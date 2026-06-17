Không phải bikini, đây mới là món đồ giúp các cô gái có ảnh du lịch đẹp nhất hè 2026

Váy ren trắng ngắn mềm mại, nữ tính đi cùng boots cao bồi mạnh mẽ chính là một trong những công thức như thế.

Nhìn loạt outfit trong ảnh, không khó để hiểu vì sao kiểu phối đồ này đang xuất hiện dày đặc trên Instagram, Pinterest và các tài khoản thời trang nổi tiếng. Nó vừa mang nét lãng mạn của những chiếc váy trắng mùa hè, vừa có chút bụi bặm, phóng khoáng của phong cách miền Tây nước Mỹ. Kết quả là một tổng thể vừa ngọt ngào vừa cá tính, đủ nổi bật mà không hề cầu kỳ.

Điểm hấp dẫn nhất của công thức này nằm ở sự tương phản. Những chiếc váy ren trắng với chi tiết bèo nhún, thêu ren hay tầng lớp mềm mại thường dễ khiến người mặc trông quá "bánh bèo". Nhưng chỉ cần thêm một đôi boots da màu nâu đậm, toàn bộ outfit lập tức trở nên cân bằng hơn. Nét nữ tính được giữ lại nhưng không còn quá mong manh, thay vào đó là cảm giác tự tin và có cá tính hơn.

Trong những thiết kế xuất hiện ở đây, váy corset chiết eo là lựa chọn dễ mặc nhất. Phần thân trên ôm nhẹ giúp tôn vòng eo, trong khi chân váy xòe tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Khi kết hợp cùng boots cao bồi cổ cao, tổng thể vừa gọn gàng vừa mang hơi thở vintage rất cuốn hút.

Bên cạnh đó, những mẫu váy babydoll rộng rãi cũng là lựa chọn được nhiều fashion blogger yêu thích. Kiểu váy này tạo cảm giác thoải mái, trẻ trung và đặc biệt phù hợp với những ngày hè nóng bức. Boots cao bồi giúp bộ trang phục không bị quá ngây thơ, đồng thời tạo điểm nhấn cho phần dưới cơ thể.

Những cô nàng yêu thích phong cách bohemian có thể chọn váy ren nhiều tầng, váy móc len hoặc các thiết kế đính bèo nhún. Khi kết hợp cùng boots da nâu, túi da vintage và vòng cổ layer, tổng thể sẽ mang đậm tinh thần du mục đang rất được yêu thích trong thời gian gần đây.

Màu sắc cũng là một yếu tố giúp công thức này thành công. Sự đối lập giữa sắc trắng tinh khôi và gam nâu trầm của boots tạo nên cảm giác hài hòa, dễ nhìn. Đây cũng là bảng màu mang hơi hướng "old money mùa hè" khi không cần quá nhiều màu sắc nổi bật nhưng vẫn đủ tạo nên vẻ ngoài đắt giá.

Một điểm cộng khác là khả năng ứng dụng cao. Bạn có thể diện váy ren trắng và boots cao bồi khi đi du lịch, tham dự lễ hội âm nhạc, dạo phố cuối tuần, hẹn hò hoặc thậm chí là những buổi cà phê cùng bạn bè. Chỉ cần thay đổi phụ kiện như mũ rộng vành, thắt lưng da, cardigan mỏng hay túi xách là đã có ngay một diện mạo hoàn toàn khác.

Điều thú vị là xu hướng này không yêu cầu người mặc phải sở hữu vóc dáng người mẫu. Những thiết kế chiết eo, váy chữ A hoặc váy babydoll đều có khả năng che khuyết điểm tốt. Boots cao bồi cũng giúp đôi chân trông thon gọn và cân đối hơn khi phối đúng chiều dài váy.

Giữa vô vàn xu hướng thời trang mùa hè, váy ren trắng ngắn kết hợp cùng boots cao bồi có lẽ là một trong những công thức đáng thử nhất. Nó hội tụ đủ những yếu tố mà phụ nữ hiện đại yêu thích: nữ tính nhưng không yếu mềm, nổi bật nhưng không phô trương, thời thượng nhưng vẫn đủ thoải mái để mặc trong cuộc sống hàng ngày.