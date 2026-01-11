Phụ nữ Pháp không chọn áo khoác cầu kỳ, họ ưu tiên 4 kiểu tối giản để mặc thế nào cũng sang

Nhắc đến phong cách Pháp, người ta thường nghĩ ngay đến sự tối giản nhưng tinh tế, không phô trương mà vẫn toát lên khí chất rất riêng. Phụ nữ Pháp hiếm khi chạy theo xu hướng nhất thời, thay vào đó họ đầu tư vào những món đồ cơ bản, bền dáng, dễ phối và có thể mặc suốt nhiều năm. Trong tủ đồ của họ, áo khoác luôn giữ vị trí quan trọng, vừa giúp hoàn thiện tổng thể trang phục vừa thể hiện rõ gu thẩm mỹ cá nhân.

Dưới đây là 4 kiểu áo khoác tối giản thường xuyên được phụ nữ Pháp chọn diện:

Áo blazer

Áo blazer gần như là biểu tượng của phong cách thanh lịch kiểu Pháp. Phụ nữ Pháp yêu thích blazer bởi tính linh hoạt: có thể mặc đi làm, đi dạo phố hay thậm chí là dự tiệc nhẹ. Những chiếc blazer trong tủ đồ của họ thường có phom dáng vừa vặn, không quá ôm sát nhưng cũng không rộng thùng thình. Màu sắc phổ biến nhất là đen, xám, be hoặc xanh navy – những gam màu trung tính dễ phối với mọi trang phục.

Điểm đặc trưng trong cách mặc blazer của phụ nữ Pháp là sự tự nhiên. Họ có thể khoác blazer ngoài áo thun trắng và quần jeans, đi cùng giày loafer hoặc ankle boots là đã có ngay một set đồ "effortless chic". Khi cần chỉn chu hơn, blazer được phối với quần âu cạp cao, áo sơ mi lụa và thắt lưng da mảnh. Blazer không chỉ mang lại vẻ chuyên nghiệp mà còn giúp tổng thể trông gọn gàng, có chiều sâu hơn mà không hề cứng nhắc.

Áo khoác dạ dáng dài

Vào những ngày trời lạnh, áo khoác dạ dáng dài là món đồ không thể thiếu của phụ nữ Pháp. Kiểu áo này mang đến vẻ ngoài sang trọng rất đặc trưng, đồng thời giữ ấm hiệu quả mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Phụ nữ Pháp thường chọn áo dạ có thiết kế tối giản, ít chi tiết cầu kỳ, ưu tiên đường cắt may sắc nét và chất liệu dày dặn.

Màu sắc của áo khoác dạ dáng dài thường xoay quanh các gam trung tính như camel, nâu, xám hoặc đen. Đây là những tông màu "kinh điển", không bao giờ lỗi mốt và dễ kết hợp với váy liền, quần âu hay jeans. Một chiếc áo dạ dáng dài khoác ngoài váy len ôm sát, kết hợp boots cổ thấp đã đủ tạo nên hình ảnh thanh lịch, trưởng thành nhưng không hề cộng tuổi. Chính sự đơn giản và chuẩn mực này giúp áo khoác dạ dáng dài trở thành khoản đầu tư xứng đáng trong tủ đồ.

Áo khoác da

Trái ngược với vẻ mềm mại của áo dạ, áo khoác da mang đến cho phụ nữ Pháp nét cá tính và phóng khoáng. Tuy nhiên, họ không chọn những thiết kế quá hầm hố hay nhiều chi tiết kim loại, mà ưu tiên áo khoác da trơn, phom dáng gọn gàng, màu đen hoặc nâu sẫm.

Áo khoác da thường được phối cùng áo thun, quần jeans và giày bệt để tạo nên phong cách casual đặc trưng. Khi muốn nữ tính hơn, phụ nữ Pháp có thể kết hợp áo khoác da với váy hoa hoặc chân váy midi, tạo nên sự tương phản thú vị giữa cứng cáp và mềm mại.

Áo trench coat

Áo trench coat là món đồ gắn liền với hình ảnh phụ nữ Pháp trong những ngày giao mùa. Kiểu áo này vừa có tính ứng dụng cao, vừa mang đậm tinh thần cổ điển. Phụ nữ Pháp thường chọn trench coat dáng dài, màu be hoặc kaki, với thiết kế chuẩn mực và ít biến tấu. Chiếc thắt lưng đi kèm giúp tạo điểm nhấn cho vòng eo, đồng thời mang lại cảm giác gọn gàng cho tổng thể.

Trench coat có thể dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau, từ quần jeans và áo len mỏng đến váy liền hoặc chân váy. Khi khoác trench coat, phụ nữ Pháp thường để hở lớp trang phục bên trong hoặc buộc hờ thắt lưng, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên. Chính sự không quá trau chuốt này lại là điểm cuốn hút đặc trưng trong phong cách của họ, khiến trench coat luôn giữ được vị trí vững chắc trong tủ đồ tối giản.

Ảnh: Instagram