Muốn cắt tóc ngắn mà vẫn gọn mặt? Đây là 8 kiểu mái đang được các salon Hàn - Nhật lăng xê nhiều nhất năm 2026

Các nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc và Nhật Bản hiện nay đều có chung một quan điểm: mái tóc và những lớp tóc ôm mặt cần được thiết kế như một tổng thể. Khi được cắt đúng cách, phần mái không chỉ giúp che đi gò má cao, thái dương hóp hay khuôn mặt tròn, mà còn tạo hiệu ứng gương mặt cân đối và nhỏ gọn hơn đáng kể.

Nếu đang có ý định "xuống tóc" trong năm 2026, đây là những kiểu mái đáng tham khảo nhất.

Chọn mái cho tóc ngắn: Hãy bắt đầu từ dáng mặt

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là chọn kiểu mái theo xu hướng thay vì theo cấu trúc khuôn mặt. Với người mặt tròn, những kiểu mái bay chữ Bát, mái dài tỉa layer hoặc mái lệch nhẹ sẽ giúp kéo dài tỷ lệ khuôn mặt và tạo cảm giác thon gọn hơn.

Người sở hữu gương mặt vuông nên ưu tiên mái thưa kiểu Pháp, mái layer lông vũ hoặc mái bay để làm mềm phần góc hàm. Trong khi đó, mặt dài sẽ phù hợp với mái thưa Hàn Quốc, mái bằng hơi dày hoặc mái kiểu Pháp để cân đối tỷ lệ khuôn mặt.

Riêng gương mặt kim cương với phần gò má nổi bật có thể lựa chọn mái chữ S, mái layer ôm mặt hoặc mái lệch mềm mại để tạo cảm giác hài hòa hơn.

Muốn tóc ngắn giúp gọn mặt hơn, đừng quên 5 nguyên tắc

Theo các chuyên gia tạo mẫu tóc, một kiểu tóc ngắn đẹp không chỉ phụ thuộc vào phần mái mà còn nằm ở cách xử lý các chi tiết xung quanh khuôn mặt.

Phần mái không nên được cắt quá ngắn so với chân mày. Hai bên mặt cần giữ lại những lọn tóc tỉa nhẹ để tạo hiệu ứng thu gọn. Khu vực gò má nên có độ ôm nhất định thay vì để lộ hoàn toàn. Phần tóc trước tai cũng không nên cắt ngang bằng nhau vì dễ khiến khuôn mặt trông rộng hơn.

Bên cạnh đó, phần chân tóc có độ phồng tự nhiên luôn là "vũ khí" giúp tổng thể gương mặt trở nên thanh thoát hơn.

1. Tóc bob ngắn kết hợp mái bay Hàn Quốc

Đây là kiểu tóc có tỷ lệ được yêu cầu nhiều nhất tại các salon Hàn Quốc trong vài năm trở lại đây.

Phần mái được tỉa dài từ đuôi mắt và ôm nhẹ hai bên khuôn mặt, giúp che đi gò má cao và phần thái dương hõm. Khi kết hợp cùng tóc bob ngắn, tổng thể trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Đặc biệt, kiểu tóc này vẫn giữ được hiệu quả chỉnh sửa khuôn mặt ngay cả khi vén tóc sau tai. Phù hợp với người mặt tròn, mặt vuông và mặt kim cương.

2. Tóc ngắn mái thưa kiểu Pháp

Nếu yêu thích vẻ đẹp tự nhiên và có phần phóng khoáng của phụ nữ Pháp, đây là kiểu mái rất đáng thử. Điểm đặc biệt của mái thưa kiểu Pháp là những khoảng hở tự nhiên, tạo cảm giác nhẹ nhàng và không quá chỉn chu. Khi kết hợp với tóc ngắn ngang tai hoặc ngang cằm, kiểu tóc mang lại vẻ ngoài thời thượng nhưng không gượng ép. Những người tóc dày hoặc tóc xoăn tự nhiên cũng rất phù hợp với kiểu mái này.

3. Tóc bob kết hợp mái thưa Hàn Quốc

Với những ai lần đầu cắt tóc ngắn, mái thưa Hàn Quốc gần như là lựa chọn an toàn nhất. Phần mái mỏng nhẹ giúp gương mặt trông mềm mại hơn, đồng thời tạo hiệu ứng trẻ trung và dễ chăm sóc. Khi kết hợp với tóc bob dài ngang cằm, kiểu tóc này phù hợp với môi trường công sở lẫn những dịp thường ngày. Đặc biệt thích hợp với người có trán cao hoặc đường chân tóc thưa.

4. Tóc ngắn mái layer lông vũ

Đây là một trong những xu hướng tóc được các cô gái Nhật Bản yêu thích nhất năm 2026. Những lớp tóc mỏng được tỉa nhẹ như lông vũ giúp tạo độ bồng bềnh tự nhiên cho phần mái. Khi kết hợp cùng tóc ngắn tỉa layer, kiểu tóc mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung và có độ chuyển động đẹp mắt. Người tóc mỏng hoặc tóc dễ xẹp sẽ đặc biệt phù hợp với kiểu tóc này.

5. Tóc ngắn mái truyện tranh

Từng được nhiều thần tượng K-pop lăng xê, mái truyện tranh vẫn tiếp tục là xu hướng nổi bật trong năm nay. Phần mái được chia thành từng lọn nhỏ thay vì phủ kín toàn bộ trán, nhờ đó tạo cảm giác trong trẻo và tự nhiên hơn. Ngoài ra, kiểu mái này còn giúp đôi mắt trở nên nổi bật và thu hút hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người có gương mặt trái xoan hoặc mặt dài.

6. Tóc ngắn kết hợp mái dài vén tai

Không phải ai cũng thích cảm giác tóc mái chạm trán. Với những người yêu thích sự thoải mái, mái dài vén tai là lựa chọn hoàn hảo.

Phần mái được tỉa từ vị trí gò má, ôm theo đường nét khuôn mặt và tạo hiệu ứng gương mặt nhỏ gọn hơn. Ưu điểm lớn nhất là kiểu tóc này rất dễ duy trì và không bị mất form quá nhanh khi tóc dài ra. Người có khuôn mặt tròn hoặc đầy đặn đặc biệt nên cân nhắc.

7. Tóc ngắn mái công chúa Nhật Bản

Những cô nàng thích phong cách cá tính và nổi bật có thể thử kiểu mái công chúa (Hime Cut). Đây là kiểu tóc có phần tóc hai bên được cắt ngang đặc trưng, tạo nên vẻ ngoài độc đáo và đậm chất Nhật Bản. Khi kết hợp với tóc pixie hoặc tóc ngắn tỉa layer, tổng thể trở nên rất thời trang.

Tuy nhiên, kiểu tóc này phù hợp hơn với những người có gương mặt nhỏ và đường nét cân đối.

8. Tóc ngắn mái lệch chữ S

Được nhiều nhà tạo mẫu Hàn Quốc gọi là "vũ khí chỉnh mặt", mái lệch chữ S đang trở thành xu hướng nổi bật trong năm 2026.

Đường cong mềm mại của phần mái giúp che bớt gò má cao, cải thiện tình trạng thái dương hóp và tạo hiệu ứng gương mặt hài hòa hơn. So với nhiều kiểu mái khác, mái chữ S còn mang lại vẻ ngoài trưởng thành, thanh lịch và đặc biệt phù hợp với môi trường công sở.

Tóc ngắn đẹp không chỉ nằm ở độ dài tóc

Xu hướng tóc ngắn năm 2026 cho thấy các nhà tạo mẫu không còn tập trung vào việc cắt một kiểu mái đẹp riêng lẻ, mà chú trọng đến sự kết nối giữa mái tóc và những lớp tóc ôm quanh khuôn mặt.

Chỉ cần chọn đúng kiểu mái phù hợp với dáng mặt, một mái tóc ngắn đơn giản cũng có thể giúp gương mặt trông thon gọn hơn, trẻ trung hơn và quan trọng nhất là tôn lên những đường nét đẹp vốn có.



