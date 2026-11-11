Một hạt lạc suýt cướp đi sinh mạng bé 2 tuổi, bác sĩ cảnh báo giai đoạn trẻ bớt ho dễ bị bỏ qua

Một bé 2 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ ho sặc khi đang ăn. Hạt lạc lọt vào đường thở và mắc lại ở phế quản gốc bên phải. Một số bệnh viện địa phương gặp khó khăn khi xử trí, trong khi tình trạng của bé ngày càng nặng. Gia đình phải đưa con đi suốt 8 tiếng trong đêm để đến Bệnh viện Nhi đồng Thẩm Dương.

Khi tới viện, bé đã thở phát ra tiếng bất thường rõ rệt. Ê-kíp tai mũi họng nhanh chóng đánh giá tình trạng của bé và dùng ống nội soi phế quản cứng để lấy hạt lạc ra. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, bé hiện hồi phục tốt.

Trẻ bớt ho, dị vật vẫn có thể còn trong đường thở

Khi thức ăn lọt vào đường thở, trẻ thường ho sặc dữ dội, có thể kèm khó thở. Nếu dị vật lọt sâu và mắc lại trong một nhánh phế quản, cơn ho có thể dịu xuống. Có trẻ trông gần như bình thường trong một khoảng thời gian. Đây là lúc bố mẹ dễ tưởng con đã ho bật dị vật ra ngoài.

Dị vật như hạt lạc có thể tiếp tục kích ứng niêm mạc, khiến đường thở phù nề và tăng tiết dịch. Tùy mức độ tắc nghẽn, không khí có thể bị giữ lại hoặc một phần phổi có thể bị xẹp. Trẻ có thể ho trở lại, khò khè, khó thở hoặc thở phát ra tiếng bất thường.

Nếu nghi trẻ đã hít phải thức ăn sau một cơn ho sặc, bố mẹ cần đưa con đi khám sớm, kể cả khi con đã bớt ho và trông có vẻ ổn. Bác sĩ sẽ dựa vào diễn biến, kết quả thăm khám và các xét nghiệm cần thiết để quyết định có cần nội soi phế quản hay không. Nội soi giúp kiểm tra đường thở và lấy dị vật khi phát hiện.

Trẻ ho sặc khi ăn, bố mẹ cần làm gì?

Nếu trẻ vẫn ho mạnh và thở được, hãy khuyến khích con tiếp tục ho và theo dõi sát. Nếu trẻ ho yếu, không ho được, không thể khóc thành tiếng hoặc khó thở rõ, cần gọi cấp cứu ngay. Khi trẻ còn tỉnh và ho không hiệu quả, sơ cứu bằng vỗ lưng xen kẽ ép bụng với trẻ từ 1 tuổi trở lên. Với trẻ dưới 1 tuổi, dùng vỗ lưng xen kẽ ấn ngực. Tránh đưa ngón tay vào miệng trẻ để móc dị vật khi chưa nhìn thấy.

Lạc nguyên hạt, hạt hướng dương, các loại hạt cứng, thạch và kẹo cứng dễ gây hóc ở trẻ nhỏ. Khi ăn, trẻ nên ngồi yên và có người lớn trông chừng. Bố mẹ tránh để con vừa ăn vừa chạy nhảy hoặc trêu con cười khi miệng còn thức ăn.

Nguồn: Sohu