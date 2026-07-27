Để con gái 3 tuổi nặng tới 35kg làm ngôi sao mukbang, bố mẹ bị chỉ trích dữ dội

Mukbang là xu hướng quay video ăn uống khẩu phần lớn, từ lâu đã vướng phải nhiều tranh cãi bởi nguy cơ cổ súy lãng phí thực phẩm và tàn phá sức khỏe người thực hiện. Không ít trường hợp nhà sáng tạo nội dung đã phải trả giá bằng cả tính mạng vì thói quen ăn uống quá độ này. Mới đây, trào lưu này lại tiếp tục chạm đáy lên án khi một bé gái chỉ mới 3 tuổi bị chính cha mẹ biến thành "mồi câu" lượt xem.

Theo đưa tin từ Oddity Central , bé gái có biệt danh Peiqi (Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm chú ý theo cách không ai mong muốn. Mới 3 tuổi, Peiqi đã chạm mốc cân nặng 35 kg tức là gấp hơn 2 lần so với mức trung bình (khoảng 15 kg) của trẻ em cùng lứa tuổi. Nguyên nhân xuất phát từ việc cha mẹ em liên tục nhồi nhét cho con các loại thực phẩm chứa hàm lượng calo cực cao như gà rán, thịt mỡ và đồ ăn nhanh để quay video đăng tải lên nền tảng Douyin.

Để thu hút sự tò mò, tài khoản của gia đình thường gắn các tiêu đề gây sốc như "Bé gái mũm mĩm 3 tuổi nặng 35 kg" hay "Cô bé có sức ăn đáng kinh ngạc" .

Hình ảnh bé gái nhỏ thốn thức bên những mâm đồ ăn đầy ắp dầu mỡ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa và tức giận. Nhận thấy nguy cơ nghiêm trọng đối với sự phát triển thể chất lẫn tinh thần của Peiqi, hàng loạt người dùng đã lên tiếng phản đối, yêu cầu cặp vợ chồng dừng ngay hành động này.

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt, cha mẹ Peiqi ra sức phân trần rằng họ không hề ép buộc con ăn. Họ cho biết bé sinh ra vốn chỉ nặng 2,25 kg nhưng có sức ăn tốt từ nhỏ, đồng thời khẳng định số tiền kiếm được từ video "chỉ đủ bù tiền mua thức ăn".

Lời giải thích thiếu thuyết phục này không thể xoa dịu dư luận. Trước sức ép quá lớn từ người xem, các nền tảng mạng xã hội đã nhanh chóng ra tay khóa vĩnh viễn các tài khoản liên quan đến Peiqi. Cặp vợ chồng sau đó cũng buộc phải xóa bỏ toàn bộ dấu vết trên mạng xã hội.

Câu chuyện đau lòng của Peiqi một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lạm dụng hình ảnh trẻ em để thu lợi trên không gian mạng tại Trung Quốc.

Từ các clip mukbang bất chấp nguy hại sức khỏe, những trò đùa vô bổ (prank) cho đến việc biến trẻ nhỏ thành công cụ quảng cáo thương mại, sự xuất hiện dày đặc của trẻ vị thành niên trong các chiến dịch "cày view" đang đe dọa nghiêm trọng đến quyền lợi, sự an toàn và quá trình phát triển lành mạnh của thế hệ tương lai.

Nguồn: Tổng hợp