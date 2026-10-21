Sơ mi tay lửng: Kiểu áo vừa "nàng thơ" lại vừa dễ chịu, rất hợp với mùa thu

Khi thời tiết chuyển mình từ hè sang thu, những chiếc áo sơ mi vẫn luôn là lựa chọn đáng cân nhắc trong tủ đồ của các cô gái. Nếu sơ mi cộc tay mang đến vẻ trẻ trung, năng động, còn sơ mi dài tay gợi cảm giác chỉn chu, thanh lịch thì sơ mi tay lửng lại nằm ở khoảng giữa đầy thú vị. Phần tay áo thường dài đến khuỷu tay hoặc nhỉnh hơn một chút, tạo nên phom dáng nhẹ nhàng, kín đáo vừa đủ mà vẫn thoáng mát. Không quá đơn điệu, cũng chẳng cầu kỳ, kiểu áo này đặc biệt phù hợp với những ngày thu dịu dàng khi nàng muốn ăn mặc nữ tính nhưng không phải đánh đổi sự thoải mái.

Điểm hấp dẫn nhất của sơ mi tay lửng chính là phần tay áo có độ dài trung gian. Không ngắn như sơ mi cộc tay, cũng không phủ kín cánh tay như những thiết kế dài tay thông thường, kiểu áo này tạo cảm giác mềm mại và có phần phóng khoáng. Phần tay áo chạm gần khuỷu tay còn giúp tổng thể trang phục trông kín đáo, thanh lịch mà không khiến người mặc cảm thấy bí bách. Vào mùa thu, khi buổi sáng và chiều tối bắt đầu se mát nhưng ban ngày vẫn có thể oi nóng, sơ mi tay lửng phát huy ưu điểm rõ rệt. Nàng không cần liên tục khoác thêm áo ngoài như khi mặc áo cộc tay, cũng không phải xắn tay áo lên để cảm thấy dễ chịu như với sơ mi dài tay.

Chỉ cần chọn chất liệu phù hợp, chiếc áo đã đủ linh hoạt để đồng hành trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, đi cà phê đến dạo phố cuối tuần. Bên cạnh tính tiện dụng, sơ mi tay lửng còn mang đến vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng. Khi kết hợp cùng phom áo rộng vừa phải, cổ áo mềm và chất vải có độ rủ, thiết kế dễ gợi liên tưởng đến hình ảnh những cô gái Pháp yêu thích phong cách tối giản, thanh lịch. Không cần quá nhiều chi tiết trang trí, chỉ một chiếc sơ mi tay lửng có màu sắc nhã nhặn cũng đủ tạo nên diện mạo tinh tế.

Nếu đang tìm một thiết kế dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt, sơ mi tay lửng màu trắng là lựa chọn nên có trong tủ đồ mùa thu. Sắc trắng mang lại cảm giác trong trẻo, nhẹ nhàng, đồng thời dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Nàng có thể diện áo cùng quần âu màu be, quần jeans xanh hoặc chân váy midi để tạo nên những diện mạo mang sắc thái riêng. Với môi trường công sở, một chiếc sơ mi trắng tay lửng có phom đứng vừa phải kết hợp cùng quần âu ống suông sẽ tạo nên tổng thể chuyên nghiệp mà không quá cứng nhắc. Nếu muốn vẻ ngoài nữ tính hơn, nàng có thể thay quần dài bằng chân váy chữ A hoặc chân váy midi xếp ly. Một đôi giày búp bê, giày slingback hay loafer sẽ giúp bộ trang phục hoàn thiện mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Trong những buổi dạo phố, sơ mi trắng tay lửng mặc cùng jeans xanh là công thức đơn giản nhưng luôn hiệu quả. Nàng có thể sơ vin toàn bộ để tạo cảm giác gọn gàng, hoặc sơ vin vạt trước để trang phục trông tự nhiên hơn. Chỉ cần thêm một chiếc túi nhỏ và đôi khuyên tai thanh mảnh, vẻ ngoài đã đủ cuốn hút mà không cần cố gắng phối đồ cầu kỳ.

Mùa thu cũng là thời điểm lý tưởng để thử những gam màu mềm mại như xanh pastel, hồng phấn, vàng bơ, be hay nâu nhạt. Khi xuất hiện trên những chiếc sơ mi tay lửng, bảng màu này càng làm nổi bật tinh thần lãng mạn, nhẹ nhàng của mùa mới. Sơ mi xanh nhạt phối cùng quần trắng tạo cảm giác tươi sáng, trẻ trung; trong khi áo màu be hoặc nâu sữa kết hợp với quần âu tối màu lại mang đến vẻ trưởng thành, trang nhã. Nếu yêu thích phong cách nữ tính, nàng có thể chọn sơ mi hồng phấn cùng chân váy trắng hoặc chân váy hoa nhí. Những sắc màu không quá rực rỡ giúp trang phục trông hài hòa, đồng thời dễ ứng dụng trong nhiều dịp khác nhau. Một lưu ý nhỏ là không nhất thiết phải phối quá nhiều màu trong cùng một bộ trang phục. Kết hợp hai hoặc ba gam màu có sự liên kết với nhau thường tạo hiệu quả thị giác dễ chịu hơn. Với những chiếc sơ mi đã có họa tiết, hãy ưu tiên quần hoặc chân váy trơn màu để tổng thể không bị rối mắt.

Cùng là sơ mi tay lửng nhưng chất liệu có thể quyết định đáng kể đến diện mạo của người mặc. Cotton mỏng, linen pha, poplin mềm hoặc viscose có độ rủ vừa phải đều là những lựa chọn đáng cân nhắc. Chất vải thoáng khí giúp nàng dễ chịu trong ngày còn nắng, trong khi bề mặt mềm mại tạo nên nét nữ tính đặc trưng. Về phom dáng, những chiếc áo hơi rộng, có đường vai vừa vặn và phần tay không quá bó thường dễ mặc nhất. Tay áo dài đến khuỷu tay có thể giúp tổng thể trông cân đối, nhưng nàng vẫn nên chú ý độ rộng của ống tay để tránh cảm giác nặng nề. Nếu thích phong cách cổ điển, hãy chọn thiết kế cổ đức truyền thống; nếu muốn vẻ ngoài mềm mại hơn, áo cổ tròn hoặc cổ chữ V nhẹ cũng là gợi ý thú vị. Dưới đây là 1 số mẫu áo bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: OLV

Nơi mua: Cardina

Nơi mua: WB

Nơi mua: DALLA

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Sơ mi tay lửng không phải món đồ quá nổi bật hay khó phối, nhưng chính sự vừa vặn và linh hoạt lại khiến kiểu áo này trở nên đáng giá. Trong những ngày thu chưa đủ lạnh để diện áo len, cũng không còn quá nóng để chỉ mặc áo cộc tay, đây là lựa chọn giúp nàng cân bằng giữa vẻ đẹp và sự thoải mái. Chỉ cần một vài chiếc áo với màu sắc cơ bản, nàng đã có thể biến hóa nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch nơi công sở đến dịu dàng khi xuống phố.