Hot girl thẩm mỹ thành công nhất Việt Nam nói 1 điều không ngờ với phiên bản 10 năm trước

Nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ và sự thay đổi ngoạn mục, không thể không nhắc đến Vũ Thanh Quỳnh. Cách đây 10 năm, cô gái quê Nam Định từng trở thành hiện tượng, gây chấn động mạng xã hội khi được trao cơ hội "đổi đời" thông qua một chương trình truyền hình thực tế năm 2015.

Mới đây, khi trend ghép ảnh bằng AI đang viral khắp mạng xã hội, Vũ Thanh Quỳnh cũng tận dụng công cụ này để kỷ niệm một thập kỷ lột xác bằng khung hình chung của bản thân và chính mình phiên bản cũ. Hot girl thẩm mỹ có dòng chia sẻ cảm xúc, đáng chú ý: "Mình sẽ là bạn thân của nhau tới cuối đời. Không được phản bội, không được bỏ rơi nhau, bảo vệ nhau! Cùng cố gắng, hứa nhé (2015 - 2025)".

Thời điểm được phát hiện, cô gái sinh năm 1992 vừa ra trường nhưng không xin được việc làm vì vấn đề ngoại hình. Khiếm khuyết hàm hô, đường nét chưa cân đối khiến Thanh Quỳnh luôn sống trong mặc cảm và ánh mắt thiếu tự tin. Cô hạn chế tiếp xúc với bạn bè, không dám mơ ước vì cho rằng vẻ ngoài chính là rào cản lớn nhất trên con đường tương lai. May mắn được chương trình tài trợ gói phẫu thuật toàn diện tại Hàn Quốc là bước ngoặt đã thay đổi hoàn toàn số phận của Vũ Thanh Quỳnh.

Sau hành trình phẫu thuật đau đớn, Thanh Quỳnh đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Gương mặt cân đối, đường nét hài hòa, thần thái tươi tắn và tràn đầy sức sống. Những nét đẹp tiềm ẩn như đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn từng bị khuyết điểm che lấp cũng hiện lên rõ nét. Nhan sắc sau "dao kéo" của Vũ Thanh Quỳnh khiến không ít người ngỡ ngàng và phải công nhận: đây thực sự là một ca thẩm mỹ thành công ngoài sức mong đợi. Không chỉ xinh đẹp, Thanh Quỳnh còn toát lên sự tự tin và rạng rỡ thứ mà cô chưa từng có được trước đây.

Công cuộc lột xác không chỉ giúp người đẹp này tự tin hơn mà còn mở ra vô số cơ hội nghề nghiệp và tài chính mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới. Từ một cô gái ít khi dám nhìn thẳng vào ống kính, Thanh Quỳnh nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trong nhiều lĩnh vực. Cô được mời làm mẫu ảnh, tham gia quảng cáo, thử sức với vai trò MC và sau đó bén duyên với công việc tư vấn trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Hàn Quốc.

Hiện tại, sau một thập kỷ "tái sinh", Thanh Quỳnh không chỉ giữ được phong độ nhan sắc mà còn ngày càng xinh đẹp, mặn mà và cuốn hút hơn. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống độc thân đầy màu sắc, sang chảnh với những chuyến du lịch, buổi gặp gỡ bạn bè và đặc biệt là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, tự chủ.

Thanh Quỳnh cũng nâng cấp phong cách thời trang hiện đại, luôn cập nhật xu hướng mới nhất và biết cách tôn lên vẻ đẹp của bản thân. Từ những bộ cánh thanh lịch trong công việc đến street style trẻ trung, năng động, Vũ Thanh Quỳnh chứng minh rằng cô không chỉ đẹp nhờ dao kéo mà còn biết cách update vẻ đẹp đó qua thời gian, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những ai đang còn mặc cảm vì ngoại hình khiếm khuyết.