Mỹ nhân hoàn hảo từ mặt mũi đến body, ngay cả style cũng không thể tìm được lời chê: Cả showbiz gọi tên 1 người

Shin Se Kyung (sinh năm 1990) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua loạt phim nổi tiếng như High Kick 2, Cô gái thấy mùi hương, Cô dâu của thủy thần... Dù diễn xuất nhiều lần bị nhận xét đơ cứng, vô hồn, nữ diễn viên vẫn sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể và có độ nhận diện cao trong showbiz Hàn.

Bởi lẽ, nhan sắc và vóc dáng của Shin Se Kyung gần như là "vùng an toàn" trước mọi tranh cãi. Visual của cô thậm chí được giới phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc lấy làm chuẩn mực, từ sống mũi cao thanh thoát, làn da trắng mịn như sứ cho đến đôi mắt long lanh - tất cả đều hoàn hảo không điểm chê. Dường như chính vẻ đẹp này khiến công chúng khó lòng khắt khe và luôn sẵn sàng dành cho Shin Se Kyung một sự ưu ái hiếm có.

Không chỉ gây thương nhớ bởi nhan sắc nổi bật, Shin Se Kyung còn ghi điểm với gu ăn vận tinh tế và cuốn hút. Từ tạo hình trên phim, thảm đỏ sự kiện cho đến những set đồ đời thường, nữ diễn viên luôn giữ được phong độ mặc đẹp, nhẹ nhàng mà vẫn sang.

Thiết kế váy hai dây dáng dài, phom bồng xòe nhẹ giúp tôn trọn vóc dáng mềm mại và nữ tính của Shin Se Kyung. Thiết kế tối giản nhưng tinh tế, làm nổi bật bờ vai thanh mảnh và tỷ lệ cơ thể cân đối của nữ diễn viên. Mỹ nhân 9x khéo léo phối thêm vòng choker mảnh làm điểm nhấn, vừa đủ tạo chiều sâu cho tổng thể, giúp diện mạo thêm phần cuốn hút



Gợi ý mua sắm: Váy 2 dây

Diện váy đen tua rua, Shin Se Kyung khéo phối cùng blazer dáng lửng, tạo tổng thể vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Thiết kế ôm nhẹ giúp tôn dáng,kết hợp cùng đôi cao gót góp phần kéo dài tỷ lệ cơ thể, mang đến diện mạo hiện đại và sành điệu

Gợi ý mua sắm: Blazer lửng

Phong cách ăn vận của Shin Se Kyung ghi điểm ở sự tối giản nhưng luôn toát lên vẻ sang trọng. Cô chỉ cần áo thun dài tay cổ V kết hợp quần jeans, khoác thêm áo dáng dài là đã có ngay một set đồ xuống phố vừa thanh lịch vừa cuốn hút

Áo thun, áo gile vest kết hợp cùng quần jeans hoặc quần suông là những công thức quen thuộc trong tủ đồ của Shin Se Kyung. Phong cách này đề cao sự gọn gàng, dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, chỉn chu

Gợi ý mua sắm: Gile vest, áo thun

Để hoàn thiện diện mạo yêu kiều, dịu dàng, Shin Se Kyung lựa chọn áo sơ mi kết hợp cùng chân váy dài. Set đồ trắng tinh giản nhưng không hề đơn điệu, ngược lại còn tôn lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng cùng khí chất ngút ngàn của nữ diễn viên

Style sân bay của Shin Se Kyung ghi điểm nhờ sự thoải mái nhưng vẫn rất thời thượng. Nữ diễn viên diện áo thun mỏng bên trong, khoác ngoài với áo nâu, phối cùng quần jeans và boots cao cổ. Điểm xuyết thêm mũ len, tổng thể trông vừa ấm áp, vừa cá tính mà vẫn giữ trọn nét thanh lịch

Khi cần sự nhanh gọn, Shin Se Kyung chọn diện set blazer màu xám. Không mất nhiều thời gian phối đồ nhưng tổng thể vẫn chỉn chu, sang xịn, đạt điểm 10 mặc đẹp!

Gợi ý mua sắm: Set blazer



