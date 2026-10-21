Xanh lam và xám: Bảng màu công sở mùa thu đông mang tinh thần old money

Trên nền xám trầm của quần âu, chân váy bút chì hay blazer, sắc xanh lam xuất hiện vừa đủ để diện mạo bớt đơn điệu, đồng thời tạo cảm giác chỉn chu, có chiều sâu. Đây cũng là bảng màu rất hợp với tinh thần old money: không cần phô trương logo hay phụ kiện cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng từ phom dáng, chất liệu và cách phối hợp tinh tế.

Những set đồ trong ảnh cho thấy xanh lam không nhất thiết phải là gam màu nổi bật khó mặc. Một chiếc sơ mi xanh cobalt phối cùng bộ suit xám sọc nhỏ ngay lập tức tạo nên diện mạo quyền lực, hiện đại nhưng không quá cứng nhắc. Để bộ trang phục có độ mềm mại, có thể thay blazer bằng áo ghi-lê may đo, kết hợp quần bermuda xám và đôi loafer da đen. Cách phối này vừa hợp những ngày đầu thu, vừa là gợi ý thú vị cho môi trường làm việc sáng tạo.

Với những ngày cần vẻ ngoài kín đáo hơn, áo sơ mi xanh nhạt là lựa chọn đáng đầu tư. Sắc xanh thanh thoát khi đặt cạnh chân váy bút chì xám sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính mà vẫn chuyên nghiệp. Chỉ cần sơ vin gọn gàng, thêm một đôi giày mũi nhọn màu đen và túi da dáng đứng, bạn đã có ngay công thức đi làm không bao giờ lỗi mốt. Nếu muốn giữ vẻ thoải mái, hãy chọn sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, xắn tay áo và buông nhẹ một phần vạt áo thay vì đóng khung tổng thể quá nghiêm túc.

Sự thú vị của bảng màu này nằm ở cách chơi lớp. Một chiếc áo len xám mặc chồng bên ngoài sơ mi xanh sẽ làm bộ đồ có chiều sâu hơn, đồng thời phù hợp với thời tiết se lạnh. Phần cổ áo, gấu tay hay vạt sơ mi lộ ra vừa đủ chính là điểm nhấn khiến trang phục trông có chủ đích. Với quần âu ống rộng cạp cao, hãy dùng thắt lưng da bản mảnh để định hình vòng eo và tránh cảm giác luộm thuộm.

Đậm nét hơn là sự kết hợp giữa áo len cổ lọ xanh cobalt và quần ống suông xám than. Đây là công thức dành cho những ngày bạn muốn vẻ ngoài có điểm nhấn nhưng vẫn nằm trong giới hạn thanh lịch của thời trang công sở. Bởi áo đã là chi tiết nổi bật, nên giữ phụ kiện ở tông trung tính như đen, xám, bạc hoặc da nâu sẫm. Một chiếc áo khoác dạ xám khoác hờ trên vai sẽ giúp tổng thể thêm sang và có chất mùa thu đông.

Quần jeans xám cũng là món đồ đáng thử nếu muốn đưa tinh thần old money vào những ngày làm việc thoải mái hơn. Phối sơ mi xanh cobalt, blazer xám dáng rộng và jeans xám ống đứng, bạn sẽ có diện mạo cân bằng giữa nét may đo cổ điển và sự năng động của street style. Giày mũi nhọn, túi da đen và kính râm tối màu là những điểm chạm vừa đủ để hoàn thiện vẻ ngoài.

Khi phối xanh lam với xám, điều quan trọng là ưu tiên các chất liệu trông "đắt giá": len dệt mịn, dạ, vải suit, cotton poplin hoặc denim có phom đứng. Không cần quá nhiều món đồ mới, chỉ với vài thiết kế cơ bản như sơ mi xanh, áo len xám, quần âu ống rộng và blazer may đo, bạn đã có thể xây dựng tủ đồ công sở mùa thu đông thanh lịch, bền dáng và luôn có gu.