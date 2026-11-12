Sợ bị lộ chuyện ngoại tình, mẹ bỏ con gái sơ sinh trong ô tô giữa trời lạnh khiến bé tử vong

Theo Chosun, ngày 10/11, Tòa án quận Changwon, chi nhánh Tongyeong, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc đã tuyên phạt A. (47 tuổi) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 15/1/2016, trong khoảng thời gian từ 17h15 đến 18h45, A. đỗ ô tô bên lề đường tại khu vực Oesan-ri, Donghae-myeon, huyện Goseong, tỉnh Gyeongsang Nam. Sau đó, người phụ nữ để con gái sơ sinh B. một mình ở ghế phụ, tắt động cơ và mở cửa kính xe.

Trước đó, ngày 13/1/2016, A. sinh con gái tại một bệnh viện. Bé B. khi chào đời chỉ nặng 2,16 kg, thuộc nhóm trẻ nhẹ cân. Các bác sĩ đã khuyến cáo người mẹ cần tiếp tục theo dõi sức khỏe của em bé, song A. vẫn quyết định xuất viện vào ngày 15/1. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiệt độ ngoài trời trung bình chỉ khoảng 5,7°C. Một em bé mới 2 ngày tuổi, thể trạng yếu bị bỏ lại trong ô tô suốt khoảng 90 phút giữa thời tiết mùa đông lạnh giá đã tử vong do hạ thân nhiệt và các nguyên nhân liên quan.

Sau khi con gái qua đời, A. khai đã cho thi thể em bé vào túi nylon rồi ném xuống vùng biển trước huyện Goseong.

Ảnh minh họa (Nguồn: Chosun)

Đằng sau hành vi tàn nhẫn của người mẹ là nỗi sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ.

Theo kết quả điều tra, bé B. là người con thứ 6 của A. Thời điểm đó, người phụ nữ đang cùng chồng nuôi 4 người con. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đứa con thứ 5 chào đời trước B. đã được cho làm con nuôi. Đáng chú ý, trong thời gian A. mang thai bé B., chồng người phụ nữ thậm chí không hề biết vợ mình đang mang thai. Hai người sau đó ly hôn vào năm 2017.

Cơ quan công tố nhận định A. cho rằng đứa trẻ là con của người tình nên lo sợ việc mang thai và sinh con bị chồng cùng những người thân trong gia đình phát hiện. Vì vậy, người phụ nữ đã cố tình che giấu toàn bộ quá trình mang thai, sinh nở, thậm chí không chuẩn bị bất kỳ vật dụng nào dành cho trẻ sơ sinh. Sau khi khiến con gái tử vong, A. vẫn bình thản tiếp tục cuộc sống thường ngày. Người phụ nữ thậm chí còn đi thanh toán các hóa đơn sinh hoạt còn nợ và ghé vào một nhà hàng ăn uống.

Vụ việc tưởng chừng đã bị chôn vùi vĩnh viễn cho đến khi chính quyền địa phương tiến hành rà soát những trường hợp trẻ sơ sinh có mã số quản lý tạm thời nhưng chưa được đăng ký khai sinh, thường được gọi là những đứa trẻ "ma" tại Hàn Quốc.

Cụ thể, ngày 6/12/2024, chính quyền huyện Goseong đã đề nghị cảnh sát vào cuộc sau khi không thể xác minh được tình trạng sống còn của bé B. Cảnh sát sau đó bắt giữ khẩn cấp A. và xin lệnh bắt tạm giam. Tuy nhiên, tòa án khi đó bác bỏ đề nghị với lý do người phụ nữ đã thừa nhận các tình tiết của vụ việc, đồng thời chưa có căn cứ cho thấy nguy cơ bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Đến tháng 6/2025, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan công tố khi A. vẫn đang được tại ngoại.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, viện kiểm sát tiến hành giám định pháp y, phân tích tâm lý tổng hợp tại Viện Kiểm sát tối cao và giám định dữ liệu kỹ thuật số nhằm làm rõ ý thức chủ quan của người mẹ trong hành vi khiến con gái tử vong.

Đặc biệt, cơ quan công tố còn tham khảo ý kiến của Ủy ban công dân thuộc viện kiểm sát về việc có nên tiếp tục xin lệnh bắt giữ A. hay không. Các thành viên ủy ban đã nhất trí thông qua đề xuất bắt tạm giam người phụ nữ. Tháng 7/2026, viện kiểm sát tiếp tục đề nghị bắt giữ A. và được tòa án chấp thuận vào ngày 11/8.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công tố không truy tố A. về hành vi phi tang thi thể do thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này (7 năm) đã hết. Ngoài ra, do hành vi xảy ra trước khi các quy định mới về tội ngược đãi, sát hại trẻ em được ban hành, A. chỉ bị truy tố về tội giết người thông thường.

Tại phiên tòa, A. phủ nhận ý định sát hại con gái. Người phụ nữ khai rằng bản thân chỉ rời khỏi ô tô để hút thuốc và đi dạo vì đang băn khoăn không biết phải giải thích với chồng như thế nào về sự xuất hiện của đứa trẻ. A. cũng cho rằng việc mở cửa kính xe là để ngăn em bé bị ngạt thở.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử bác bỏ toàn bộ lời biện hộ này.

Thẩm phán nhận định A. đã che giấu chuyện mang thai với những người xung quanh, quyết định xuất viện bất chấp khuyến cáo của bệnh viện. Bị cáo hoàn toàn có thể nhận thức được việc bỏ một em bé mới chào đời 2 ngày tuổi trong ô tô giữa thời tiết lạnh giá có thể khiến đứa trẻ tử vong. Đặc biệt, sau khi nhận ra con gái đã qua đời, A. không thực hiện bất kỳ biện pháp sơ cứu hay gọi người đến hỗ trợ mà lại đem thi thể em bé đi phi tang.

Tòa án kết luận những tình tiết này đủ căn cứ xác định A. có ý thức chủ quan về khả năng gây ra cái chết cho con gái, dù không nhất thiết phải có ý định trực tiếp tước đoạt mạng sống của em bé ngay từ đầu.

Hội đồng xét xử cũng chỉ trích hành vi của bị cáo, cho rằng đây hoàn toàn không phải biểu hiện có thể chấp nhận được ở một người mẹ chứng kiến cái chết của chính con mình, đồng thời nhấn mạnh mức độ đáng bị xã hội lên án của vụ việc.

Dù vậy, tòa án cho biết phải cân nhắc quy định pháp luật tại thời điểm xảy ra hành vi. Vụ án diễn ra trước khi tội giết trẻ sơ sinh (tội giết con mới sinh) bị bãi bỏ theo sửa đổi Bộ luật Hình sự Hàn Quốc năm 2023. Do đó, mức án được xác định trên cơ sở các quy định và khung hình phạt áp dụng tại thời điểm phạm tội.

Cuối cùng, người mẹ 47 tuổi bị tuyên phạt 8 năm tù. Gần 10 năm sau ngày xảy ra vụ việc, thi thể bé gái vẫn chưa được tìm thấy.

Nguồn: Chosun