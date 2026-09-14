Show diễn nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York (NYFW) của COS bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông vào đêm qua khi một nhóm nhà hoạt động thuộc tổ chức PETA tràn lên sàn catwalk. Đáng chú ý, thay vì kiên nhẫn đợi lực lượng an ninh, ông Steven Kolb, Chủ tịch kiêm CEO của Hội đồng Thiết kế Thời trang Mỹ (CFDA), đã trực tiếp dùng vũ lực để khống chế người biểu tình ngay trước mắt dàn khách mời hàng ghế đầu.

Khung cảnh hỗn loạn tại show COS Spring 2027 (Clip: @fashionista).

Tại địa điểm WSA (số 175 đường Water, New York), không khí trình diễn của COS nhanh chóng bị phá vỡ khi 5 đến 6 nhà hoạt động PETA liên tục xâm nhập vào sàn diễn. Họ mang theo các biển hiệu có chữ "Cừu bị đánh đập và chảy máu để lấy lông. Đừng mua nó" và gào thét phản đối việc thương hiệu thuộc tập đoàn H&M sử dụng chất liệu lông cừu. Cuộc đột nhập tinh vi đến mức một người đàn ông trong nhóm này còn mặc bộ suit chỉn chu, hòa vào hàng ngũ người mẫu trước khi bất ngờ hô vang các khẩu hiệu kích động.

Các nhà hoạt động của tổ chức PETA tổ chức đấu tranh cho loài cừu bị khai thác lông vì mục đích thương mại.

Điểm bùng nổ của sự cố nằm ở hành động can thiệp trực tiếp từ ông Steven Kolb. Theo các đoạn video được ghi lại, ông Kolb đã tự tay vật một người phụ nữ xuống sàn, bịt miệng và đè giữ cô trong lúc người này liên tục gào thét đòi "đưa loài cừu rời khỏi sàn diễn". Chưa dừng lại ở đó, vị lãnh đạo cấp cao của CFDA còn tiếp tục lao đến đẩy một người đàn ông khác, lấy tay che mặt bịt miệng và giật phắt tấm băng rôn khỏi tay người này trước khi bảo vệ can thiệp.

Hành động can thiệp mang tính bạo lực của ông Kolb lập tức dấy lên làn sóng phản ứng trái chiều từ giới mộ điệu, trong đó nhiều ý kiến thẳng thắn mô tả đây là một hành vi hành hung vượt quá chức trách.

Những phản ứng vượt quá thẩm quyền của CEO CFDA Steven Kolb đang lan truyền trên MXH.

Ngay sau sự cố, ông Steven Kolb đã phải lên tiếng thừa nhận sai lầm thông qua một tuyên bố chính thức: "Tôi đã phản ứng không đúng mực trước sự cố tại show diễn chiều nay. Đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Đáng lẽ tôi nên để đội ngũ an ninh xử lý tình huống này." Đáng chú ý, đoạn chia sẻ của ông trên Instagram story có đính kèm nhãn cảnh báo "nội dung AI", dù chưa rõ phần nào trong văn bản được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Về phía PETA, động thái quá khích này bắt nguồn từ cuộc điều tra tại các trang trại Nam Phi. PETA cáo buộc công nhân tại đây đã ngược đãi cừu dã dã man trong quá trình thu hoạch lông để cung cấp cho chuỗi cung ứng của tập đoàn H&M, công ty mẹ của COS. Mặc dù lông thú đã chính thức bị cấm tại NYFW mùa này, việc sử dụng các chất liệu từ động vật như lông cừu vẫn đang là tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa các nhà hoạt động xã hội và các thương hiệu thời trang.

Tập đoàn H&M - công ty mẹ của COS bị PETA cáo buộc ngược đãi cừu dã man trong quá trình thu hoạch lông.

Bất chấp sự gián đoạn, show diễn vẫn tiếp tục hoàn thành những bước đi cuối cùng trước sự chứng kiến của dàn khách mời ngôi sao như Sharon Stone, Michelle Williams, Lupita Nyong’o hay Diego Calva. Trước khi cuộc biểu tình bùng nổ, nam diễn viên Diego Calva vẫn hào hứng ghi lại không khí New York bằng chiếc máy ảnh dùng một lần, trong khi nữ minh tinh Michelle Williams dành nhiều lời khen ngợi cho phom dáng ứng dụng cổ điển của COS.

Show diễn vẫn được tiếp tục đến cuối, nhưng dấu ấn của BST lần này hẳn không đọng lại là bao trong mắt dàn khách mời vừa chứng kiến một phen hỗn loạn.

Tuy nhiên, sự cố hỗn loạn chắc chắn đã che lấp dấu ấn thời trang của bộ sưu tập này. Ngay khi màn chào kết vừa khép lại, các ngôi sao nhanh chóng được lực lượng bảo vệ hộ tống rời khỏi không gian chật hẹp. Một khán giả tham dự ngậm ngùi đúc kết về toàn bộ sự việc: "Liệu còn ai chú ý đến quần áo nữa không?"

Nguồn, Ảnh: Tổng hợp Internet