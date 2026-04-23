Chính thất trong "Bóng ma hạnh phúc": Ngoài đời "lão hóa ngược", tuổi 40 vẫn sang chảnh, cá tính khó rời mắt

Trong phim "Bóng ma hạnh phúc", nhân vật Mai (Lê Phương đảm nhận) - vợ của doanh nhân Dũng (Lương Thế Thành đảm nhận), hiện lên với hình ảnh quen thuộc của một người phụ nữ đã dành trọn tuổi trẻ cho gia đình. Hai mươi năm hôn nhân, hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, chồng là doanh nhân thành đạt - cuộc sống của cô nhìn qua có vẻ tròn đầy và ổn định.

Là vợ của một giám đốc thành đạt, đáng lẽ cô phải mang dáng dấp của một "phu nhân quyền lực". Nhưng trái lại, Mai lại chọn hoặc bị cuốn vào một lối sống thu mình: Nội trợ toàn thời gian, xoay quanh bếp núc, con cái và những lo toan thường nhật. Cô từ bỏ sự nghiệp, trở thành hậu phương thầm lặng, tin rằng đó là cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh khắc khổ trong phim, ngoài đời diễn viên Lê Phương lại khiến công chúng bất ngờ với sắc vóc ở tuổi 40. Cô sở hữu vóc dáng thon gọn, đường cong rõ nét và thần thái rạng rỡ, thậm chí được nhiều người nhận xét là "lão hóa ngược ở tuổi 40".

Trong loạt ảnh đi biển gây sốt, nữ diễn viên tự tin diện đồ bơi, khoe hình thể săn chắc và phong thái tự tin. Sự trẻ trung này tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với nhân vật Mai - người luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, có phần già nua, mờ nhạt trong phim

Không chỉ dừng ở vóc dáng, gu thời trang của Lê Phương cũng có sự "lột xác" rõ rệt. Nếu trên phim cô gắn với hình ảnh người phụ nữ nội trợ kín đáo, thì ngoài đời lại là một quý cô hiện đại, sành điệu và đôi khi phá cách.

Cô từng gây chú ý khi cắt tóc ngắn sau nhiều năm gắn bó với mái tóc dài, kết hợp cùng phong cách trang điểm sắc sảo, trang phục gợi cảm hoặc cá tính. Sự thay đổi này giúp cô xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, sang trọng và đầy năng lượng.

Từ những bộ đầm hở vai, phong cách biển quyến rũ đến trang phục đời thường trẻ trung, tất cả đều cho thấy một Lê Phương hoàn toàn khác: tự tin, biết yêu bản thân và không ngại làm mới mình khi bước vào tuổi 40.

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách cá nhân, Lê Phương còn nhiều lần khiến công chúng thích thú khi xuất hiện bên con gái với hình ảnh như "hai chị em" đồng điệu.

Trong những lần dạo phố hay tham gia sự kiện, cô và con gái thường lựa chọn trang phục có sự tương đồng về màu sắc hoặc phong cách. Khi là những bộ váy nhẹ nhàng, nữ tính, lúc lại là outfit năng động, hiện đại, tất cả đều tạo nên cảm giác hài hòa, trẻ trung và đầy sức sống.

Điều khiến khán giả bất ngờ không chỉ là sự ăn ý trong cách phối đồ, mà còn ở thần thái của Lê Phương. Ở tuổi 40, cô vẫn giữ được nét tươi tắn, rạng rỡ, đứng cạnh con gái mà không hề tạo cảm giác chênh lệch thế hệ.

Những khoảnh khắc ấy không chỉ cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế, mà còn phản ánh một hình ảnh rất khác của Lê Phương: gần gũi, hiện đại và tràn đầy năng lượng - hoàn toàn đối lập với sự lặng lẽ, khép mình của Mai trong phim.

Dân tình rần rần trước phong cách thời trang ngoài đời của diễn viên Lê Phương.



