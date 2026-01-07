Phụ nữ Pháp mặc đồ màu trung tính rất điệu nghệ: 5 công thức đơn giản mà sang, không hề cộng tuổi

Nhắc đến thời trang Pháp, người ta thường nghĩ ngay đến bảng màu trung tính: đen, trắng, be, xám, nâu… Tưởng chừng an toàn và dễ gây nhàm chán, nhưng dưới cách phối tinh tế của phụ nữ Pháp, những gam màu này lại trở thành "bảo bối" giúp họ ghi điểm thanh lịch, hiện đại và đặc biệt là không hề cộng tuổi. Bí quyết nằm ở việc chọn phom dáng chuẩn, chất liệu tốt và phối đồ vừa đủ.

Dưới đây là 5 công thức diện đồ màu trung tính rất đặc trưng của phụ nữ Pháp, đơn giản nhưng luôn toát lên vẻ sang trọng.

Áo khoác da và quần ống rộng

Áo khoác da là món đồ kinh điển trong tủ đồ của phụ nữ Pháp, đặc biệt vào mùa đông xuân. Thay vì kết hợp với quần skinny bó sát, họ ưu ái quần ống rộng có phom suông, độ dài chạm mắt cá hoặc phủ nhẹ lên giày. Sự tương phản giữa chất liệu da cá tính và quần ống rộng mềm mại tạo nên tổng thể vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng.

Bảng màu thường thấy là áo khoác da màu đen hoặc nâu đậm, đi cùng quần be, xám nhạt hay trắng ngà. Bên trong chỉ cần một chiếc áo thun trơn hoặc áo len mỏng màu trung tính. Phụ nữ Pháp hiếm khi cầu kỳ phụ kiện, họ có thể hoàn thiện set đồ bằng một đôi giày loafer, ankle boots hoặc sneaker trắng để giữ nét trẻ trung.

Áo len và quần âu

Công thức áo len phối quần âu tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng phụ nữ Pháp luôn có cách mặc để trông nhẹ nhàng và thời thượng. Họ thường chọn áo len dáng ôm vừa, cổ tròn hoặc cổ chữ V, màu sắc nhã nhặn như xám, kem, nâu sữa. Quần âu được cắt may chuẩn chỉnh, ống đứng hoặc ống suông, không quá rộng để tránh cảm giác luộm thuộm.

Điểm quan trọng là cách sơ vin hoặc thả áo. Phụ nữ Pháp thường sơ vin gọn gàng hoặc chỉ sơ vin nửa trước để tạo hiệu ứng eo thon. Set đồ này phù hợp cả đi làm lẫn dạo phố, chỉ cần thay đổi giày từ giày bệt sang giày cao gót mũi nhọn là đã mang đến diện mạo khác hẳn.

Áo trench coat và chân váy

Trench coat là một trong những item đặc trưng của phong cách thời trang Pháp. Khi kết hợp cùng chân váy, đặc biệt là chân váy midi hoặc chân váy chữ A, tổng thể trang phục trở nên rất nữ tính nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Phụ nữ Pháp thường chọn trench coat màu be, camel hoặc xám nhạt, phối cùng chân váy đen, nâu hoặc họa tiết nhỏ tinh tế.

Bên trong trench coat có thể là áo sơ mi trắng, áo len mỏng hoặc áo thun trơn. Điều họ chú trọng là độ dài: áo khoác và chân váy cần có sự cân đối để không khiến vóc dáng bị "dìm". Một đôi boots cổ thấp hoặc giày slingback sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho công thức này.

Áo blazer và quần ống đứng

Blazer là item không thể thiếu nếu muốn xây dựng phong cách thanh lịch kiểu Pháp. Khác với cách mặc cứng nhắc, phụ nữ Pháp thường chọn blazer dáng suông nhẹ, vai không quá độn, màu sắc trung tính như đen, xám, nâu hay xanh navy. Khi phối cùng quần ống đứng, set đồ mang đến cảm giác gọn gàng, hiện đại và rất "chic".

Bên trong blazer, họ có thể mặc áo thun trơn, áo lụa hoặc thậm chí là áo hai dây để tạo nét phóng khoáng. Bí quyết để không bị cộng tuổi là tránh set đồ quá tối, thay vào đó có thể thêm một chiếc thắt lưng da, túi xách nhỏ hoặc giày mũi nhọn để tạo điểm nhấn tinh tế.

Váy liền

Váy liền màu trung tính là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ lỗi mốt trong phong cách của phụ nữ Pháp. Họ thường ưu ái những thiết kế đơn giản, phom dáng suông hoặc hơi ôm, độ dài ngang gối hoặc midi. Các gam màu như đen, be, nâu, xám giúp chiếc váy trở nên linh hoạt, dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh.

Điều làm nên sự khác biệt là cách phối phụ kiện. Một chiếc thắt lưng mảnh, áo khoác nhẹ khoác ngoài hoặc một đôi giày cao gót cổ điển có thể ngay lập tức nâng tầm trang phục. Với phụ nữ Pháp, váy liền không cần quá cầu kỳ, chỉ cần vừa vặn và mang lại cảm giác tự tin là đã đủ để ghi điểm sang trọng.

Ảnh: Instagram