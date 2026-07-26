Bé Audi - con gái lớn của anh tài Neko Lê: Mới 8 tuổi đã chăm cả em lẫn ba, hiểu chuyện nhất nhà, việc gì cũng đến tay

Sau tập 4 của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả chính là màn xuất hiện của bé Audi trong tiết mục của đội Nhà Điện Ảnh.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai 2026)

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai 2026)

Không phải một sao nhí quen thuộc với các sân khấu nghệ thuật, Audi được ba mình - anh tài Neko Lê đưa lên sân khấu trong chính phần trình diễn của đội. Dù còn nhỏ, cô bé vẫn thể hiện sự tự tin, tự nhiên và hoàn thành trọn vẹn màn biểu diễn, để lại nhiều thiện cảm trong lòng người xem.

Bé Audi chính là con gái lớn của anh tài Neko Lê, anh có hai cô con gái là Audi (tên thật Ngọc Kim, sinh năm 2019) và Cati (tên thật Kim Ngân, sinh năm 2021). Mới 8 tuổi nhưng Audi đã nhiều lần khiến khán giả bất ngờ bởi sự hiểu chuyện, sống tình cảm và luôn ra dáng một người chị lớn trong gia đình.

Những ai từng theo dõi chương trình "Ba ơi mình đi đâu thế" hẳn sẽ không quên hình ảnh một cô bé luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ba và em gái. Trong chương trình, bé Audi từng chia sẻ những lời nói giản dị nhưng đầy xúc động:

"Con chưa đi đâu mà chỉ có hai ba con thôi, vì con sợ em Cati buồn. Bây giờ con chỉ quan tâm tới sức khỏe của người nhà con, gia đình con. Tại từ nhỏ người lớn chăm con, chăm con từ nhỏ đến lớn, chăm sóc con cho con ăn học, rồi mua cái này mua cái kia cho con.

Thì bây giờ con không biết làm cách nào để cảm ơn những người thân trong gia đình. Con chúc ba mạnh khỏe. Con chúc ba nhiều sức khỏe, không có bị mệt, bị bệnh gì hết, luôn luôn vui vẻ và dành nhiều thời gian chơi cùng con".

Chỉ vài câu nói mộc mạc cũng đủ để nhiều khán giả cảm nhận được sự trưởng thành trong suy nghĩ của một cô bé mới 8 tuổi. Điều Audi quan tâm không phải là đồ chơi hay những món quà, mà là sức khỏe, niềm vui và thời gian được ở bên gia đình.

Là người gần gũi với con nhất, Neko Lê cũng không giấu được niềm tự hào khi nói về cô con gái đầu lòng: "Thường ở nhà thì Audi cũng rất là tự lập, bé cũng không có thể hiện là muốn đi riêng với ba. Với Audi thì mình không muốn bé thay đổi gì hết, tại vì đối với mình thì Audi đang làm tốt hơn một đứa trẻ ở độ tuổi đó. Mọi thứ đều rất ngoan, rất chăm, chín chắn và hiểu chuyện".

Không chỉ hiểu chuyện, Audi còn nhiều lần khiến khán giả bật cười vì sự đảm đang của bé. Trong "Ba ơi mình đi đâu thế", nhiều người từng đùa rằng Neko Lê là ông bố "vất vả nhất" khi phải chăm hai cô con gái nhỏ. Thế nhưng theo dõi chương trình mới thấy, người "tần tảo" nhất lại chính là bé Audi.

Cô bé luôn chủ động chăm em Cati, nhắc nhở em, quan tâm đến ba, thậm chí còn để ý cả những em nhỏ khác trong hành trình. Khi lựa chọn đồ ăn cho ba con, Audi còn nhớ rõ bà mình thích ăn món gì để lựa chọn món phù hợp. Những hành động nhỏ nhưng đủ cho thấy cô bé rất tinh tế và luôn nghĩ đến người khác trước bản thân.

Ở tuổi lên 8, bé Audi cũng đã biết phụ giúp việc nhà. Cô bé có thể vào bếp cùng ba, biết rán trứng, phụ nấu cơm và hào hứng phối hợp với Neko Lê trong nhiều thử thách của chương trình. Những khoảnh khắc ấy khiến khán giả cảm nhận được cách Neko Lê nuôi dạy con bằng sự gần gũi, để con tự lập và biết sẻ chia từ những điều nhỏ nhất.

Có lẽ khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất là khi Neko Lê phải cùng các ông bố khác ra thuyền làm nhiệm vụ đến tối muộn mới trở về. Trời chiều hôm ấy âm u, báo hiệu sắp mưa, mãi không thấy ba về khiến bé Audi lo lắng đến mức bật khóc nức nở. Điều khiến khán giả càng nghẹn lòng hơn là sau khi chương trình phát sóng, khi xem lại chính khoảnh khắc ấy, cô bé vẫn khóc vì thương ba vất vả.

Đó là những giọt nước mắt rất hồn nhiên của một đứa trẻ, nhưng cũng cho thấy tình yêu và sự gắn bó đặc biệt mà Audi dành cho ba mình.

Ngoài đời, Audi không xuất hiện quá thường xuyên trên các kênh mạng xã hội của Neko Lê. Thế nhưng mỗi lần đồng hành cùng ba tại các sự kiện, cô bé đều ghi điểm bởi sự lễ phép và chu đáo. Trong khi nhiều bạn nhỏ cùng tuổi mải mê vui chơi, bé Audi lại trông em rất cẩn thận, dõi mắt theo từng phần trình diễn của ba, thậm chí còn cầm điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Không cần những hành động lớn lao hay lời nói hoa mỹ, chính sự quan tâm âm thầm, ánh mắt luôn hướng về ba và cách cô bé chăm sóc em gái đã khiến nhiều người cảm nhận được sự trưởng thành vượt tuổi của Audi.

Sau màn xuất hiện đáng yêu trong "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", bé Audi tiếp tục nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Không chỉ bởi màn trình diễn tự tin trên sân khấu, mà còn bởi hình ảnh một cô bé 8 tuổi sống tình cảm, hiểu chuyện, biết yêu thương gia đình và luôn mang đến cảm giác ấm áp mỗi khi xuất hiện.

Có lẽ, điều khiến khán giả yêu mến Audi không nằm ở việc cô bé là con của một nghệ sĩ nổi tiếng, mà bởi sự chín chắn, ngoan ngoãn và trái tim giàu yêu thương - những điều giản dị nhưng luôn chạm đến cảm xúc của người xem.

(Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Bố ơi mình đi đâu thế)