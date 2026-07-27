Sữa công thức bị phát hiện vượt ngưỡng chì gấp 9 lần? Nhãn hàng chính thức lên tiếng

Liên quan đến cảnh báo từ Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) về một lô sữa bột Friso Prestige bị phát hiện chứa hàm lượng chì vượt quá quy định, đại diện thương hiệu đã đưa ra phản hồi chính thức.

"Chúng tôi đã rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các sản phẩm Friso được nhập khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc đại lục cũng như các sản phẩm Friso phiên bản tiêu chuẩn quốc gia (GB). Kết quả kiểm nghiệm đối với chỉ tiêu chì đều là 'không phát hiện' , xin người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm," đại diện hãng cho biết.

Theo tin từ First Financial , Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Friesland (Thượng Hải) cho biết vào ngày 27/7, công ty sẽ làm việc với các cơ quan chức năng Ma Cao (Trung Quốc) để trao đổi về phương pháp kiểm nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như chi tiết dữ liệu.

Cơ quan Giám sát Môi trường và Thị chính Ma Cao ngày 25/7 ra thông báo cho biết: 1 lô sản phẩm "Sữa bột công thức cho trẻ sơ sinh Friso Prestige Số 1" của công ty Friesland bị phát hiện có hàm lượng chì là 0,2mg/gram , vượt quá mức giới hạn tối đa 0,02mg/gram đối với thực phẩm dành cho trẻ em theo quy định của Ma Cao. Như vậy, hàm lượng chì trong mẫu kiểm nghiệm này vượt tiêu chuẩn cho phép tới 9 lần .

Thông tin lô hàng bị ảnh hưởng:

Trọng lượng: 800 gram

Mã lô (Batch code): 1W07KPJ

Ngày sản xuất: 30/09/2025

Hạn sử dụng: 30/09/2027

Chính quyền Ma Cao (Trung Quốc cho biết các cơ quan liên quan đang rất quan tâm đến vụ việc. Qua rà soát ban đầu, lô sữa bột này không được cung cấp cho các bệnh viện tại Ma Cao. Đồng thời, cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh lập tức thu hồi, hạ kệ và ngừng bán lô sản phẩm này, cử nhân sự kiểm tra thị trường và tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm các loại sữa bột trẻ em khác (hiện chưa phát hiện bất thường ở các lô khác).

Bên cạnh đó, trung tâm An toàn Thực phẩm (Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hồng Kông - Trung Quốc) sau đó cũng kêu gọi người dân không cho trẻ uống lô sữa bột nêu trên.

Người phát ngôn của Trung tâm An toàn Thực phẩm Hồng Kông cho biết, qua điều tra ban đầu, nhà nhập khẩu - Công ty TNHH Friesland (Hồng Kông - Trung Quốc) - từng nhập khẩu lô hàng bị ảnh hưởng vào Hồng Kông. Tuy nhiên, khi nhà nhập khẩu tự kiểm nghiệm 2 mẫu cùng lô này, kết quả lại cho thấy đạt tiêu chuẩn của cả Hồng Kông và Ma Cao . Dù vậy, để đảm bảo an toàn, nhà nhập khẩu đã chủ động ngừng bán, hạ kệ và triển khai thu hồi lô hàng dưới sự chỉ đạo của cơ quan chức năng.

"Trẻ em nếu hấp thu lượng chì quá mức trong thời gian dài có thể bị tổn thương hệ thần kinh và ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Chúng tôi khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ dùng sản phẩm thuộc lô bị ảnh hưởng. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi sử dụng, cần đưa trẻ đi khám y tế ngay lập tức," người phát ngôn khuyến cáo.

Đôi nét về thương hiệu

Sữa bột Friso là thương hiệu sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thuộc tập đoàn Royal FrieslandCampina (Hà Lan) . Tập đoàn mẹ được thành lập từ năm 1871 và được Hoàng gia Hà Lan trao tặng danh hiệu "Hoàng gia" (Royal) vào năm 2004.

Friso sở hữu nhiều dòng sản phẩm như Friso Gold, Friso Prestige, Frisogrow... Tại thị trường Trung Quốc đại lục, toàn bộ hoạt động nhập khẩu, kinh doanh và dịch vụ sau bán hàng do Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Friesland (Thượng Hải) chịu trách nhiệm toàn diện.

Theo báo cáo tài chính mới nhất do Friesland công bố, trong nửa đầu năm 2026 , doanh thu của công ty đạt 6,834 tỷ euro (giảm 0,2% so với cùng kỳ), lợi nhuận ròng đạt 138 triệu euro (giảm 40% so với cùng kỳ).

Nguồn: First Financial