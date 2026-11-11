Có những bức ảnh, phải đặt cạnh nhau mới thấy thời gian đã thay đổi cuộc đời một người nhiều đến thế nào. Một bên là Dương Siêu Việt của những năm tháng còn chật vật mưu sinh, một cô gái lớn lên ở vùng nông thôn Giang Tô (Trung Quốc), từng làm công nhân xưởng may, phục vụ nhà hàng và chẳng dám nghĩ quá xa về tương lai. Bên còn lại là mỹ nhân 28 tuổi xuất hiện đầy tự tin tại Paris Fashion Week với tư cách bạn thân thương hiệu Balenciaga, được mời tham dự show Thu Đông 2026 của nhà mốt danh tiếng. Ở giữa hai bức ảnh ấy là hành trình tám năm kể từ khi Dương Siêu Việt bước ra ánh sáng nhờ Sáng Tạo 101, từ một cô gái đi tuyển chọn với mong muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình đến ngôi sao được săn đón. Nhìn lại hai khoảnh khắc cách nhau nhiều năm, mới thấy cô gái năm nào đã đi xa đến đâu, không chỉ trong sự nghiệp mà còn ở hình ảnh một mỹ nhân có thể biến hóa qua đủ phong cách.

Ảnh chụp trước khi Dương Siêu Việt tham gia show sống còn. Nguồn: Xiaohongshu.

Dương Siêu Việt tham dự show diễn thời trang Balenciaga nằm trong khuôn khổ Paris Fashion Week

Sự biến hóa ấy thể hiện rõ nhất qua những bộ trang phục của Dương Siêu Việt. Sở hữu gương mặt ngọt ngào, vóc dáng thanh mảnh, nữ diễn viên có lợi thế khi thử sức với nhiều style khác nhau. Cô có thể diện váy áo điệu đà, mang hơi hướng cổ điển nhưng cũng không ngại những bản phối năng động, phóng khoáng hay cá tính hơn thường ngày. Điều thú vị là mỗi phong cách lại mang đến một hình ảnh Dương Siêu Việt rất khác, đủ để hội chị em tìm thấy không ít ý tưởng mặc đẹp từ tủ đồ của cô.

Dưới tán cây lốm đốm nắng, Dương Siêu Việt dịu dàng như bước ra từ một tấm ảnh phim. Cô chọn chiếc maxi đen dáng suông phối ren hoa màu kem ôm quanh cổ vuông và đường viền cùng tông chạy dọc gấu. Một chi tiết kéo ánh nhìn lên gương mặt, chi tiết còn lại khiến chân váy dài trông nhẹ hơn. Mái tóc búi thấp điểm phụ kiện trắng, chiếc mũ cói cầm hờ và đôi giày đỏ thấp thoáng dưới gấu váy làm tổng thể outfit thêm nét vintage. Nếu trong tủ đã có một chiếc maxi đen trơn, chị em chỉ cần sắm thêm mũ cói và một đôi Mary Jane đỏ nổi bật là có ngay set nàng thơ để dạo phố cuối tuần rồi đó!

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Thả dáng bên bậc thềm, Dương Siêu Việt đổi sang đầm đen lệch vai ôm dáng. Những nếp vải chạy chéo qua eo và hông tạo độ chuyển động cho thân váy, còn đường xẻ mở ra thêm nét quyến rũ. Giày mũi nhọn cùng màu nối tiếp đường nét của tà váy hoàn thiện tổng thể vừa đơn giản vừa sang. Cho một buổi hẹn tối, chị em có thể phối đầm đen trễ vai tối giản với giày mũi nhọn cùng tông rồi "add" nhẹ phụ kiện vàng nhỏ là đã đủ gây ấn tượng với chàng.

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Hot nhất thu đông năm nay chắc chắn là bản phối áo da nâu với minishort đen, và Dương Siêu Việt không đứng ngoài làn sóng đó. Cô nàng chọn diện áo da nâu chocolate bóng nhẹ, cổ bẻ rộng và tay áo phồng, phần eo chiết là chi tiết định hình cả outfit. Thân áo thu vào ở giữa rồi xòe nhẹ qua hông, tạo đường cong ngay cả khi kéo khóa sát cổ. Phần shorts ngắn màu đen chỉ thấp thoáng dưới gấu, nhường chỗ cho đôi giày mũi nhọn có quai mảnh. Bản phối nãy đẩy tỷ lệ thân trên - thân dưới lên tối đa, vừa cân bằng độ bồng bềnh của áo da vừa khoe khéo đôi chân thon thả của nữ diễn viên. Muốn thử diện các thiết kế áo da oversized, chị em có thể mặc mở khóa cùng áo ôm và nhớ phối shorts cạp cao để đường eo vẫn được định hình rõ.

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Thiết kế áo điệu tông trắng dáng rộng với chi tiết bèo vai và nơ tối màu trước ngực vốn đã có nét tiểu thư, Dương Siêu Việt chọn phối cùng shorts đen rồi dành cú twist cho phần giày tất. Đôi Mary Jane đen bóng hai quai có đế chunky khá nổi, đi với tất xám kéo cao và để chùng quanh cổ chân vừa nữ tính vừa cá tính. Phần áo nhẹ tênh cân bằng với phom giày hầm hố, còn bảng màu trắng, đen và xám gợi chút hơi hướng preppy. Hôm nào muốn lên đồ kiểu tiểu thư cá tính mà vẫn tiện đi bộ, chị em hoàn toàn có thể thử công thức này của Dương Siêu Việt nhé!

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Tạm rời những gam màu trầm, Dương Siêu Việt mang đến hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ trong chiếc đầm maxi vàng rực rỡ. Thiết kế dáng dài thướt tha với phần vai trần gợi cảm, điểm nhấn là bông hoa lớn ánh vàng nơi cổ áo, tạo vẻ mềm mại và nữ tính. Những nếp vải buông rủ tự nhiên giúp chiếc váy thêm bay bổng, trong khi sắc vàng nổi bật lại rất hợp với nhan sắc ngọt ngào của nữ diễn viên. Không cần phụ kiện cầu kỳ, Dương Siêu Việt chỉ kết hợp khuyên tai nhỏ và vài chiếc nhẫn thanh mảnh, đủ để hoàn thiện diện mạo yêu kiều, cuốn hút.

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