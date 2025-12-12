Dị ứng đạm bò là một trong những vấn đề phổ biến nhất ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong 6 tháng đầu đời. Với những trẻ có nguy cơ cao dị ứng như bố hoặc mẹ có cơ địa dị ứng, anh chị bị dị ứng đạm bò, gia đình có nhiều người mắc dị ứng, bé đã thử sử dụng và có các dấu hiệu như nổi mẩn hay nôn trớ nhưng chưa có chỉ định cụ thể từ y bác sĩ... Lúc này, việc lựa chọn đúng loại sữa không chỉ giúp con tiêu hóa tốt hơn mà còn giảm nguy cơ phát triển dị ứng trong tương lai.

Điều quan trọng nhất là: Trẻ NGUY CƠ dị ứng khác với Trẻ ĐÃ dị ứng, vì vậy trẻ có thể sử dụng sữa thủy phân một phần (PHF) – không phải sữa điều trị. PHF giúp cắt nhỏ protein, giảm tính sinh dị ứng, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của con.

Khi nào dùng sữa thủy phân một phần PHF

Tình huống PHF phù hợp? Trẻ có bố/mẹ bị dị ứng ✔ Trẻ có tiền sử viêm da cơ địa ✔ Trẻ tiêu hóa kém, đầy hơi ✔ Trẻ đã dị ứng đạm bò ❌ Trẻ có triệu chứng dị ứng rõ ❌

Lưu ý: Trong trường hợp sử dụng sữa thủy phân một phần (PHF), trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ dị ứng, cha mẹ cần phải đưa con đến thăm khám tại các cơ sở y tế.

Dưới đây là Top 3 loại sữa công thức phù hợp cho trẻ có nguy cơ dị ứng đạm bò mà mẹ có thể tham khảo.

1. Nestlé Nan Supreme Pro

Nestlé NAN Supreme Pro là dòng sữa công thức cao cấp của Nestlé Thụy Sĩ, được phát triển dựa trên nghiên cứu nhiều năm về dinh dưỡng nhi khoa và miễn dịch đường ruột. Đây là một trong những sản phẩm nổi bật dành cho trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc cần tăng cường miễn dịch từ sớm.

Đạm sữa chất lượng cao – Dễ tiêu hóa, giảm gánh nặng đường ruột

NAN Supreme Pro sử dụng đạm Whey bán thủy phân (PHF) giúp protein trở nên nhẹ hơn, dễ tiêu hơn và giảm nguy cơ gây quá tải tiêu hóa.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với:

Trẻ hay nôn trớ, đầy hơi, khó tiêu

Trẻ có cơ địa nhạy cảm

Trẻ trong giai đoạn hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện

Sự kết hợp giữa đạm chất lượng cao và tỉ lệ cân đối giúp trẻ hấp thu tốt và tăng cân ổn định.

Hệ dưỡng chất hỗ trợ phát triển não bộ

Sản phẩm bổ sung các thành phần quan trọng cho trí não gồm:

DHA & ARA theo tỷ lệ khoa học

Các vitamin nhóm B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng

Nhờ đó, trẻ có nền tảng tốt cho phát triển nhận thức, ghi nhớ và khả năng tập trung.

Tăng cường miễn dịch từ bên trong nhờ hệ 2’-FL HMOs

NAN Supreme Pro nổi bật với công nghệ HMOs (2’-FL) – dưỡng chất có cấu trúc giống HMOs trong sữa mẹ, giúp:

Nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột

Tăng cường hàng rào miễn dịch

Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, rối loạn tiêu hóa

HMOs hiện là thành phần được nhiều nghiên cứu chứng minh hỗ trợ hiệu quả trong việc giảm viêm và tăng sức đề kháng sớm cho trẻ.

Chất béo dễ hấp thu – Không dầu cọ

Dòng Supreme Pro hoàn toàn không chứa dầu cọ, giúp hạn chế táo bón và cải thiện sự mềm mại của phân.

Hệ chất béo dễ hấp thu giúp trẻ tận dụng năng lượng tốt hơn và tăng trưởng khỏe mạnh.

Bổ sung canxi – vitamin D – kẽm hỗ trợ chiều cao và đề kháng

Công thức cung cấp:

Canxi & Vitamin D cho xương chắc khỏe

Kẽm & Sắt giúp miễn dịch khỏe, ăn uống ngon miệng

Các khoáng chất cần thiết cho giai đoạn tăng trưởng mạnh của trẻ

Vị nhạt thanh tự nhiên – Gần với sữa mẹ

Hương vị tự nhiên, không quá ngọt giúp trẻ:

Dễ làm quen

Giảm nguy cơ sâu răng

Duy trì thói quen ăn uống lành mạnh

Nestlé NAN Supreme Pro là lựa chọn lý tưởng cho trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm, trẻ cần tăng sức đề kháng hoặc ba mẹ muốn tìm một dòng sữa cao cấp hỗ trợ toàn diện: tiêu hóa – miễn dịch – trí tuệ – phát triển thể chất.

Bảng thành phần (Nestlé NAN Supreme Pro số 1)

Thành phần Đơn vị Trong 100 g bột Trong 100 ml pha chuẩn Năng lượng kcal 511 67.0 kJ 2138 280 Chất đạm g 9.72 1.27 – Đạm whey g 9.72 1.27 Chất béo g 26.6 3.49 – Acid Linoleic (Omega 6) g 3.8 0.5 – Acid Alpha-Linolenic (Omega 3) mg 320 42.0 – ARA mg 57 7.47 – DHA mg 57 7.47 Carbohydrate tổng g 59.48 7.80 2’-O-Fucosyllactose (2’-FL) mg 798 105 Lacto-N-tetraose (LNT) mg 264 35 Difucosyllactose (DFL) mg 110 14.4 3’-O-Sialyllactose (3’-SL) mg 43 5.6 6’-O-Sialyllactose (6’-SL) mg 125 16.4 Nucleotides tổng mg 15 1.97 Taurine mg 27 3.54 L-carnitine mg 12 1.57

Các Vitamin

Vitamin Đơn vị Trong 100 g bột Trong 100 ml pha chuẩn Vitamin A IU 1600 210 Vitamin D IU 260 34.1 Vitamin E IU 18 2.36 Vitamin K µg 35 4.59 Vitamin B1 mg 0.50 0.07 Vitamin B2 mg 1.0 0.13 Vitamin B6 mg 0.36 0.05 Vitamin B12 µg 1.20 0.16 Niacin mg 5.4 0.71 Acid Folic µg 80 10.5 Acid Pantothenic mg 5.5 0.72 Biotin µg 11 1.44 Vitamin C mg 70 9.18 Choline mg 52 6.82 Inositol mg 36 4.72

Khoáng chất

Khoáng chất Đơn vị Trong 100 g bột Trong 100 ml pha chuẩn Canxi mg 330 43.3 Phốt pho mg 186 24.4 Magnesi mg 50 6.56 Sắt mg 6.2 0.81 Kẽm mg 5.9 0.77 Mangan µg 98 12.8 Đồng mg 0.50 0.07 Iod µg 85 11.1 Natri mg 150 19.7 Kali mg 500 65.6 Clorid mg 480 62.9 Selen µg 15.5 2.03

Lợi khuẩn

Thành phần Đơn vị Trong 100 g bột Trong 100 ml Bifidobacterium lactis (Bifidus BL) cfu 1×10⁸ 1.3×10⁷

Giá tham khảo



Sản phẩm Độ tuổi Giá tham khảo (Hộp 400g) Giá tham khảo (Hộp 800g) Nestlé NAN Supreme Pro số 1 0 - 12 tháng (hoặc 0-6 tháng) 385.000 – 400.000 VNĐ 655.000 – 670.000 VNĐ Nestlé NAN Supreme Pro số 2 12 - 24 tháng 350.000 – 370.000 VNĐ 605.000 – 670.000 VNĐ Nestlé NAN Supreme Pro số 3 2 - 6 tuổi 345.000 – 365.000 VNĐ 570.000 – 585.000 VNĐ

2. Abbott Similac Total Comfort

Abbott Similac Total Comfort là dòng sữa công thức được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ trẻ nhỏ hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ đầy hơi, khó chịu sau bú hoặc gặp vấn đề với sữa công thức thông thường. Với thành phần dịu nhẹ và cân đối, Total Comfort giúp bé hấp thu tốt hơn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng toàn diện cho sự phát triển.

Công thức dịu nhẹ – dễ tiêu hóa

Similac Total Comfort sử dụng đạm thủy phân một phần hoặc dạng đạm dễ tiêu đặc biệt, giúp giảm gánh nặng tiêu hóa cho trẻ.

Nhờ đó, bé có thể giảm các triệu chứng như: đầy hơi, trướng bụng, nôn trớ nhẹ, khó tiêu sau bú, đặc biệt ở những trẻ nhạy cảm với sữa thường.

Hỗ trợ phát triển não bộ & thị lực

Sữa bổ sung DHA, Lutein và Vitamin E — các dưỡng chất quan trọng cho phát triển não bộ và thị giác của trẻ trong giai đoạn đầu đời.

Giúp bé: Tăng cường khả năng ghi nhớ; Phát triển tư duy – thị lực rõ nét.

Tăng cường miễn dịch & sức khỏe tổng thể

Similac Total Comfort được bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như:

Prebiotic (FOS/GOS) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Vitamin A, C, D, Kẽm, Sắt… giúp tăng cường hệ miễn dịch

Hỗ trợ phát triển sức khỏe tổng thể, ăn ngon hơn

Đây là nền tảng giúp bé chống lại tác nhân gây bệnh và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Dinh dưỡng cân đối cho sự tăng trưởng

Sản phẩm cung cấp:

Canxi & Vitamin D hỗ trợ phát triển xương – răng

Năng lượng và chất béo cân đối giúp bé tăng cân khỏe mạnh

Các khoáng chất và vitamin cần thiết cho hoạt động mỗi ngày

Giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não.

Similac Total Comfort là lựa chọn phù hợp cho bé:

Có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Dễ bị đầy hơi, khó chịu sau bú sữa thường

Trẻ chuyển từ sữa thường sang cần sữa dịu nhẹ hơn

Trẻ không mắc dị ứng đạm bò rõ ràng

Trẻ cần sữa dễ tiêu, giảm rối loạn tiêu hóa nhẹ

Abbott Similac Total Comfort là dòng sữa công thức dịu nhẹ, cân đối và giàu dưỡng chất, giúp bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm hấp thu tốt hơn mà vẫn phát triển toàn diện. Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các bé cần sữa dễ tiêu, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng.

Bảng thành phần

Thành phần Đơn vị Trong 100g bột Trong 100ml pha chuẩn VITAMIN Vitamin A IU 1730 263 Vitamin D IU 303 46 Vitamin E (tự nhiên) IU 15,8 2,4 Vitamin K mcg 48,0 7,3 Vitamin C mg 71,7 10,9 Vitamin B1 mg 0,66 0,10 Vitamin B2 mg 0,66 0,10 Niacin mg 8,42 1,28 Vitamin B6 mg 0,86 0,13 Acid Folic mcg 105 16 Vitamin B12 mcg 2,89 0,44 Biotin mcg 19,7 3,0 Acid pantothenic mg 2,63 0,40

Khoàng chất

Thành phần Đơn vị Trong 100g bột Trong 100ml pha chuẩn KHOÁNG CHẤT Natri mg 191 29 Kali mg 836 127 Clo mg 553 84 Canxi mg 750 114 Phốt pho mg 434 66 Magiê mg 48,0 7,3 Sắt mg 6,58 1,00 Kẽm mg 3,68 0,56 Đồng mcg 428 65 Mangan mcg 197 30 Selen mcg 17,8 2,7 Iốt mcg 144,1 21,9

Giá tham khảo

Sản phẩm Độ tuổi Khối lượng Giá tham khảo (VNĐ) Abbott Similac Total Comfort 0+ (HMO) 0-12 tháng 360g ~305.000 Abbott Similac Total Comfort 1+ 1-2 tuổi 360g ~300.000

3. Mead Johnson Enfamil A+ GentleCare

Enfamil A+ GentleCare là dòng sữa công thức thuộc thương hiệu Mead Johnson Nutrition, được phát triển dành riêng cho các bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc dễ gặp tình trạng khó chịu sau bú như đầy hơi, trướng bụng, tiêu chảy nhẹ, hoặc nôn trớ thường xuyên khi dùng sữa công thức thông thường.

Sản phẩm tích hợp công thức độc đáo để trẻ tiêu hóa nhẹ nhàng hơn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho phát triển thể chất và não bộ.

Công thức dịu nhẹ – hỗ trợ tiêu hóa

Enfamil A+ GentleCare được thiết kế với:

Đạm thủy phân một phần hoặc công thức đạm dễ tiêu hóa, giúp protein được xử lý tối ưu, giảm gánh nặng cho dạ dày – ruột.

Giảm các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu, nôn trớ nhẹ sau bú, thường gặp ở trẻ nhạy cảm hệ tiêu hóa.

Điều này giúp bé cảm thấy thoải mái hơn sau mỗi cữ bú, đặc biệt là những bé không phù hợp với sữa thường.

Dinh dưỡng cân đối cho sự phát triển toàn diện

Sữa cung cấp:

Đạm chất lượng cao cho sự phát triển cơ bắp và tế bào.

Canxi, phốt pho, vitamin D cho xương và răng chắc khỏe.

Chất béo và carbohydrate cân đối cung cấp năng lượng cho hoạt động mỗi ngày.

Công thức được thiết kế để đảm bảo trẻ nhận đủ dưỡng chất cần thiết ngay cả khi hệ tiêu hóa còn non.

Hỗ trợ phát triển não bộ & thị giác

Enfamil A+ GentleCare bổ sung các dưỡng chất quan trọng như: DHA (Docosahexaenoic Acid); ARA (Arachidonic Acid); Các vitamin nhóm B

Những thành phần này có vai trò hỗ trợ:

Phát triển não bộ và hệ thần kinh

Thị lực sáng rõ

Khả năng tập trung và học hỏi

Hỗ trợ miễn dịch & sức khỏe tổng thể

Sản phẩm bổ sung các vitamin và khoáng chất có lợi cho hệ miễn dịch, bao gồm: Vitamin A, C, E; Kẽm, selen

Các dưỡng chất này giúp trẻ:

Tăng sức đề kháng

Đối phó tốt hơn với vi khuẩn và tác nhân gây bệnh từ môi trường

Enfamil A+ GentleCare là lựa chọn phù hợp cho bé:

Có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thường bị đầy hơi, trướng bụng sau bú

Dễ nôn trớ nhẹ khi dùng sữa công thức thường

Mẹ cần sữa giúp bé tiêu hóa tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng

Bé không có dấu hiệu dị ứng đạm bò rõ rệt

Mead Johnson Enfamil A+ GentleCare là dòng sữa công thức cao cấp, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm, giúp bé tiêu hóa nhẹ nhàng hơn mà vẫn phát triển toàn diện về thể chất và trí não. Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các gia đình muốn đồng hành cùng bé trong những giai đoạn đầu đời một cách dịu nhẹ, hiệu quả.

Bảng thành phần

Thành phần Đơn vị Trong 100g Trong mỗi 100ml (13,2g) Năng lượng kcal 510 67 Đạm g 12,2 1,61 Chất béo g 28 3,6 Axit Oleic mg 8400 1110 Axit α-Linolenic mg 320 42 Axit Docosahexaenoic mg 102 13,5 Axit Arachidonic mg 128 16,8 Axit Linoleic mg 4300 570 Carbohydrate g 53 7,094 Lactose g 7,1 172 Vitamin A IU 1300 108 Riboflavin mcg 820 54 Thiamin mcg 410 44 Niacin mcg 3300 300 Axit Pantothenic mcg 2200 32 Vitamin B6 mcg 240 1,62 Biotin mcg 12,2 10,1 Axit Folic mcg 77 0,16 Vitamin B12 mcg 1,22 10,8 Vitamin C mg 82 28 Vitamin D IU 210 1,185 Vitamin E IU 8,9 28 Vitamin K mcg 38 1,185 Canxi mg 380 50 Clorid mg 310 40 Đồng mcg 340 44 Iốt mcg 85 11,2 Sắt mg 4,6 0,61 Magiê mg 40 5,3 Mangan mcg 75 9,9 Phốt pho mg 220 29 Kali mg 540 71 Selen mcg 14,3 1,88 Natri mg 163 22 Kẽm mg 3,7 0,48 L-Carnitine mg 7,9 1,04 Choline mg 122 16,2 Inositol mg 24 3,2 Taurine mg 26 3,4 Phospholipids mg 500 66 Sphingomyelin mg 99 13,1

Giá tham khảo

Loại sản phẩm Khối lượng tịnh Giá bán lẻ khuyến nghị / tham khảo Enfamil A+ Gentle Care (0-12 tháng tuổi) 350g Khoảng 540.000đ Enfamil A+ Gentle Care (0-12 tháng tuổi) 900g Khoảng 720.000đ Enfamil A+ Gentle Care 3 (12-24 tháng tuổi) 400g Khoảng 270.900đ Enfamil A+ Gentle Care 3 (12-24 tháng tuổi) 800g Khoảng 620.000đ

Lưu ý: Nếu bé có triệu chứng dị ứng đạm bò rõ rệt (mề đay, tiêu chảy kéo dài, khó thở, nôn trớ dữ dội sau bú), mẹ nên tham khảo bác sĩ để đánh giá và có thể cân nhắc sữa thủy phân toàn phần (EHF) hoặc sữa axit amin (AAF) phù hợp.

CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.