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc dễ gặp tình trạng khó chịu sau bú như đầy hơi, trướng bụng, tiêu chảy nhẹ, hoặc nôn trớ thường xuyên khi dùng sữa công thức thông thường.
Sản phẩm tích hợp công thức độc đáo để trẻ tiêu hóa nhẹ nhàng hơn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho phát triển thể chất và não bộ.
Công thức dịu nhẹ – hỗ trợ tiêu hóa
Enfamil A+ GentleCare được thiết kế với:
Đạm thủy phân một phần hoặc công thức đạm dễ tiêu hóa, giúp protein được xử lý tối ưu, giảm gánh nặng cho dạ dày – ruột.
Giảm các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu, nôn trớ nhẹ sau bú, thường gặp ở trẻ nhạy cảm hệ tiêu hóa.
Điều này giúp bé cảm thấy thoải mái hơn sau mỗi cữ bú, đặc biệt là những bé không phù hợp với sữa thường.
Dinh dưỡng cân đối cho sự phát triển toàn diện
Sữa cung cấp:
Đạm chất lượng cao cho sự phát triển cơ bắp và tế bào.
Canxi, phốt pho, vitamin D cho xương và răng chắc khỏe.
Chất béo và carbohydrate cân đối cung cấp năng lượng cho hoạt động mỗi ngày.
Công thức được thiết kế để đảm bảo trẻ nhận đủ dưỡng chất cần thiết ngay cả khi hệ tiêu hóa còn non.
Hỗ trợ phát triển não bộ & thị giác
Enfamil A+ GentleCare bổ sung các dưỡng chất quan trọng như: DHA (Docosahexaenoic Acid); ARA (Arachidonic Acid); Các vitamin nhóm B
Những thành phần này có vai trò hỗ trợ:
Phát triển não bộ và hệ thần kinh
Thị lực sáng rõ
Khả năng tập trung và học hỏi
Hỗ trợ miễn dịch & sức khỏe tổng thể
Sản phẩm bổ sung các vitamin và khoáng chất có lợi cho hệ miễn dịch, bao gồm: Vitamin A, C, E; Kẽm, selen
Các dưỡng chất này giúp trẻ:
Tăng sức đề kháng
Đối phó tốt hơn với vi khuẩn và tác nhân gây bệnh từ môi trường
Enfamil A+ GentleCare là lựa chọn phù hợp cho bé:
Có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thường bị đầy hơi, trướng bụng sau bú
Dễ nôn trớ nhẹ khi dùng sữa công thức thường
Mẹ cần sữa giúp bé tiêu hóa tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng
Bé không có dấu hiệu dị ứng đạm bò rõ rệt
Mead Johnson Enfamil A+ GentleCare là dòng sữa công thức cao cấp, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm, giúp bé tiêu hóa nhẹ nhàng hơn mà vẫn phát triển toàn diện về thể chất và trí não. Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các gia đình muốn đồng hành cùng bé trong những giai đoạn đầu đời một cách dịu nhẹ, hiệu quả.
Bảng thành phần
|Thành phần
|Đơn vị
|Trong 100g
|Trong mỗi 100ml (13,2g)
|Năng lượng
|kcal
|510
|67
|Đạm
|g
|12,2
|1,61
|Chất béo
|g
|28
|3,6
|Axit Oleic
|mg
|8400
|1110
|Axit α-Linolenic
|mg
|320
|42
|Axit Docosahexaenoic
|mg
|102
|13,5
|Axit Arachidonic
|mg
|128
|16,8
|Axit Linoleic
|mg
|4300
|570
|Carbohydrate
|g
|53
|7,094
|Lactose
|g
|7,1
|172
|Vitamin A
|IU
|1300
|108
|Riboflavin
|mcg
|820
|54
|Thiamin
|mcg
|410
|44
|Niacin
|mcg
|3300
|300
|Axit Pantothenic
|mcg
|2200
|32
|Vitamin B6
|mcg
|240
|1,62
|Biotin
|mcg
|12,2
|10,1
|Axit Folic
|mcg
|77
|0,16
|Vitamin B12
|mcg
|1,22
|10,8
|Vitamin C
|mg
|82
|28
|Vitamin D
|IU
|210
|1,185
|Vitamin E
|IU
|8,9
|28
|Vitamin K
|mcg
|38
|1,185
|Canxi
|mg
|380
|50
|Clorid
|mg
|310
|40
|Đồng
|mcg
|340
|44
|Iốt
|mcg
|85
|11,2
|Sắt
|mg
|4,6
|0,61
|Magiê
|mg
|40
|5,3
|Mangan
|mcg
|75
|9,9
|Phốt pho
|mg
|220
|29
|Kali
|mg
|540
|71
|Selen
|mcg
|14,3
|1,88
|Natri
|mg
|163
|22
|Kẽm
|mg
|3,7
|0,48
|L-Carnitine
|mg
|7,9
|1,04
|Choline
|mg
|122
|16,2
|Inositol
|mg
|24
|3,2
|Taurine
|mg
|26
|3,4
|Phospholipids
|mg
|500
|66
|Sphingomyelin
|mg
|99
|13,1
Giá tham khảo
|Loại sản phẩm
|Khối lượng tịnh
|Giá bán lẻ khuyến nghị / tham khảo
|Enfamil A+ Gentle Care (0-12 tháng tuổi)
|350g
|Khoảng 540.000đ
|Enfamil A+ Gentle Care (0-12 tháng tuổi)
|900g
|Khoảng 720.000đ
|Enfamil A+ Gentle Care 3 (12-24 tháng tuổi)
|400g
|Khoảng 270.900đ
|Enfamil A+ Gentle Care 3 (12-24 tháng tuổi)
|800g
|Khoảng 620.000đ
Lưu ý: Nếu bé có triệu chứng dị ứng đạm bò rõ rệt (mề đay, tiêu chảy kéo dài, khó thở, nôn trớ dữ dội sau bú), mẹ nên tham khảo bác sĩ để đánh giá và có thể cân nhắc sữa thủy phân toàn phần (EHF) hoặc sữa axit amin (AAF) phù hợp.
CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.