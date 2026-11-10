Style ngập tràn hàng hiệu của nữ doanh nhân ngoại tình với CEO NVIDIA: Vòng tay bạc tỷ, túi Hermès đắt đỏ

Những ngày gần đây, Alice Huang trở thành cái tên được truyền thông quốc tế nhắc đến khi xuất hiện trong loạt thông tin liên quan đến CEO Nvidia Jensen Huang. Bên cạnh câu chuyện đời tư gây chú ý, những hình ảnh ghi lại các lần nữ doanh nhân tham dự sự kiện cùng ông Jensen cũng khiến công chúng quan tâm đến phong cách thời trang của cô. Từ áo khoác Max Mara, túi Hermès Birkin đến vòng tay Van Cleef & Apearls giày cao gót Manolo Blahnik, tủ đồ của Alice Huang có nhiều món hàng hiệu, với cách lựa chọn trang phục thiên về nét thanh lịch, nữ tính và những gam màu tươi sáng.

Từ những lần xuất hiện bên CEO Nvidia đến tâm điểm chú ý của truyền thông

Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia - tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới - đang đối mặt với nhiều sự chú ý sau khi thừa nhận không chung thủy với vợ trong một thông điệp gửi nhân viên. Ông gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng thời cho biết sẽ hợp tác với cuộc điều tra độc lập mà hội đồng quản trị Nvidia khởi động sau những thông tin về khả năng ông trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài.

Các bài viết trên truyền thông quốc tế xác định người phụ nữ được nhắc đến trong những thông tin này là Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng giữ vị trí cấp cao tại Megaspeed International, công ty hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu có quan hệ kinh doanh với Nvidia. Hai người không có quan hệ họ hàng dù trùng họ. Một số hình ảnh và video cũng ghi lại cảnh họ cùng tham dự các sự kiện, bữa tiệc trong giới công nghệ tại Đài Bắc. Thông tin về quá khứ của Alice Huang hiện chưa thật sự đầy đủ. Một số hồ sơ trực tuyến được truyền thông dẫn lại cho biết cô từng làm việc trong lĩnh vực truyền hình, sau đó chuyển sang tài chính và ngân hàng. Tuy nhiên, những dữ liệu này chưa được các hãng tin độc lập xác minh toàn bộ. Vì vậy, các chi tiết về học vấn và quá trình công tác của nữ doanh nhân vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.

Gu thời trang nữ tính với những món đồ xa xỉ

Trong những hình ảnh xuất hiện tại các sự kiện, Alice Huang thường lựa chọn trang phục có phom dáng thanh lịch nhưng không quá cứng nhắc. Thay vì chỉ gắn bó với những gam màu trung tính quen thuộc trong môi trường kinh doanh, cô được chú ý bởi các thiết kế có sắc độ tươi sáng, từ hồng, trắng đến những tông màu nổi bật hơn. Cách lựa chọn này giúp diện mạo trông trẻ trung, mềm mại, đồng thời vẫn giữ được vẻ chỉn chu của một nữ doanh nhân.

Alice diện nhiều món đồ hàng hiệu như áo khoác Max Mara 130 triệu, giày Manolo Blahnik 50 triệu, túi xách Hermès gần 700 triệu, áo họa tiết Valentino, Hermès

Một trong những món đồ được chú ý là áo khoác dáng dài Max Mara, có giá gần 130 triệu đồng. Những thiết kế áo khoác của nhà mốt Italy vốn nổi bật với phom dáng tối giản, đường cắt may tinh tế và chất liệu cao cấp. Đây là kiểu trang phục dễ tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí. Khi kết hợp cùng quần âu, váy liền hoặc giày cao gót, áo khoác dáng dài có thể trở thành điểm nhấn cho tổng thể.

Ở nhóm phụ kiện, túi Hermès Birkin với giá được ước tính khoảng 700 triệu đồng là món đồ gây chú ý. Birkin từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng xa xỉ của thế giới túi xách, nổi bật bởi kỹ thuật chế tác thủ công, chất liệu cao cấp và tính nhận diện thương hiệu. Một chiếc túi có phom dáng kinh điển như vậy có thể kết hợp với nhiều kiểu trang phục, từ áo khoác thanh lịch đến váy nữ tính.

Cô còn mang vòng tay gần 10 tỷ của Van Cleef & Apearls

Ngoài ra, bà còn gây chú ý với chiếc vòng Van Cleef & Apearls bằng vàng trắng, đính kim cương có giá lên tới gần 10 tỷ đồng. Alice mang đôi giày cao gót Manolo Blahnik có giá khoảng 50 triệu đồng. Các thiết kế của thương hiệu này thường mang vẻ đẹp nữ tính, chú trọng đường nét thanh mảnh và chi tiết tinh xảo. Khi đi cùng váy mini, đầm liền hoặc quần âu, giày cao gót giúp tổng thể thêm duyên dáng và chỉn chu.

Không chỉ có phụ kiện kinh điển, tủ đồ còn nhiều thiết kế nổi bật

Bên cạnh những món đồ xa xỉ quen thuộc, phong cách của Alice Huang còn được chú ý qua các thiết kế có màu sắc và họa tiết bắt mắt. Một chiếc đầm mini màu hồng của Dior mang đến vẻ ngoài trẻ trung, nổi bật, khác với hình ảnh nữ doanh nhân thường gắn liền với những bộ suit nghiêm túc. Trong khi đó, các mẫu áo họa tiết của Hermès hay Valentino lại tạo điểm nhấn bằng màu sắc và hoa văn đặc trưng của từng nhà mốt.

Điểm đáng chú ý là dù lựa chọn nhiều thương hiệu danh tiếng, phong cách của Alice vẫn thiên về việc phối những món đồ có tính nhận diện cao với trang phục tương đối đơn giản. Một chiếc áo họa tiết nổi bật có thể được kết hợp cùng quần hoặc chân váy trơn màu; ngược lại, khi diện trang phục tối giản, túi xách và giày hàng hiệu trở thành điểm nhấn chính. Đây cũng là công thức quen thuộc của phong cách xa xỉ hiện đại: không cần phủ kín logo nhưng vẫn tạo được dấu ấn nhờ chất liệu, phom dáng và phụ kiện.

Jensen Huang cũng chuộng những món đồ hàng hiệu

Trong các lần xuất hiện cùng Alice Huang, Jensen Huang cũng gây chú ý với phong cách thời trang có phần phóng khoáng. Thay vì luôn mặc suit truyền thống, CEO Nvidia thường lựa chọn áo khoác da, áo khoác tối màu và giày lười. Một số món đồ được nhắc đến trong danh sách trang phục của ông gồm áo khoác da Tom Ford có giá khoảng 240 triệu đồng và giày lười Hermès khoảng 37 triệu đồng, hay áo phông Burberry phom dáng tối giản.

Jensen Huang trẻ trung với áo phông Burbery, áo khoác da Tom Ford, giày Hermès

Áo khoác da là món đồ giúp Jensen Huang xây dựng hình ảnh vừa lịch lãm vừa cá tính. Khi kết hợp với quần tối màu và giày lười, tổng thể không quá trang trọng nhưng vẫn thể hiện sự chỉn chu. Đây cũng là phong cách quen thuộc của nhiều doanh nhân công nghệ, những người muốn duy trì vẻ ngoài chuyên nghiệp mà không nhất thiết phải gắn bó với suit trong mọi hoàn cảnh.