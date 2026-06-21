Song Hye Kyo - Son Ye Jin đụng độ "bất phân thắng bại": Một chiếc áo, hai style đối lập hoàn toàn

Những màn "đụng hàng" của các mỹ nhân Hàn Quốc luôn là chủ đề khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Thế nhưng không phải lần nào cũng có một người thắng thế hoàn toàn. Mới đây, Song Hye Kyo và Son Ye Jin đã cùng lựa chọn một thiết kế cardigan đến từ thương hiệu REL, tạo nên màn so kè nhan sắc và phong cách được nhận xét là "bất phân thắng bại".

Điều thú vị là dù diện cùng một mẫu áo, hai nữ diễn viên đình đám lại mang đến hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Nếu Song Hye Kyo ghi điểm với vẻ trẻ trung, ngọt ngào và thanh lịch, thì Son Ye Jin lại thể hiện nét quyến rũ nhẹ nhàng, nữ tính đúng chuẩn hình tượng mà cô theo đuổi nhiều năm qua.

Trong loạt ảnh du lịch được chia sẻ gần đây, Song Hye Kyo xuất hiện với mái tóc ngắn trẻ trung cùng chiếc cardigan màu trắng kem có thiết kế tối giản. Nữ diễn viên không cài kín hàng cúc phía trước mà để hờ tự nhiên, kết hợp cùng váy trắng dáng ngắn bên trong. Cách phối đồ này giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Gam màu trắng đồng điệu từ trang phục đến phụ kiện khiến hình ảnh của Song Hye Kyo càng thêm trong trẻo. Giữa khung cảnh biển xanh, nắng vàng mùa hè, chiếc cardigan mỏng nhẹ trở thành điểm nhấn hoàn hảo, vừa đủ để tạo cảm giác nữ tính, vừa không làm mất đi sự thoải mái của những chuyến du lịch.

Trong khi đó, Son Ye Jin lại lựa chọn chiếc áo này cho một chiến dịch quảng cáo nội y. Nữ diễn viên diện cardigan theo cách gợi cảm hơn khi kết hợp cùng áo bra tông sáng bên trong. Chất liệu dệt kim mỏng nhẹ giúp phần nội y thấp thoáng hiện lên một cách tinh tế, mang đến cảm giác quyến rũ nhưng không hề phô trương.

Điểm đáng khen của thiết kế này nằm ở khả năng cân bằng giữa sự kín đáo và gợi cảm. Chiếc áo đủ mỏng để tạo hiệu ứng mềm mại, nữ tính nhưng vẫn đủ kín để có thể ứng dụng trong đời sống thường ngày. Chính vì thế, dù xuất hiện trong quảng cáo thời trang hay được mặc đi dạo phố, đi du lịch, mẫu áo này đều phát huy được sức hút riêng.

Thiết kế cardigan của REL có kiểu dáng khá đơn giản với chất liệu dệt kim gân mỏng, cổ chữ V sâu nhẹ và ba chiếc cúc nhỏ phía trên. Nhờ phom dáng mềm mại, người mặc có thể linh hoạt biến hóa theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể mặc như một chiếc áo len mỏng độc lập, khoác ngoài váy hai dây, kết hợp cùng áo tank top hoặc thậm chí diện theo phong cách layering đang rất được ưa chuộng. Với mức giá khoảng 1,7 triệu đồng, thiết kế của REL được đánh giá là khá dễ tiếp cận so với những món đồ mà các ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc thường sử dụng.

Một trong những lý do khiến mẫu cardigan này được yêu thích là khả năng sử dụng quanh năm. Vào mùa hè, nó đóng vai trò như một chiếc áo khoác chống nắng nhẹ nhàng khi ngồi trong phòng điều hòa hoặc di chuyển vào buổi tối. Sang mùa thu, chỉ cần phối cùng quần jeans hoặc chân váy là đã có ngay một set đồ vừa thời thượng vừa nữ tính.

Theo nhiều tín đồ thời trang, cardigan dáng mỏng chính là món đồ cơ bản mà bất kỳ cô gái nào cũng nên có trong tủ quần áo. Không quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng ngắn hạn, kiểu áo này có thể đồng hành trong nhiều năm mà không lo lỗi mốt. Chỉ cần thay đổi cách phối đồ, người mặc đã có thể tạo ra vô số phong cách khác nhau.

Dưới đây là 1 số thiết kế tương tự mà bạn có thể tham khảo ngay:

Áo Cardigan Dệt Kim Cổ V Uniqlo

Nơi mua: UNIQLO

Áo cardigan MONÁ áo khoác nữ mỏng nhẹ trang trí trái tim - LOOPIE CARDIGAN

Nơi mua: MONÁ

MERMAID TOP Áo khoác Cardigan Chất Tơ Mềm Ngắn Cột Dây Tay Dài Áo Cardigan Khoác Ngoài,Áo Khoác Voan

Nơi mua: Wepretty

TheBlueTshirt - Áo cardigan nữ 100% Cotton Pointelle chất liệu vải em bé phối nút hoa

Nơi mua: TheBlueTshirt

Áo Cardigan WHO.A.U Linen Blend Skashi Cardigan

Nhìn vào cách Song Hye Kyo và Son Ye Jin diện cùng một chiếc áo, có thể thấy sức hấp dẫn của thời trang không nằm ở việc món đồ đắt đến đâu, mà nằm ở cách mỗi người biến nó thành dấu ấn riêng. Song Hye Kyo mang đến cảm giác trẻ trung, nhẹ nhàng như một nàng thơ bên bờ biển. Son Ye Jin lại ghi điểm với vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn tinh tế. Hai phong cách khác nhau, hai thần thái khác nhau, nhưng đều khiến chiếc cardigan đơn giản trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.