7 cặp màu thu đông style old money giúp nàng công sở mặc đẹp và có khí chất hơn

Mùa thu đông không nhất thiết chỉ quanh quẩn với đen, xám hay nâu trầm. Chỉ cần biết tiết chế tỷ lệ màu sắc, những cặp màu tương phản như xanh bạc hà – đỏ burgundy, xanh baby – nâu chocolate hay vàng bơ – xám khói vẫn có thể tạo nên diện mạo sang trọng, hiện đại.

Xanh bạc hà và đỏ burgundy: Sự đối lập đầy cuốn hút

Xanh bạc hà dịu mắt khi đi cùng đỏ burgundy tạo nên tổng thể vừa tươi mới, vừa có chiều sâu. Một chiếc cardigan xanh bạc hà dáng ôm kết hợp quần ống suông burgundy là lựa chọn đáng thử cho những ngày cần vẻ ngoài nổi bật nhưng không quá phô trương. Thắt lưng và giày màu đen giúp "neo" bảng màu, khiến set đồ trở nên chỉn chu hơn. Với công thức này, hãy ưu tiên phụ kiện đơn sắc, tránh thêm quá nhiều màu nóng.

Xanh baby blue và nâu chocolate: Dịu dàng nhưng vẫn có khí chất

Baby blue là gam màu mang lại cảm giác sáng da và trẻ trung, còn nâu chocolate giúp tổng thể có độ chín chắn cần thiết cho mùa lạnh. Áo len cài khuy xanh baby phối cùng chân váy midi nâu đậm là công thức vừa nữ tính vừa thanh lịch. Đôi boots da đen, túi vai nhỏ và trang sức vàng mảnh sẽ phù hợp với tinh thần công sở hiện đại. Đây cũng là cách mặc dễ ứng dụng nhất cho những ai muốn thử màu sắc mà vẫn giữ vẻ kín đáo.

Trắng kem, hồng phấn và nâu trầm: Công thức nữ tính kiểu cổ điển

Cardigan trắng kem kết hợp chân váy hồng phấn dáng dài tạo nên vẻ mềm mại, lãng mạn nhưng không hề "bánh bèo" khi đi cùng giày loafers và túi da nâu. Nâu trầm đóng vai trò cân bằng, giúp hồng phấn trở nên tinh tế h ơn. Để diện đến văn phòng, nên chọn chân váy có độ dài qua gối, chất liệu đứng phom và áo len dệt mịn. Đây là một bảng màu rất hợp với những buổi gặp gỡ đối tác hoặc ngày làm việc cần vẻ ngoài chỉn chu, thân thiện.

Xanh navy, đỏ và hồng: Cá tính nhưng cần tiết chế

Sự kết hợp của xanh navy, đỏ tươi và hồng có thể tạo hiệu ứng mạnh, vì vậy cần phân chia vai trò rõ ràng. Xanh navy nên chiếm diện tích lớn nhất, chẳng hạn ở áo len hoặc chân váy; đỏ chỉ nên xuất hiện ở thắt lưng, giày hay son môi; còn hồng phù hợp nhất với chân váy họa tiết hoặc một chi tiết nhỏ. Công thức này dành cho những ngày cuối tuần, sự kiện sáng tạo hoặc môi trường công sở có dress code cởi mở. Nếu muốn diện theo phong cách tinh tế hơn, hãy đổi đỏ tươi thành đỏ rượu vang.

Hồng pastel và nâu khói: Trẻ trung, hiện đại mà không quá ngọt

Hồng pastel thường bị xem là khó mặc vào mùa lạnh, nhưng khi phối cùng nâu khói lại trở nên rất thời thượng. Áo len hồng dáng vừa người kết hợp quần dài nâu ống đứng mang đến hiệu ứng mềm mại ở phần trên, vững chãi ở phần dưới. Một chiếc túi đeo chéo đen và sneaker cổ điển giúp set đồ bớt nữ tính quá mức, phù hợp với những ngày làm việc năng động. Khi diện đến công sở, nên chọn áo có chiều dài phủ qua cạp quần, tránh kiểu crop top quá ngắn.

Vàng bơ, xám khói và nâu da: Bảng màu sáng nhưng vẫn sang

Vàng bơ là điểm nhấn thú vị cho tủ đồ thu đông, đặc biệt khi đi cùng xám sáng và nâu da. Cardigan vàng bơ phối quần xám ống suông tạo cảm giác tươi tắn, trong khi thắt lưng da nâu và giày nâu sẫm giúp tổng thể có chiều sâu. Đây là công thức lý tưởng cho những ngày trời âm u, bởi màu vàng nhẹ giúp diện mạo trông sáng và giàu năng lượng hơn mà không gây chói mắt.

Xanh lá rêu và nâu cacao: Gợi nhắc vẻ đẹp mùa thu

Xanh lá rêu, nâu cacao và nâu đỏ là bộ ba màu sắc gợi rõ không khí mùa thu nhất. Một chiếc cardigan xanh rêu đi cùng chân váy nâu dài, nhấn bằng thắt lưng da nâu đỏ, mang lại cảm giác cổ điển và trưởng thành. Đây là bảng màu có thể ứng dụng theo tinh thần old money khi ưu tiên chất liệu dệt kim mịn, da thật, quần hoặc váy có phom dáng tối giản và hạn chế logo.

Dù phối màu theo công thức nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là chỉ chọn một gam màu nổi bật làm trung tâm, các màu còn lại đóng vai trò nâng đỡ. Khi bảng màu đã đủ ấn tượng, hãy giữ phụ kiện gọn gàng và phom dáng chỉn chu. Đó là cách để trang phục mùa thu đông vừa có điểm nhấn, vừa giữ được vẻ thanh lịch lâu bền.