Phụ nữ Pháp diện quần ống rộng với 5 mẫu áo, ai thích style đơn giản càng nên tham khảo

Nhắc đến phong cách thời trang Pháp, người ta thường nghĩ ngay đến sự tối giản nhưng tinh tế, phóng khoáng mà không hề xuề xòa. Trong tủ đồ của phụ nữ Pháp, quần ống rộng là một món đồ "xương sống" – vừa thoải mái, vừa tôn dáng, lại dễ biến hóa theo nhiều hoàn cảnh.

Điều làm nên sức hút của item này không chỉ nằm ở phom dáng quần, mà còn ở cách họ phối cùng các kiểu áo khác nhau. Từ những buổi dạo phố buổi sáng đến cuộc hẹn chiều muộn hay ngày làm việc bận rộn, quần ống rộng luôn xuất hiện một cách tự nhiên, đầy dụng ý.

Áo blazer

Áo blazer là lựa chọn kinh điển khi phụ nữ Pháp diện quần ống rộng. Không cần cầu kỳ, họ thường chọn blazer phom suông, vai vừa vặn, màu trung tính như be, xám, nâu hoặc đen. Khi kết hợp cùng quần ống rộng cạp cao, tổng thể trở nên cân đối và thanh lịch.

Blazer có thể được khoác hờ bên ngoài áo thun trơn hoặc áo hai dây đơn giản, tạo cảm giác "effortless chic" – đẹp mà như không cố gắng. Một đôi giày loafer, mule hoặc giày bệt mũi nhọn là đủ để hoàn thiện diện mạo mang hơi thở Paris, phù hợp cả đi làm lẫn gặp gỡ bạn bè.

Áo họa tiết

Trái với suy nghĩ rằng phong cách Pháp chỉ gói gọn trong những gam màu trầm, áo họa tiết cũng xuất hiện khá thường xuyên trong cách phối đồ của họ. Khi mặc quần ống rộng trơn màu, phụ nữ Pháp ưu tiên áo họa tiết hoa nhí, chấm bi hoặc kẻ mảnh để tạo điểm nhấn.

Phom áo thường gọn gàng, không quá ôm sát nhưng cũng không rộng thùng thình. Sự tiết chế trong họa tiết giúp tổng thể hài hòa, tránh cảm giác rối mắt. Một chiếc áo họa tiết cổ chữ V hoặc tay phồng nhẹ khi đi cùng quần ống rộng sẽ mang lại vẻ nữ tính, cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại.

Áo len trơn

Vào những ngày lạnh, áo len trơn là "bạn đồng hành" không thể thiếu của quần ống rộng. Phụ nữ Pháp đặc biệt yêu thích những chiếc áo len mỏng, chất liệu mềm, màu sắc nhã nhặn như kem, ghi, xanh navy hay camel.

Họ thường sơ vin gọn gàng hoặc chỉ sơ vin nhẹ phía trước để tạo độ thoải mái. Khi kết hợp cùng quần ống rộng, áo len trơn mang đến cảm giác ấm áp nhưng không nặng nề. Đây là kiểu phối đồ lý tưởng cho mùa đông xuân, vừa giữ được nét thanh lịch, vừa toát lên sự gần gũi, đời thường.

Áo màu sắc

Dù chuộng bảng màu trung tính, phụ nữ Pháp vẫn không ngại đưa màu sắc vào trang phục hàng ngày. Áo màu sắc khi đi cùng quần ống rộng thường được chọn theo cách tinh tế: chỉ một điểm nhấn vừa đủ.

Một chiếc áo đỏ rượu, xanh lá đậm hay vàng mù tạt kết hợp với quần ống rộng màu be hoặc trắng sẽ khiến trang phục trở nên nổi bật mà không phô trương. Phom áo đơn giản, ít chi tiết giúp màu sắc tự lên tiếng. Cách phối này thể hiện sự tự tin và gu thẩm mỹ tinh tế, không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm.

Áo sơ mi

Áo sơ mi và quần ống rộng là cặp đôi quen thuộc trong phong cách Pháp, đặc biệt là ở môi trường công sở. Thay vì những chiếc sơ mi ôm sát, phụ nữ Pháp chuộng sơ mi dáng suông, chất liệu nhẹ như cotton hoặc lụa.

Áo có thể được cài kín cổ cho vẻ ngoài chỉn chu, hoặc mở vài nút để tạo cảm giác phóng khoáng. Khi kết hợp cùng quần ống rộng, sơ mi mang lại sự cân bằng giữa nghiêm túc và thoải mái. Chỉ cần xắn nhẹ tay áo, thêm một chiếc thắt lưng mảnh là đủ tạo nên hình ảnh thanh lịch rất đặc trưng.

Ảnh: Instagram