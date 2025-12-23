Hotgirl "trứng rán" tái xuất sau 2 tháng ở cữ, diện đầm ren trắng khoe body về dáng thần tốc

Sau hơn 2 tháng tập trung cho vai trò làm mẹ, Ngọc Thanh Tâm – hotgirl đình đám với biệt danh "Trứng rán" - mới đây đã chính thức tái xuất, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù chỉ mới sinh con chưa lâu, nhưng vóc dáng hiện tại của mẹ bỉm khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Trong lần xuất hiện hiếm hoi sau sinh, Thanh Tâm lựa chọn diện một bộ đầm ren trắng ôm sát, khoe trọn đường cong gợi cảm cùng vòng eo thon gọn đáng mơ ước. Thiết kế sexy nhưng vẫn tinh tế giúp cô ghi điểm tuyệt đối, khiến netizen không ngừng xuýt xoa trước màn "về dáng thần tốc" chỉ sau 2 tháng ở cữ.

Không chỉ lúc tái xuất, ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường chăm con, mẹ bỉm Thanh Tâm cũng khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Cô thường xuyên lên đồ xinh xắn, nhẹ nhàng nhưng không kém phần gợi cảm, tôn lên vóc dáng sau sinh thon thả, gọn gàng. Thần thái rạng rỡ cùng làn da mịn màng của Thanh Tâm càng chứng minh cuộc sống làm mẹ giúp cô thêm phần mặn mà, cuốn hút.

Ngọc Thanh Tâm sinh con cách đây khoảng 2 tháng. Trong suốt thời gian ở cữ, mẹ bỉm thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai mẹ con trên MXH. Khi thì là hình ảnh mẹ bỉm tất bật chăm con, khi lại sexy gợi cảm trong những thiết kế xinh xắn để khoe khéo vóc dáng sau sinh của mình,cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc cũng như phong độ vóc dáng của hotgirl "trứng rán".

Bên cạnh hình ảnh tái xuất xinh đẹp, Ngọc Thanh Tâm cũng khiến nhiều người yêu mến bởi những khoảnh khắc đời thường bên con gái nhỏ. Trên trang cá nhân, mẹ bỉm thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh chăm con đầy dịu dàng, từ những phút ôm con ngủ, cho con bú đến những khoảnh khắc đời thường giản dị trong căn nhà ngập tràn không khí ấm áp.

Hiện tại, mẹ bỉm Thanh Tâm đang dần quay trở lại với cuộc sống năng động thường ngày, đồng thời cân bằng giữa việc chăm sóc con và chăm chút bản thân. Màn comeback đầy ấn tượng của cô được dự đoán sẽ còn tiếp tục gây sốt trong thời gian tới.