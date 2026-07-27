Nghi vấn sữa Frisolac Prestige Stage 1 chứa chì vượt ngưỡng, Hong Kong (Trung Quốc) cảnh báo khẩn

Cơ quan Y tế Hong Kong (Trung Quốc) vừa phát đi cảnh báo khẩn, khuyến cáo các bậc phụ huynh ngừng sử dụng một lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh Frisolac Prestige Stage 1 sau khi nhà chức trách Macau phát hiện sản phẩm này có thể chứa hàm lượng chì vượt mức cho phép. Trong khi đó, nhà sản xuất khẳng định kết quả kiểm nghiệm độc lập cho thấy sản phẩm vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn.

Theo thông báo từ Sở Y tế Hong Kong và Trung tâm An toàn Thực phẩm (CFS), quá trình điều tra ban đầu cho thấy lô sữa bị ảnh hưởng là Frisolac Prestige Stage 1 loại hộp 800g, mang số lô 1W07KPJ, đã được phân phối trên thị trường Hong Kong.

Sau thông tin từ phía Macau, CFS đã tăng cường lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đến nay, cơ quan này cho biết chưa phát hiện lô sữa nào khác có hàm lượng chì bất thường.

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Giới chức y tế khuyến cáo phụ huynh đang sử dụng lô sữa nêu trên cần ngừng cho trẻ sử dụng ngay lập tức và đưa trẻ đi khám nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào.

Để hỗ trợ người dân, Sở Y tế Hong Kong đã thiết lập đường dây nóng 2125 1199, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe, hướng dẫn chuyển sang sử dụng loại sữa công thức khác và giới thiệu đến Cơ quan Quản lý Bệnh viện nếu cần thiết.

Trước những lo ngại của người tiêu dùng, Công ty Royal FrieslandCampina - đơn vị sở hữu thương hiệu Frisolac - khẳng định sức khỏe của trẻ em và an toàn sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu.

Theo doanh nghiệp, kết quả kiểm nghiệm do một phòng thí nghiệm độc lập thực hiện đối với chính lô hàng 1W07KPJ (ngày sản xuất 30/9/2025, hạn sử dụng 30/9/2027) cho thấy sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn hiện hành của Hong Kong và Macau.

Royal FrieslandCampina cũng kêu gọi những khách hàng đang sở hữu sản phẩm thuộc lô hàng trên liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua đường dây nóng, WhatsApp hoặc email để được hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc.

Nguồn: SCMP