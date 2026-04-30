Sự thật về mẹ chồng khó ưa trong "Bóng ma hạnh phúc": Tuổi ngoài 50 vẫn eo thon dáng chuẩn, sáng nào cũng tập động tác siết bụng tại nhà

Trong phim "Bóng Ma Hạnh Phúc", khán giả thường nhắc nhiều đến "chính thất" - chị Mai (Lê Phương đảm nhận), tiểu tam trơ trẽn Như Trang (Ngân Hòa đảm nhận), hay người chồng phụ bạc (Lương Thế Thành đảm nhận). Thế nhưng, ít ai để ý rằng mẹ chồng của Mai - bà Ngọc, cũng là một nhân vật có nhiều tình tiết khiến người xem không khỏi bức xúc.

Bà Ngọc trong phim là một người mẹ chồng hà khắc, khoảng 60 - 70 tuổi, nhìn thì sang trọng nhưng tư tưởng lại khá cổ hủ và áp đặt con dâu.

Bà Ngọc là một người phụ nữ rất hay nói những lời hà khắc với con dâu - chị Mai. Bà Ngọc sống cùng gia đình Mai - Dũng trong căn biệt thự bề thế nhưng nhất quyết không cho thuê giúp việc, mọi việc trong nhà đều do một tay Mai lo toan.

Màn biến hóa khiến dân tình "sốc ngang" đến từ nhân vật mẹ chồng trong "Bóng ma hạnh phúc"

Mọi người cứ bàn tán về chính thất hay tiểu tam, rồi người chồng phụ bạc mà thật ra mẹ chồng của Mai mới là nhân vật khiến người xem bất ngờ nhất. Người thủ vai này không phải một diễn viên ở độ tuổi U60 - U70 như tưởng tượng, mà lại là Hoài An - một nữ diễn viên ở độ tuổi ngoài 50 trẻ trung xinh đẹp và vô cùng gợi cảm. Nhất là khi diễn viên Hoài Anh hé lộ màn "biến hình" khi vào vai mẹ chồng, thật sự không thể tin nổi.

Diễn viên Hoài An ngoài đời và khi vào vai mẹ chồng hà khắc trong "Bóng ma hạnh phúc".

Không chỉ vậy, màn hội ngộ ngoài đời giữa "mẹ chồng" Hoài An và "con dâu" Lê Phương cũng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh căng thẳng trên màn ảnh, cả hai xuất hiện thân thiết, rạng rỡ, tạo nên khoảnh khắc đầy thú vị.

Mẹ chồng và con dâu trong "Bóng ma hạnh phúc" hội ngộ trong một sự kiện khiến ai nấy đều bất ngờ. (Nguồn: @hoaian_vlog, @saigondaily)

Đáng nói hơn, nhan sắc trẻ trung, tươi tắn của "mẹ chồng" Hoài An ở tuổi ngoài 50 một lần nữa khiến nhiều người bất ngờ. Không còn vẻ ngoài già nua, khắc khổ như trong phim, nữ diễn viên ngoài đời trông đầy sức sống, thậm chí trẻ hơn nhiều so với hình dung của khán giả.

Dân tình rần rần trước trước nhan sắc ngoài đời của bà Ngọc - mẹ chồng Mai trong phim.

Không thể ngờ, đây là nữ diễn viên đảm nhận vai mẹ chồng hà khắc trong phim

Ngoài đời, diễn viên Hoài An sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm, hoàn toàn khác xa hình ảnh bà mẹ chồng khó tính, tóc điểm hoa râm, lúc nào cũng cọc cằn với con dâu trên phim.

Ở độ tuổi ngoài 50, diễn viên Hoài An vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Làn da mịn màng, thần thái tươi tắn cùng phong cách ăn mặc hiện đại giúp cô trông như trẻ hơn tuổi thật khá nhiều.

Không chỉ vậy, vóc dáng gọn gàng và gu thời trang linh hoạt, khi thanh lịch, lúc lại gợi cảm, càng khiến hình ảnh của cô thêm phần cuốn hút.

Bài tập giúp eo thon, bụng gọn dành cho tuổi trung niên được "mẹ chồng" tập mỗi ngày

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, "mẹ chồng" Hoài Anh còn từng hé lộ những động tác tập luyện đơn giản ngay tại nhà giúp cô duy trì vòng bụng thon gọn dù đã bước vào độ tuổi trung niên.

Diễn viên Hoài An chia sẻ động tác tập giúp vòng bụng thon gọn săn chắc

Điểm đặc biệt là các bài tập này không hề phức tạp hay đòi hỏi dụng cụ cầu kỳ. Chỉ với những động tác cơ bản, nhẹ nhàng nhưng tác động trực tiếp vào vùng bụng, bất kỳ ai cũng có thể áp dụng. Quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì: nếu duy trì đều đặn mỗi ngày, kết hợp với lối sống lành mạnh, việc sở hữu vóc dáng gọn gàng như nữ diễn viên là hoàn toàn có thể đạt được.

Mỗi sáng cô sẽ bôi một lớp kem tan mỡ vào vòng bụng, sau đó dùng dụng cụ (có thể mua ở siêu thị) để massage quanh vùng bụng.

Kết hợp dùng tay massage để định hình vòng bụng.

Một vài động tác tập mà cô vẫn duy trì mỗi sáng để cải thiện vòng bụng, vòng eo ở tuổi ngoài 50.

Chính vì duy trì tập luyện mỗi ngày mà dù đã ngoài 50 nhưng nhìn diễn viên Hoài An vẫn vô cùng tươi trẻ, thậm chí cô còn tự tin khoe dáng với bikini gợi cảm.



