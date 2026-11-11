Ít ai ngờ cô bé hát “Em là mầm non của Đảng” hút hơn 24 triệu view lại là diễn viên nhí từng lấy nước mắt khán giả VTV

Cô bé 13 tuổi hát "Em là mầm non của Đảng" thu hút hơn 24 triệu lượt xem

Chỉ một đoạn clip ngắn ghi lại phần trình diễn ca khúc "Em là mầm non của Đảng" nhưng lại thu hút tới hơn 24 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Đứng trên sân khấu với gương mặt rạng rỡ, giọng hát trong trẻo và phong thái tự tin, cô bé đại diện cho 85 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem.

Nhân vật đặc biệt ấy chính là Moon Trần Tân Anh, sinh năm 2013, một tài năng nhí đang nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ khả năng ca hát, diễn xuất cùng hàng loạt tài lẻ đáng ngưỡng mộ.

Từ cô bé Quyên lấy nước mắt khán giả trong "Cách em 1 milimet" đến hành trình nghệ thuật từ năm 5 tuổi

Nếu yêu thích các bộ phim truyền hình giờ vàng VTV, hẳn nhiều khán giả không còn xa lạ với Moon Tân Anh. Cô bé từng khiến người xem xúc động khi hóa thân thành Quyên lúc nhỏ trong bộ phim "Cách em 1 milimet".

Với gương mặt xinh xắn, ánh mắt giàu cảm xúc và lối diễn xuất tự nhiên, Moon đã khắc họa hình ảnh một cô bé dịu dàng, trong sáng nhưng có số phận đầy tiếc nuối. Sự ra đi đột ngột của nhân vật Quyên trở thành một trong những tình tiết xúc động của bộ phim, khiến không ít khán giả rơi nước mắt.

Trước đó, Moon từng đảm nhận vai bé Thư trong phim "Hành trình công lý", có cơ hội diễn xuất cùng những gương mặt nổi tiếng như Hồng Diễm và Việt Anh. Mỗi vai diễn là một trải nghiệm giúp cô bé tích lũy kinh nghiệm, học hỏi cách thể hiện tâm lý nhân vật và dần trưởng thành trước ống kính.

Thế nhưng, cơ duyên đến với nghệ thuật của Moon không bắt đầu từ phim ảnh. Ngay từ năm 5 tuổi, cô bé đã lần đầu xuất hiện trên sân khấu trong một chương trình của câu lạc bộ nơi bé tham gia. Sau đó, Moon có cơ hội tham gia các hoạt động quảng cáo, chụp ảnh thời trang và biểu diễn trên truyền hình với vai trò vũ công nhí.

Dancesport và nhảy hiện đại chính là những niềm đam mê đầu tiên của Moon. Năm 2019, cô bé giành hai huy chương vàng tại giải dancesport Hà Nội mở rộng. Một năm sau, Moon tiếp tục mang về huy chương bạc và huy chương đồng tại một giải đấu mở rộng toàn quốc ở Quảng Ninh.

Vừa học văn hóa, vừa là học viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Không chỉ sở hữu giọng hát trong trẻo, Moon Tân Anh còn là học viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Chính nền tảng âm nhạc ấy đã trở thành một lợi thế thú vị khi cô bé đảm nhận vai Quyên trong bộ phim "Cách em 1 milimet".

Trong phim, Quyên là cô bé dịu dàng, yêu thích âm nhạc và có niềm đam mê đặc biệt với cây sáo. Nhờ những kiến thức và kỹ năng âm nhạc đã được rèn luyện, Moon có thêm sự tự tin khi hóa thân vào nhân vật, thậm chí có thể vận dụng khả năng cảm thụ âm nhạc của mình để thể hiện những phân cảnh gắn liền với tiếng sáo một cách tự nhiên, chân thực và giàu cảm xúc hơn.

Không chỉ tỏa sáng bởi tài năng, cô bé còn ghi điểm bởi thành tích học tập đáng nể

Bên cạnh khả năng nghệ thuật, Moon Tân Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi những thành tích học tập đáng khích lệ. Cô bé từng đảm nhận vai trò lớp trưởng, nhiều năm đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giành giải Nhất tại một vòng chung kết cuộc thi Trạng nguyên toàn tài cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học.

Thành tích ấy càng trở nên đáng quý khi Moon phải phân chia thời gian cho nhiều hoạt động khác nhau. Trước đây, trong quá trình tham gia bộ phim "Hành trình công lý", cô bé từng mang theo sách vở đến trường quay, tranh thủ hoàn thành bài tập trong thời gian chờ ghi hình.

Và dù được tiếp xúc với ánh đèn sân khấu từ sớm, Moon vẫn giữ được sự hồn nhiên cùng tấm lòng biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh.

Cô bé từng cùng các bạn tham gia biểu diễn phục vụ bệnh nhi tại các bệnh viện, đồng thời dành tiền tiết kiệm để mua những món quà nhỏ gửi đến các bạn học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động ấy không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận mà còn giúp Moon hiểu thêm ý nghĩa của sự sẻ chia. Bởi nghệ thuật không chỉ là nơi để thể hiện tài năng, mà còn có thể trở thành nhịp cầu lan tỏa tình yêu thương.

Ở tuổi 13, Moon Tân Anh đang sở hữu những trải nghiệm đáng nhớ: từ các vai diễn trên phim giờ vàng, những sân khấu ca nhạc, thành tích dancesport đến hành trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với sự đồng hành của gia đình, tinh thần ham học hỏi và tình yêu dành cho nghệ thuật, Moon đang từng bước tạo dựng dấu ấn riêng. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng sự nghiêm túc trong học tập, rèn luyện cùng khả năng thử sức ở nhiều lĩnh vực chính là nền tảng để cô bé tiếp tục phát triển trên hành trình nghệ thuật của mình.