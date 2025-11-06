Sốc với diện mạo của Hồng Thanh, bộ Halloween chưa hết hả?

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh mới tại TP.Hồ Chí Minh vào chiều 4/11, diện mạo của nam chính Hồng Thanh mới đây đang thu hút sự quan tâm, bàn luận của khán giả. Nam diễn viên vốn quen thuộc với vóc dáng gầy gò, lần này khiến khán giả giật mình với vẻ ngoài khác lạ. Qua ống kính cam thường cùng mái tóc bạch kim sáng rực, càng khiến ngoại hình thêm lạ lẫm, khó nhận ra.

Hồng Thanh cùng mái tóc bạch kim và makeup tương phản bị nhận xét như đang hoá trang vào vai người già.

Với tư cách nam chính Hồng Thanh chọn suit đen cổ điển, lịch lãm, nhưng nước da sạm vàng cộng thêm lớp makeup dày, hàng chân mày kẻ đậm khiến gương mặt tạo ra độ tương phản lớn. Một số khung hình, khán giả nhận xét tưởng rằng nam diễn viên đang thử concept "kinh dị" như cốt truyện của bộ phim.

Khá lâu mới tái xuất, vóc dáng của nam diễn viên được nhận thấy không có thay đổi sau thời gian chia sẻ quá trình tập gym, cải thiện ngoại hình.

Nhiều bình luận góp ý liên tục xuất hiện như: "Ủa Halloween chưa hết hả?", "Lần đầu thấy có người giết chết tóc bạch kim"... Thậm chí dân tình còn lo ngại nam diễn viên đang mắc bệnh khi trông thấy màu da vàng vọt.

Trong số đó, khi có người hỏi thẳng về việc tập gym 2 năm qua ra sao, nam diễn viên không né tránh mà thẳng thắn đáp lại: "Trớt quớt luôn, do tạng người rồi".

Netizen 'sốc' sau lâu ngày gặp lại Hồng Thanh.

Cách đây 2 năm, Hồng Thanh từng công khai hành trình nỗ lực tập gym. Thời gian đầu trên trang cá nhân, nam diễn viên đều đặn đăng ảnh check-in phòng tập, thông báo công cuộc cải thiện ngoại hình nhưng đa số bị người xem đánh giá là cố gắng tạo content vui nhộn, chưa nhìn thấy hiệu quả rõ rệt. Lần trở lại mới đây của anh vì thế càng khiến dân tình soi xét kỹ hơn và kết quả thì như đã thấy. Không biết Hồng Thanh có đang định thử phong cách avant-garde hay chỉ là cú trượt tay của makeup artist, nhưng xét về hiệu ứng bàn tán thì anh chàng có lẽ đã thành công.

Hành trình tập tành được chính chủ xác nhận đã đổ sông đổ bể, không có kết quả.



