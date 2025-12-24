Bộ ảnh Giáng Sinh nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Khi con gái út chỉ cần… đứng yên là đủ gây cười

Mới đây, gia đình nhỏ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi tung ra bộ ảnh đón Giáng Sinh vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Không cần bối cảnh cầu kỳ, chỉ với không khí lễ hội rực rỡ và những khoảnh khắc quây quần bên nhau, gia đình nổi tiếng này vẫn đủ sức chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ.

Bố 2 con Ông Cao Thắng còn hóa thân thành ông già Noel với trang phục đỏ truyền thống, nụ cười hiền hậu và ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho vợ con. Hình ảnh người bố quốc dân vui đùa bên hai cô con gái nhỏ khiến nhiều người không khỏi thích thú và ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, Đông Nhi ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc rạng rỡ và quyến rũ trong bộ đầm đen gợi cảm. Dù đã là mẹ hai con, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thần thái cuốn hút và vẻ đẹp mặn mà khiến dân tình không ngừng xuýt xoa.

Hai "nhân vật chính" không thể thiếu chính là hai công chúa nhỏ Winnie và Hannie. Cả hai bé đều diện váy áo Giáng Sinh xinh xắn, đáng yêu như những nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Những biểu cảm ngây thơ, hồn nhiên của hai nhóc tỳ đã trở thành điểm nhấn ngọt ngào cho toàn bộ khung hình.

Cả gia đình cùng quây quần, trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ cười hạnh phúc trong không khí Giáng Sinh rộn ràng. Bộ ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc đẹp mà còn lan tỏa cảm giác gia đình, yêu thương và bình yên, khiến ai xem cũng cảm thấy ấm lòng giữa mùa lễ hội cuối năm.

Bên cạnh bố mẹ nổi tiếng, hai công chúa nhỏ Winnie và Hannie chính là "trái ngọt" đáng yêu của cuộc hôn nhân viên mãn giữa Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Winnie (Ông Yên Nhi, sinh năm 2020) thì dịu dàng, chững chạc, ra dáng chị cả với những cử chỉ đáng yêu, trong khi cô em út Hannie (Ông Gia Hân, sinh năm 2024) lại ghi điểm bởi sự hồn nhiên, tinh nghịch và loạt biểu cảm "không thể đỡ nổi".

Dù mỗi bé một nét, nhưng cả hai đều mang đến cảm giác ấm áp, trong trẻo, khiến bộ ảnh gia đình càng thêm trọn vẹn và ngập tràn tiếng cười.