Ảnh da thật của Kim Ji Won chưa bao giờ sống động đến vậy, còn được tiết lộ bởi một nam CEO

Tối ngày 12/5, sự kiện trang sức cao cấp BVLGARI ECLETTICA High Jewelry diễn ra tại Seoul đã quy tụ dàn sao hạng A đình đám nhất xứ Hàn, trong đó có bộ 3 Đại sứ Kim Ji Won, Jang Won Young và Byeon Woo Seok. Ngay sau sự kiện, ông Jean-Christophe Babin - CEO đương nhiệm của BVLGARI đã chia sẻ cảm xúc và chùm ảnh tri ân các khách mời trên trang cá nhân:

"Sự kiện BVLGARI ECLETTICA High Jewelry tối qua tại Seoul vô cùng đặc biệt với sự góp mặt của các đại sứ và những người bạn thương hiệu tuyệt vời: Jang Won Young, Kim Ji Won, Byeon Woo Seok, Lee Byung Hun, Lee Min Jung. Bên cạnh show diễn trang sức cao cấp, 250 vị khách còn được thưởng thức bữa tối 3 sao Michelin từ đầu bếp Mingoo Kang..."

Bộ 3 Đại sứ gây bão sự kiện của BVLGARI tối ngày 12/5.

Đi cùng chia sẻ này, nam CEO cũng đăng tải loạt ảnh chụp siêu cận gương mặt dàn khách mời đình đám. Trong đó, bất ngờ hơn cả là những bức ảnh selfie bằng camera thường cùng Kim Ji Won. Ngay lập tức những tư liệu này đã "gây bão" mạng xã hội vì độ chân thực hiếm có, "tố cáo" nhan sắc thật của mỹ nhân Queen of Tears.

Kim Ji Won và CEO JC Babin.

Trước ống kính siêu cận của ông JC Babin, Kim Ji Won lộ diện với vẻ đẹp khiến người xem phải nín thở. Khác hẳn với những tấm ảnh tạp chí được hậu kỳ kỹ lưỡng, bức ảnh này mang lại một cảm giác sống động và gần gũi đến mức ngỡ ngàng: Làn da của nữ diễn viên hiện lên mỏng nhẹ và trong veo đúng chuẩn "glass skin".

Dễ dàng nhận thấy lớp nền trang điểm của cô được thực hiện rất tinh tế, đủ để tôn lên độ căng bóng tự nhiên mà không tạo cảm giác nặng nề. Thậm chí, ở khoảng cách gần như thế này, người ta vẫn có thể nhìn thấy những dấu vết thời gian rất nhỏ như những nếp nhăn mờ nơi bọng mắt khi nữ diễn viên mỉm cười.

Da thật của Kim Ji Won chưa bao giờ được soi cận đến vậy.

Tuy nhiên, chính những "khuyết điểm" tự nhiên này lại càng làm tôn lên vẻ đẹp đẳng cấp của một minh tinh tuổi ngoài 30. Thay vì một gương mặt đơ cứng vì filter, Kim Ji Won gây ấn tượng bởi thần thái điềm đạm, sang trọng và một làn da khỏe mạnh, căng tràn sức sống. Dân tình đồng loạt cho rằng, nhan sắc này hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "nữ thần mặt mộc" của màn ảnh Hàn, khi mà ngay cả "cam thường" của CEO cũng không thể làm khó được cô.

Khi cười nữ diễn viên lộ nhiều vết nhăn vùng mắt.

Bên cạnh Kim Ji Won, bức ảnh selfie cùng "nàng thơ" Jang Won Young cũng khiến netizen không khỏi trầm trồ về độ mịn màng như em bé. Có vẻ như phong cách makeup "thanh xuân" với lớp nền bóng khỏe đang là vũ khí giúp dàn mỹ nhân Hàn tự tin đối đầu với mọi ống kính khắc nghiệt nhất.

Việc một vị CEO quyền lực tự tay đăng tải những khoảnh khắc không filter như thế này không chỉ cho thấy sự thân thiết giữa thương hiệu và dàn Đại sứ, mà còn là lời khẳng địnhcho đẳng cấp của những nhan sắc "vàng thật không sợ lửa".

Có thể bức ảnh của nam CEO và Jang Won Young có đi qua một bộ filter khi có màu sắc và độ làm mịn da nhất định.

Ảnh IGNV