Chuyện "gậy ông đập lưng ông" siêu cấp đáng yêu tại World Cup

Các fan bóng đá và mới đây được một phen xôn xao trước màn tương tác cực kỳ hài hước giữa siêu sao tuyển Anh Jude Bellingham và Bjørn Gulden - CEO toàn cầu của ông lớn thể thao adidas. Câu chuyện bắt nguồn từ trận đối đầu căng thẳng tại vòng loại trực tiếp World Cup 2026, nơi Bellingham đã tỏa sáng rực rỡ để giúp "Tam Sư" giành chiến thắng, đồng thời chính thức tiễn đội tuyển Na Uy về nước.

Ngay sau trận đấu, vị CEO kiêm cựu cầu thủ người Na Uy đã đăng tải một tấm ảnh ôm chặt Bellingham trên sân kèm dòng trạng thái đầy đau đớn nhưng không kém phần hóm hỉnh: "Jude... cậu đã hủy diệt tôi tối qua... bằng chính đôi giày của chúng ta rồi". Đi kèm với đó là biểu tượng cờ Na Uy và một icon cười ra nước mắt.

Trước pha "trách móc" đầy tính trớ trêu của sếp lớn, tiền vệ sinh năm 2003 chỉ biết reup lại story và thả nhẹ một lời xin lỗi mang tính thủ tục: "Sorry boss" (Xin lỗi sếp) kèm biểu tượng trái tim. Sự tinh nghịch của Bellingham khiến người hâm mộ vô cùng thích thú vì độ ngang ngược: Trên sân cỏ thì không nể tình thân, dù sếp có trả tiền tài trợ thì lưới nhà sếp vẫn cứ phải tung!

Bản hợp đồng "con cưng" và vũ khí hủy diệt mang tên adidas Predator

Đằng sau lời than thở của ông Bjørn Gulden là cả một chiến lược thương mại khổng lồ mà adidas đang đặt cược vào chân sút điển trai. Dù tuyển Anh đang nhận tài trợ áo đấu bởi Nike, nhưng Jude Bellingham với bản hợp đồng cá nhân, anh đang là một trong những đại sứ thương hiệu quyền lực nhất, là "gương mặt định hình" cho tương lai của hãng thể thao ba đường kẻ.

Vũ khí hủy diệt giúp Bellingham bỏ túi tới 5 bàn thắng tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại chính là dòng giày adidas Predator Elite FT. Mẫu giày nằm trong chiến dịch quảng bá rầm rộ mang tên bộ sưu tập Chaos vs Control (Hỗn loạn đối đầu Kiểm soát) đại diện cho hai triết lý và phong cách chơi bóng đối lập nhau trên sân cỏ:

Team Control (Đội kiểm soát): Được dẫn đầu bởi bộ đôi tiền vệ hào hoa Jude Bellingham và Pedri. Họ là những người đại diện cho lối chơi làm chủ khu trung tuyến, điềm tĩnh, nhãn quan sắc bén và định đoạt trận đấu bằng sự chính xác tuyệt đối.

Team Chaos (Đội hỗn loạn): Được đại diện bởi những máy chạy có lối đá đột biến, giàu tốc độ và khuấy đảo hàng thủ như Ousmane Dembele và Lamine Yamal.

Việc Bellingham liên tục nổ súng và đưa tuyển Anh tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là một thắng lợi truyền thông vang dội đối cho adidas. Chỉ có điều, sự tỏa sáng quá mức này lại vô tình mang đến một "nỗi đau" nho nhỏ cho vị CEO người Na Uy khi phải chứng kiến thực tế phũ phàng, rằng tiền tài trợ thì công ty mình trả, giày tốt thì công ty mình làm, nhưng người phải ôm hận đi về lại chính là đội tuyển quê hương mình!



